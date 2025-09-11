Par Eudes Ssekyondwa
Ibrahim Ssenyange peut enfin voir les chiffres jouer en sa faveur. Après une décennie à cultiver du café biologique sur sa ferme en Ouganda, les données racontent une histoire qu'il espérait depuis longtemps.
« J'ai suivi le marché, et il semble que notre café soit très demandé. Je suis convaincu que mes grains de café se vendront à des prix plus élevés qu'auparavant », confie Ssenyange à TRT Afrika.
Son optimisme résonne dans tout le secteur du café en Ouganda. Le pays s'est imposé comme le plus grand producteur africain de café Robusta et figure parmi les principaux exportateurs mondiaux, avec des revenus atteignant déjà des niveaux historiques.
Les statistiques des sources gouvernementales montrent que l'Ouganda a enregistré des ventes record en mai 2025, générant près de 245 millions de dollars américains grâce à l'exportation de 47 606,7 tonnes de café ce mois-là.
Les données de juillet ont renforcé cet enthousiasme. L'Autorité de Développement du Café Ougandais (UCDA) rapporte que les exportations de café ce mois-là ont atteint 59 826 tonnes, pour une valeur de 250,6 millions de dollars.
Pendant la même période, l'Éthiopie – traditionnellement le premier exportateur de café en Afrique – a vendu 38 663 tonnes pour une valeur d'exportation de 268 millions de dollars.
« Le volume des exportations de café était plus élevé que l'année précédente grâce à une bonne récolte dans la plupart des régions productrices de café en Ouganda, notamment dans les régions de Greater Masaka et du sud-ouest. La valeur des exportations de café était également plus élevée en raison des volumes accrus », indique le rapport mensuel de l'UCDA pour juillet.
Dynamique du marché mondial
L'essor du secteur du café ougandais est en partie dû à des perturbations ailleurs.
Le Brésil et le Vietnam, les plus grands producteurs de café au monde, ont enregistré de faibles rendements après que leurs plantations ont subi des dommages causés par la sécheresse et des gelées extrêmes. Cela a créé un espace pour que d'autres producteurs comblent les lacunes de l'offre mondiale.
« Au cours des dernières années, l'Ouganda a augmenté sa production et ses exportations de café. Nous avons en fait une augmentation de près de 3 % chaque année, ce qui signifie que nous augmentons constamment nos exportations », explique Kenneth Barigye, expert en commerce, à TRT Afrika.
« La principale raison pour laquelle les exportations de café de l'Ouganda dépassent celles de l'Éthiopie est l'investissement accru du gouvernement dans le secteur du café », ajoute-t-il.
Transformation et marchés
À l'usine de transformation Jada Coffee à Kampala, l'enthousiasme avec lequel les travailleurs s'affairent reflète l'énergie d'un secteur en plein essor.
L'usine, qui dessert à la fois les marchés locaux et internationaux, achète des grains directement aux agriculteurs à des prix dictés par la demande.
« L'impact global de la croissance des ventes de café est que nous créons plus d'emplois, nous avons plus de cafés... Si vous visitez la Chine, vous entendrez parler de cafés qui poussent partout. Nous voulons que la même chose se produise ici », déclare Jackie Arinda, directrice générale de Jada Coffee.
Sur le continent, le Soudan, l'Algérie et le Maroc sont les principaux acheteurs de café ougandais. Plus loin, les principales destinations d'exportation incluent l'Italie, l'Allemagne, l'Algérie, la Belgique, le Maroc, l'Inde, l'Espagne, le Vietnam et les États-Unis.
Projections futures
La production mondiale de café pour 2025-2026 devrait atteindre un record de 178,7 millions de sacs, soit 4,3 millions de sacs de plus que l'année précédente.
Cette augmentation est due à la reprise du secteur au Vietnam et en Indonésie, ainsi qu'à une production record en Éthiopie.
« Les exportations mondiales de grains de café devraient augmenter de 700 000 sacs pour atteindre 122,3 millions, les gains du Vietnam, de l'Éthiopie et de l'Indonésie compensant largement les pertes au Brésil et en Colombie », rapporte l'UCDA.
Les analystes du commerce suggèrent qu'il pourrait falloir un certain temps avant que les principaux producteurs mondiaux ne se rétablissent complètement, auquel cas les producteurs africains de café continueraient à en bénéficier.
« Le gouvernement ougandais a mis beaucoup d'accent sur la promotion du café dans davantage de pays, en particulier ceux qui ne sont pas des destinations d'exportation traditionnelles pour l'Ouganda », déclare Barigye à TRT Afrika.
L'Ouganda s'est fixé un objectif ambitieux de produire plus de 20 millions de sacs d'ici 2035.
Pour concurrencer efficacement sur les marchés mondiaux, le gouvernement encourage les agriculteurs à maintenir la qualité lors de la gestion post-récolte.
Les agriculteurs comme Ssenyange sont ravis à l'idée de revenus plus élevés et durables grâce à leurs produits. Ils n'ont plus à se contenter de peu, car l'augmentation de la productivité et l'évolution des dynamiques du marché créent un mélange prometteur.