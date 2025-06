Le Premier ministre soudanais, Kamil El-Tayib Idris, a ordonné au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de faciliter la réouverture des universités dans la capitale, Khartoum, rapporte l’agence de presse soudanaise (SUNA).

Cette directive inclut également une évaluation et des réparations des importants dégâts subis par les bâtiments universitaires et les centres de recherche.

La guerre au Soudan, qui a éclaté en avril 2023, a gravement affecté le secteur éducatif du pays, avec de nombreuses institutions dans l’État de Khartoum détruites ou devenues inutilisables.

Lire aussi : Soudan : Le nouveau Premier ministre Kamil dissout le gouvernement intérimaire

Le Premier ministre a également demandé au Centre national des programmes et de la recherche éducative d’intégrer dans le programme scolaire des leçons mettant en avant l’importance de renforcer l’unité nationale et de rejeter les discours de haine.

Récupération nationale

Les autorités n’ont pas donné de date précise pour la réouverture des universités, mais ont déclaré qu’il s’agissait d’une étape fondamentale vers un processus global de relèvement national.

Les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire, et l’armée sont engagés dans une lutte acharnée pour le pouvoir, entraînant des milliers de morts et plongeant le Soudan dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

Plus de 20 000 personnes ont été tuées et 15 millions déplacées, selon les chiffres des Nations Unies et des sources locales.

En février, l’armée soudanaise a rapidement avancé et repris la capitale, Khartoum, forçant les RSF à battre en retraite.