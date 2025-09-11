Par Eudes Ssekyondwa

Ibrahim Ssenyange peut enfin voir les chiffres jouer en sa faveur. Après une décennie à cultiver du café biologique sur sa ferme en Ouganda, les données racontent une histoire qu'il espérait depuis longtemps.

« J'ai suivi le marché, et il semble que notre café soit très demandé. Je suis convaincu que mes grains de café se vendront à des prix plus élevés qu'auparavant », confie Ssenyange à TRT Afrika.

Son optimisme résonne dans tout le secteur du café en Ouganda. Le pays s'est imposé comme le plus grand producteur africain de café Robusta et figure parmi les principaux exportateurs mondiaux, avec des revenus atteignant déjà des niveaux historiques.

Les statistiques des sources gouvernementales montrent que l'Ouganda a enregistré des ventes record en mai 2025, générant près de 245 millions de dollars américains grâce à l'exportation de 47 606,7 tonnes de café ce mois-là.

Les données de juillet ont renforcé cet enthousiasme. L'Autorité de Développement du Café Ougandais (UCDA) rapporte que les exportations de café ce mois-là ont atteint 59 826 tonnes, pour une valeur de 250,6 millions de dollars.

Pendant la même période, l'Éthiopie – traditionnellement le premier exportateur de café en Afrique – a vendu 38 663 tonnes pour une valeur d'exportation de 268 millions de dollars.

« Le volume des exportations de café était plus élevé que l'année précédente grâce à une bonne récolte dans la plupart des régions productrices de café en Ouganda, notamment dans les régions de Greater Masaka et du sud-ouest. La valeur des exportations de café était également plus élevée en raison des volumes accrus », indique le rapport mensuel de l'UCDA pour juillet.

Dynamique du marché mondial

L'essor du secteur du café ougandais est en partie dû à des perturbations ailleurs.

Le Brésil et le Vietnam, les plus grands producteurs de café au monde, ont enregistré de faibles rendements après que leurs plantations ont subi des dommages causés par la sécheresse et des gelées extrêmes. Cela a créé un espace pour que d'autres producteurs comblent les lacunes de l'offre mondiale.

« Au cours des dernières années, l'Ouganda a augmenté sa production et ses exportations de café. Nous avons en fait une augmentation de près de 3 % chaque année, ce qui signifie que nous augmentons constamment nos exportations », explique Kenneth Barigye, expert en commerce, à TRT Afrika.

« La principale raison pour laquelle les exportations de café de l'Ouganda dépassent celles de l'Éthiopie est l'investissement accru du gouvernement dans le secteur du café », ajoute-t-il.

Transformation et marchés