Microsoft a licencié deux autres employés qui avaient participé à des manifestations sur les locaux de l'entreprise contre ses liens avec Israël, alors que le génocide à Gaza se poursuit.

Anna Hattle et Riki Fameli ont reçu des messages vocaux les informant de leur licenciement, a déclaré le groupe de protestation No Azure for Apartheid dans un communiqué mercredi.

Le groupe a ajouté jeudi que deux autres employés, Nisreen Jaradat et Julius Shan, avaient également été licenciés. Ils faisaient partie des manifestants qui avaient récemment installé des campements au siège de Microsoft.

Microsoft a indiqué que ces licenciements faisaient suite à de graves violations des politiques de l'entreprise. Dans un communiqué publié jeudi, la société a affirmé que les récentes manifestations sur le site avaient "créé des préoccupations importantes en matière de sécurité".

Fourniture d’outils nécessaires pour commettre un génocide

No Azure for Apartheid, dont le nom fait référence au logiciel Azure de Microsoft, exige que l'entreprise coupe ses liens avec Israël et verse des réparations aux Palestiniens.

"Nous sommes ici parce que Microsoft continue de fournir à Israël les outils nécessaires pour commettre un génocide tout en manipulant et en trompant ses propres employés sur cette réalité", a déclaré Hattle dans un communiqué.

Hattle et Fameli faisaient partie des sept manifestants arrêtés mardi après avoir occupé le bureau du président de l'entreprise, Brad Smith. Les cinq autres étaient d'anciens employés de Microsoft et des personnes extérieures à l'entreprise.

Une enquête médiatique conjointe publiée ce mois-ci a révélé qu'une agence de surveillance militaire israélienne utilisait le logiciel Azure de Microsoft pour stocker d'innombrables enregistrements d'appels téléphoniques effectués par des Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée par Israël et dans Gaza assiégée.