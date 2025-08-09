La Haute Cour d’Afrique du Sud a décidé que la dépouille de l’ancien président zambien Edgar Chagwa Lungu sera restituée à son pays.

Selon les médias locaux, la Haute Cour de Pretoria, en Afrique du Sud, où Lungu est décédé, a rendu une décision concernant le sort du corps, qui n’avait pas été remis aux parties en raison d’un différend entre la famille de Lungu et le gouvernement zambien à propos des funérailles officielles.

La Cour a ordonné que le corps de Lungu soit remis au gouvernement zambien pour y être enterré lors d’une cérémonie officielle.

Aubrey Ledwaba, vice-président de la division Gauteng de la Haute Cour d’Afrique du Sud, a déclaré que « la Cour a conclu que le gouvernement zambien est compétent pour organiser des funérailles d’État pour l’ancien président ».

Ledwaba a précisé que le corps sera remis par la famille au gouvernement zambien pour des funérailles officielles qui auront lieu dans la capitale Lusaka.

L’avocat de la famille Lungu, Neo Mashele, a annoncé qu’ils allaient faire appel auprès de la Cour suprême.