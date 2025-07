Par Susan Mwongeli

Quatre des vingt plus gros diamants jamais découverts dans le monde proviennent du sol de la Sierra Leone. Ironiquement, malgré ses vastes gisements de diamants, d'or, de rutile, de bauxite, de minerai de fer et d'autres minéraux, cette nation d'Afrique de l'Ouest reste l'une des plus pauvres au monde — un exemple classique de la « malédiction des ressources ».

Aujourd'hui, plus de deux décennies après la fin d'une guerre civile qui a déchiré le pays, la Sierra Leone mène une campagne ambitieuse pour transformer ses richesses minières en une source durable de prospérité économique pour sa population.

Le dernier chapitre de cet effort s'est déroulé à Istanbul à la fin du mois de mai, où le gouvernement sierra-léonais a organisé une conférence sur le commerce et l'investissement pour attirer des investisseurs internationaux, en particulier de Turquie. Des investisseurs d'autres régions d'Europe, d'Afrique et d'Asie, dont beaucoup sont déjà actifs en Sierra Leone, étaient également présents.

« La Sierra Leone est une démocratie pleinement fonctionnelle, ce qui fait de notre pays un environnement d'investissement viable où vos investissements sont protégés », a déclaré Timothy Musa Kabba, ambassadeur de la Sierra Leone en Turquie, aux participants.

Le séminaire du 30 mai, organisé par l'ambassade sierra-léonaise à Ankara, représentait bien plus qu'une simple démarche diplomatique ; il symbolisait l'effort de la Sierra Leone pour réécrire un récit longtemps marqué par la guerre civile, les maladies et la pauvreté.

Les organisateurs du forum ont indiqué que l'objectif était d'établir de nouvelles voies entre la Sierra Leone et les investisseurs internationaux, en mettant l'accent sur la durabilité, les infrastructures et les partenariats à long terme.

Poids de l'histoire

Le chemin de la Sierra Leone vers la conférence d'Istanbul a été pavé de difficultés inimaginables.

La guerre civile qui a ravagé le pays de 1991 à 2002 a fait plus de 50 000 morts et 2,5 millions de déplacés, des chiffres stupéfiants pour une nation qui comptait seulement 4,5 millions d'habitants à l'époque.

En 1991, la Sierra Leone était classée parmi les pays les plus pauvres du monde par la Banque mondiale. Le conflit, principalement financé par les « diamants de sang » synonymes de souffrance humaine, a détruit non seulement les infrastructures mais aussi le tissu social du pays. De nombreuses cliniques établies par le gouvernement ont été complètement démolies.

Une génération entière de jeunes, privée d'éducation lorsque le système scolaire s'est effondré, est devenue une proie facile pour les armées rebelles.

Alors que le pays commençait à se relever, une autre crise a frappé. L'épidémie d'Ebola de 2014-2016 a dévasté une économie déjà fragile. En 2016, la Banque mondiale avait réduit ses prévisions de croissance pour la Sierra Leone à 0,3 %, bien loin des projections de forte expansion avant Ebola.

Renaissance

Des données récentes soulignent le potentiel de la Sierra Leone à rebondir après des décennies de difficultés économiques. Le secteur minier joue un rôle crucial dans l'économie du pays, contribuant à environ 7 % du PIB et représentant environ 80 % des exportations, selon un rapport de 2024 du Fonds monétaire international (FMI).

Situé à Bo et Tonkolili, Baomahun dispose d'une ressource conforme au Code du Comité des Réserves de Minerais Conjointes (JORC) de 5,8 millions d'onces et devrait commencer à produire cette année, avec un objectif de 185 000 onces par an.

La reprise du secteur minier a contribué à une reprise économique plus large. La croissance devrait s'améliorer pour atteindre 5,2 % en 2025, grâce au secteur minier et à une reprise de l'agriculture, de la fabrication, de la construction et du tourisme, selon la Banque africaine de développement.

« La première chose que nous avons faite a été d'introduire et de mettre en œuvre un certain nombre de réformes qui affectent le commerce et l'investissement. Il faut établir un cadre réglementaire solide pour attirer les investisseurs », explique Ibrahim Alpha Sesay, ministre du Commerce et de l'Industrie de la Sierra Leone.

