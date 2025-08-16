INTERNATIONAL
2 min de lecture
Le bilan dépasse les 300 morts alors que les inondations de la mousson ravagent le Pakistan
La catastrophe survient alors que les autorités avertissent que la hausse des températures accélère la fonte des glaciers, la saison de la mousson devenant plus destructrice ces dernières années en raison de la crise climatique.
Le bilan dépasse les 300 morts alors que les inondations de la mousson ravagent le Pakistan
Un véhicule de pompiers submergé par les eaux de crue après de fortes pluies à Mingora, vallée de Swat, nord-ouest du Pakistan, le 15 août 2025. / AP
16 août 2025

Le bilan humain des fortes pluies et des inondations au Pakistan a dépassé les 300 morts, ont déclaré samedi les responsables locaux.

Des centaines de personnes ont perdu la vie ces dernières semaines alors que le Pakistan a connu des précipitations plus importantes que d'habitude pendant la saison de la mousson en cours, emportant routes et bâtiments.

La majorité des décès, soit 211, ont été enregistrés dans la province montagneuse de Khyber Pakhtunkhwa, selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Neuf autres personnes ont été tuées dans le Cachemire administré par le Pakistan, tandis que cinq décès ont été signalés dans la région nord du Gilgit-Baltistan, a-t-elle ajouté.

RELATEDTRT Global - L'Inde et le Pakistan conviennent d'un cessez-le-feu après des jours d'attaques

La plupart des victimes ont péri dans des crues soudaines et l'effondrement de maisons, tandis que 21 autres ont été blessées.

Le département météorologique a émis une alerte de fortes pluies pour le nord-ouest du Pakistan dans les prochaines heures, exhortant la population à prendre des "mesures de précaution".

Un hélicoptère transportant des fournitures de secours vers la région de Bajaur, touchée par des pluies torrentielles, s'est écrasé vendredi, tuant cinq membres d'équipage, dont deux pilotes, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.

Nos recommandations

Routes fermées, les équipes de secours se déplacent à pied

Le gouvernement provincial a déclaré les districts montagneux gravement touchés de Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra et Battagram comme zones sinistrées.

Par ailleurs, l'agence provinciale de secours a indiqué à AFP qu'environ 2 000 secouristes étaient mobilisés pour récupérer les corps des débris et mener des opérations de secours dans neuf districts touchés.

RELATEDTRT Global - Qu'est-ce qui pousse constamment l'Inde et le Pakistan au bord de la guerre ?

"Les fortes pluies, les glissements de terrain dans plusieurs zones et les routes emportées posent des défis importants pour acheminer l'aide, notamment pour transporter des machines lourdes et des ambulances", a déclaré Bilal Ahmed Faizi, porte-parole de l'agence de secours de Khyber Pakhtunkhwa, à AFP.

"En raison des routes fermées dans la plupart des zones, les secouristes se déplacent à pied pour mener des opérations dans les régions reculées", a-t-il ajouté.

"Ils essaient d'évacuer les survivants, mais très peu de personnes se déplacent en raison des décès de leurs proches ou de leurs êtres chers coincés sous les débris."

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World and Agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us