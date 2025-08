Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Rabu menyatakan bahwa langkah-langkah tambahan yang ia ancamkan terhadap India di tengah perang dagang dapat memengaruhi negara-negara BRICS, yang menurutnya memiliki kebijakan anti-Amerika. Hal ini disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

“Kami sedang melakukan negosiasi, dan ini berkaitan dengan BRICS. Anda tahu, ini adalah kelompok negara yang cenderung melawan AS, dan India adalah salah satu anggotanya. Bisa Anda bayangkan,” ujar Trump, mengkritik tarif tinggi India terhadap barang-barang AS dan hubungan New Delhi dengan Rusia.

“Ini adalah serangan terhadap dolar, dan kita tidak akan membiarkan siapa pun menyerang dolar. Jadi ini sebagian terkait dengan BRICS, dan sebagian lagi terkait dengan perdagangan. Kita memiliki defisit perdagangan yang sangat besar.”

Sebelumnya, Donald Trump telah menandatangani perintah untuk memberlakukan tarif sebesar 50 persen terhadap Brasil—negara lain anggota BRICS—yang akan berlaku minggu depan. Langkah ini memicu reaksi keras dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menyebut Trump sebagai “kaisar.” Lula menyatakan, “Brasil akan bernegosiasi sebagai negara berdaulat,” sambil menegaskan bahwa negaranya tidak takut terhadap ancaman AS.

India, di sisi lain, berjanji akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi kepentingan nasional setelah Trump mengumumkan tarif 25 persen dan sanksi tambahan yang belum disebutkan detailnya, yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

Kementerian Perdagangan dan Industri India menyatakan bahwa mereka sedang mempelajari dampak dari perintah eksekutif tersebut dan tetap berkomitmen pada “perjanjian perdagangan yang adil dan saling menguntungkan” dengan AS.

Pada tahun 2024, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 129 miliar dolar, dengan defisit AS sebesar 45,7 miliar dolar, menurut data dari Perwakilan Dagang AS.

Trump menegaskan bahwa ia tetap memiliki hubungan baik dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, tetapi mengkritik New Delhi atas tarif yang tinggi: “Mereka menjual banyak barang kepada kita, tetapi kita hampir tidak menjual apa pun ke pasar mereka karena tarif mereka adalah salah satu yang tertinggi di dunia.”

Partai oposisi di India, Kongres, mendesak Modi untuk “melawan” Amerika Serikat.

Di tengah situasi ini, Trump menyatakan optimisme terhadap negosiasi dengan China, dengan mengatakan pada hari Rabu bahwa pembicaraan tersebut “berjalan dengan baik” dan dapat menghasilkan kompromi yang adil.

“Kami memiliki hubungan yang baik dengan China. Saya pikir semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Saya pikir kami akan mencapai kesepakatan yang sangat menguntungkan dengan China,” katanya.