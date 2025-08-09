AFRIQUE
Lungu: Pretoria va rapatrier le corps de l'ancien président zambien, sa famille annonce un recours
La justice sud-africaine a ordonné que le corps de Lungu soit remis au gouvernement zambien pour y être enterré lors d’une cérémonie officielle.
Lungu: Pretoria va rapatrier le corps de l’ancien président zambien, sa famille annonce un recours
9 août 2025

La Haute Cour d’Afrique du Sud a décidé que la dépouille de l’ancien président zambien Edgar Chagwa Lungu sera restituée à son pays.

Selon les médias locaux, la Haute Cour de Pretoria, en Afrique du Sud, où Lungu est décédé, a rendu une décision concernant le sort du corps, qui n’avait pas été remis aux parties en raison d’un différend entre la famille de Lungu et le gouvernement zambien à propos des funérailles officielles.

La Cour a ordonné que le corps de Lungu soit remis au gouvernement zambien pour y être enterré lors d’une cérémonie officielle.

Aubrey Ledwaba, vice-président de la division Gauteng de la Haute Cour d’Afrique du Sud, a déclaré que « la Cour a conclu que le gouvernement zambien est compétent pour organiser des funérailles d’État pour l’ancien président ».

Ledwaba a précisé que le corps sera remis par la famille au gouvernement zambien pour des funérailles officielles qui auront lieu dans la capitale Lusaka.

L’avocat de la famille Lungu, Neo Mashele, a annoncé qu’ils allaient faire appel auprès de la Cour suprême.

Président de la Zambie de 2015 à 2021, Edgar Lungu est décédé à 68 ans le 5 juin dans un hôpital de Pretoria, capitale exécutive de l’Afrique du Sud.

Le gouvernement zambien souhaite organiser des funérailles officielles, mais la famille s’y oppose, invoquant la volonté du défunt, qui souhaitait que son principal rival politique et successeur, le président Hakainde Hichilema, ne participe pas à la cérémonie.

Les membres de la famille, qui bloquaient le transfert du corps vers la Zambie, avaient décidé d’organiser les funérailles à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le gouvernement zambien avait saisi la justice pour faire annuler cette cérémonie.

En conséquence, la Haute Cour de Pretoria avait statué qu’aucune cérémonie ne pouvait avoir lieu tant que le différend entre le gouvernement zambien et la famille n’était pas réglé.

