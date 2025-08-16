Le bilan humain des fortes pluies et des inondations au Pakistan a dépassé les 300 morts, ont déclaré samedi les responsables locaux.

Des centaines de personnes ont perdu la vie ces dernières semaines alors que le Pakistan a connu des précipitations plus importantes que d'habitude pendant la saison de la mousson en cours, emportant routes et bâtiments.

La majorité des décès, soit 211, ont été enregistrés dans la province montagneuse de Khyber Pakhtunkhwa, selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Neuf autres personnes ont été tuées dans le Cachemire administré par le Pakistan, tandis que cinq décès ont été signalés dans la région nord du Gilgit-Baltistan, a-t-elle ajouté.

La plupart des victimes ont péri dans des crues soudaines et l'effondrement de maisons, tandis que 21 autres ont été blessées.

Le département météorologique a émis une alerte de fortes pluies pour le nord-ouest du Pakistan dans les prochaines heures, exhortant la population à prendre des "mesures de précaution".

Un hélicoptère transportant des fournitures de secours vers la région de Bajaur, touchée par des pluies torrentielles, s'est écrasé vendredi, tuant cinq membres d'équipage, dont deux pilotes, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.