La Sierra Leone a récemment révisé sa législation minière pour moderniser le secteur et garantir un plus grand bénéfice public.

La pierre angulaire est la Loi sur le Développement des Mines et Minéraux de 2022, qui remplace la loi de 2009 et introduit des règles plus strictes pour l'exploration, les opérations et le commerce des minéraux.

Les réformes s'étendent au-delà du secteur minier. La Sierra Leone a rejoint l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, mis en œuvre le Processus de Kimberley pour la certification des diamants et établi l'Agence Nationale des Minéraux pour renforcer la supervision et la responsabilité dans les industries extractives.

Le tourisme, longtemps éclipsé par les industries extractives, émerge comme un autre moteur clé de croissance. Les recettes touristiques devraient atteindre environ 109 millions de dollars américains d'ici 2028, contre 91 millions en 2023.

Au-delà des minéraux

Les entreprises turques de construction et de fabrication sont de plus en plus actives en Sierra Leone, soutenues par l'engagement du président Recep Tayyip Erdoğan à maintenir une coopération existante avec les pays africains dans le cadre d'un partenariat officiellement décrit comme « gagnant-gagnant ».

« La Sierra Leone est un très bon marché pour les investisseurs turcs. La population est jeune, ce qui se traduit par une main-d'œuvre plus productive, capable d'apprendre et de se développer. Nous sommes ravis de faire des affaires ici », indique Faruk Deveci, représentant du Conseil Mondial des Affaires Turques en Sierra Leone.

Selon Deveci, la construction est l'un des secteurs les plus dynamiques d'une économie en voie de redressement.

« Les habitants de la Sierra Leone investissent dans des maisons, y compris pour louer leurs propriétés. Ils reconstruisent leur pays, et la construction est la clé pour que l'économie croisse », observe-t-il.

L'ouverture diplomatique complète la relation commerciale en évolution entre la Turquie et la Sierra Leone. L'ambassade turque à Freetown, capitale de la Sierra Leone, a commencé ses activités le 1er février 2018. Deux ans plus tard, la Sierra Leone a ouvert une ambassade à Ankara.

« Le volume commercial bilatéral de 51,5 millions USD en 2017 est passé à 55,3 millions USD en 2018. En 2019, il était de 53,4 millions USD. Les principales exportations de Turquie comprennent la farine, le sucre, les produits en fer et en acier, le ciment, divers produits alimentaires, les câbles et les emballages plastiques. Les importations turques consistent principalement en titane brut, cuir et autres produits », indique le ministère turc des Affaires étrangères sur son site web.

« Turkish Airlines assure des vols entre Istanbul et Freetown trois fois par semaine. À travers l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TİKA), la Turquie fournit une assistance au développement à la Sierra Leone dans divers domaines. Depuis 1992, le gouvernement turc accorde des bourses aux étudiants sierra-léonais. »

Un long chemin vers la reprise

Les délégués à la conférence d'Istanbul ont identifié des lacunes dans les infrastructures, l'accès à l'énergie et la prestation de services comme des domaines nécessitant une attention immédiate du gouvernement sierra-léonais.

« Nous savons que l'énergie est un défi clé. Nous avons fait des progrès en matière d'énergie. Nous avons augmenté notre production d'énergie verte. Nous avons également augmenté le nombre de personnes ayant accès à l'électricité. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est un engagement majeur pris par Son Excellence (le président Julius Maada Bio) », déclare Sesay à TRT Afrika.

Le gouvernement a presque doublé la capacité installée de production d'électricité à 253 mégawatts au cours des cinq dernières années, mais la demande dépasse largement l'offre.

Pour les investisseurs internationaux, la Sierra Leone représente une opportunité classique de risque-récompense. Les ressources sont indéniables – des gisements de rutile de classe mondiale à l'agriculture et aux plages immaculées parfaites pour le développement touristique.

L'agenda de réforme du gouvernement semble sincère, soutenu par des partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et la BAD.

La Sierra Leone attend sa place au soleil.