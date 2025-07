Par La Rédaction

La Somalie recèle de trésors cachés souvent méconnus, car pendant des décennies, elle a été associée à des conflits armés, des sécheresses et des crises humanitaires. Cependant, le pays se relève rapidement et emprunte la voie du développement.

Voici quelques-unes des beautés peu connues de ce pays.

La plus longue côte

La Somalie possède la plus longue côte d'Afrique, s'étendant sur plus de 3 330 kilomètres, selon Interactive Country Fitches.

Cette vaste côte offre de nombreuses opportunités pour le commerce maritime, la pêche et le tourisme. Malgré sa géographie variée composée de plateaux, plaines, déserts et hauts plateaux, la côte somalienne reste un élément majeur de son paysage.

Elle abrite également une faune marine diversifiée, notamment des récifs coralliens, des dauphins et des baleines.

RELATED TRT Global - Comment une bourse turque a déclenché la révolution du café en Somalie

Avec une gestion et une conservation appropriées, cette côte pourrait devenir un moteur économique important pour le pays.

Art rupestre ancien

Le complexe de grottes de Laas Geel présente un art rupestre représentant du bétail et des humains.

Cet art ancien, datant de plus de 5 000 ans selon la Factum Foundation, témoigne du riche patrimoine culturel de la Somalie et offre des informations précieuses sur la vie des premiers habitants de la région.

Les peintures décrivent des scènes de la vie quotidienne, notamment l'élevage de bétail et des cérémonies rituelles.

Ce site archéologique est d'une importance capitale, et sa préservation est essentielle pour comprendre l'histoire et l'identité culturelle de la Somalie.

Producteur majeur d'encens

La Somalie est un des principaux producteurs d'encens, extrait de l'arbre Boswellia. L'encens, une résine récoltée sur l'écorce de cet arbre, est très prisé pour ses propriétés aromatiques et médicinales. Il est utilisé dans les parfums, l'encens et la médecine traditionnelle.

RELATED TRT Global - Le football fait son retour en Somalie : Eto'o, Adebayor et Okocha rechaussent les crampons

L'industrie de l'encens en Somalie pourrait contribuer de manière significative à l'économie du pays, mais elle nécessite une gestion durable pour préserver les arbres Boswellia à long terme. Cette activité constitue également une source de revenus pour de nombreuses communautés rurales.

Un peuple résilient

Les Somaliens sont connus pour leur chaleureuse hospitalité, leurs liens communautaires solides et leur riche patrimoine culturel. Ils possèdent une tradition orale vibrante de poésie et de musique, ainsi qu'une cuisine variée qui joue un rôle central dans leur identité culturelle.

La poésie somalienne est réputée pour sa beauté et son expressivité, souvent utilisée pour transmettre des messages, raconter des histoires et célébrer des événements importants. Malgré les défis tels que les conflits et les sécheresses, les Somaliens ont fait preuve de résilience et de débrouillardise, leur permettant de s'adapter et de prospérer.

Leur patrimoine culturel est une part essentielle de leur identité et une source de force.

Une faune diversifiée

La Somalie abrite des espèces en danger comme l'antilope Hirola et l'alouette de Somalie. La faune diversifiée du pays s'est adaptée à sa géographie unique, allant des espèces vivant dans le désert à celles des régions côtières.

La faune somalienne constitue une part importante de son patrimoine naturel, et des efforts de conservation sont nécessaires pour protéger ces espèces et leurs habitats.

L'antilope Hirola, un animal majestueux, est au bord de l'extinction, avec seulement 300 à 500 individus restants dans la nature, selon le groupe de conservation SAFE Worldwide.

La faune somalienne pourrait également soutenir l'écotourisme, apportant des bénéfices économiques aux communautés locales.

Une grande population de chameaux

Avec 7,5 millions de chameaux, la Somalie possède la deuxième plus grande population de chameaux au monde, selon World Population Review (2025). Les chameaux jouent un rôle vital dans l'économie du pays, fournissant une source de revenus pour de nombreuses communautés rurales.

Ils sont utilisés pour le lait, la viande et le transport, et leurs produits sont vendus sur les marchés locaux.

La population de chameaux est bien adaptée au climat somalien, et leur soin et gestion font partie intégrante de la culture somalienne.

L'industrie du chameau contribue de manière significative à l'économie somalienne, et des efforts pour améliorer la santé et la productivité des chameaux pourraient avoir un impact positif sur les moyens de subsistance de nombreux Somaliens.

Une position stratégique

La position géographique de la Somalie facilite le commerce entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La côte du pays le long du golfe d'Aden et de l'océan Indien offre un avantage stratégique pour le commerce maritime.

RELATED TRT Global - Cinquante-six ans après, la Somalie espère approfondir la démocratie avec des élections au suffrage universel direct

Historiquement, cette position a fait de la Somalie un carrefour important pour le commerce régional et international, avec de nombreux commerçants transitant par ses ports.

La position stratégique du pays en fait également un partenaire clé pour les organisations régionales et internationales, et sa participation aux accords commerciaux mondiaux pourrait avoir un impact positif sur son économie.