Mata anak-anak kecil itu mengungkapkan segalanya: kosong; terkurung dalam rongga gelap yang seharusnya berisi dan montok. Ada tanda-tanda lain juga — kepala yang sedikit terlalu besar untuk tubuh mereka, lengan dan kaki yang kurus seperti spindel. Ini adalah tanda-tanda yang tak salah lagi dari malnutrisi kronis.

Di pemukiman darurat yang luas di Cox’s Bazar, Bangladesh selatan — rumah bagi salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia — tanda-tanda ini sangat umum terlihat. Lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di 33 kamp di Ukhiya dan Teknaf. Dari jumlah tersebut, sekitar 320.000 anak-anak menderita malnutrisi. Dan angka ini bertambah 22.000 setiap tahun, seiring dengan kelahiran bayi-bayi baru ke dunia yang tidak mampu memberi mereka makan.

Para pengungsi ini melarikan diri dari genosida dan penganiayaan di Myanmar, tetapi kini mereka menghadapi bentuk kekerasan yang berbeda — kekurangan makanan, layanan kesehatan, dan martabat yang perlahan-lahan menggerogoti kehidupan mereka setiap hari.

Saat jatah makanan menyusut, krisis semakin dalam

Hingga baru-baru ini, Program Pangan Dunia (WFP) memberikan bantuan sebesar $12,50 per orang per bulan — hanya 41 sen per hari. Jumlah ini hampir tidak cukup untuk mencegah keluarga dari kelaparan. Pada awal Maret, WFP memperingatkan bahwa tanpa bantuan mendesak, jatah tersebut akan dikurangi menjadi $6 per bulan — hanya 19 sen per hari. Namun, jumlah tersebut baru-baru ini direvisi menjadi $12 per bulan, atau 39 sen per hari, tetapi itu tetap sangat rendah dan berbahaya.

Untuk memberikan gambaran, di Bangladesh, satu kilogram beras berharga sekitar 49 sen, satu kilogram lentil berharga 32 sen, dan seekor ayam berharga $2,46. Mudah untuk melihat betapa sedikitnya yang dapat dibeli oleh sebuah keluarga beranggotakan empat orang dengan total hanya $1,56 per hari.

Ini bukan penyesuaian ekonomi — ini adalah keruntuhan kemanusiaan.

Dokter mengatakan bahwa anak-anak berusia antara satu hingga tiga tahun membutuhkan setidaknya 1.400 kalori per hari. Anak-anak berusia antara sembilan hingga tiga belas tahun membutuhkan 1.600 kalori, wanita membutuhkan hingga 2.400 kalori, dan pria membutuhkan setidaknya 2.500 kalori, tergantung pada tinggi badan dan bentuk tubuh mereka.

Jatah makanan saat ini membuat pengungsi Rohingya jauh di bawah ambang batas tersebut. Konsekuensinya tidak hanya langsung terasa — tetapi juga berdampak pada generasi mendatang. Anak-anak yang kekurangan gizi berisiko mengalami pertumbuhan terhambat, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan keterlambatan perkembangan permanen.

Ini bukan bencana mendadak. Ini adalah tragedi yang berlangsung lambat, bertahun-tahun dalam pembuatannya. Rohingya telah hidup dalam ketidakpastian di Bangladesh sejak pengusiran massal pada tahun 2017, ketika lebih dari 750.000 orang melarikan diri dari apa yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "contoh pembersihan etnis yang sempurna" oleh militer Myanmar. Ini juga mengikuti dekade pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, dimulai pada awal 1990-an, karena penganiayaan yang berulang.

Namun, perhatian global — dan dengan itu, pendanaan donor — telah menurun secara bertahap. Ketika saya berbicara dengan perwakilan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), mereka menjelaskan bagaimana dukungan kemanusiaan telah berkurang selama hampir satu dekade. Situasi di Bangladesh sekarang dianggap sebagai "krisis kemanusiaan yang berkepanjangan," tidak lagi menarik urgensi global seperti sebelumnya. Pekerja bantuan menekankan bagaimana perhatian media dan pendanaan sangat terkait — ketika berita utama menghilang, begitu pula uangnya.

WFP mengatakan bahwa kesenjangan pendanaan makanan adalah hasil dari kekurangan donasi secara luas, bukan keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memotong bantuan luar negeri secara global.

Namun, pengurangan terbaru dalam pendanaan USAID sebesar $8,8 juta untuk kamp-kamp tersebut telah memengaruhi tidak hanya dukungan makanan, tetapi juga layanan penting seperti kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan perawatan ibu.

Saat mengunjungi kamp Kutupalong dan Balukhali pada bulan Maret, saya menyaksikan konsekuensi nyata dari pemotongan ini. Lima klinik yang dijalankan oleh Komite Penyelamatan Internasional terpaksa membatasi layanan hanya untuk keadaan darurat. Staf menjelaskan bahwa pengurangan pendanaan berarti menutup program penjangkauan yang sebelumnya mendukung wanita dan anak-anak yang paling berisiko.

Masa depan dalam bahaya

Implikasi yang lebih luas dari keruntuhan pendanaan ini sangat mengkhawatirkan. Para ahli yang saya ajak bicara, termasuk koordinator kamp pengungsi dan pekerja LSM, memperingatkan bahwa keputusasaan mulai menyebar. Mereka menggambarkan bagaimana kelaparan dan kemiskinan dapat mendorong beberapa anggota komunitas untuk bergabung dengan geng atau terlibat dalam aktivitas ilegal, hanya sebagai cara untuk bertahan hidup. Yang lain menunjukkan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan laporan perdagangan manusia yang meningkat di dalam kamp.

Dengan lebih dari satu juta orang tanpa kewarganegaraan yang berdesakan di tempat yang padat — tanpa hak untuk bekerja, bepergian, atau berintegrasi ke dalam masyarakat Bangladesh — tekanannya sangat besar. Dan ketika lebih banyak Rohingya terus berdatangan, melarikan diri dari kekacauan baru di Myanmar, tekanan itu hanya semakin meningkat.

Komisi Eropa baru-baru ini menjanjikan bantuan sebesar $79,4 juta untuk membantu Rohingya dan lainnya yang terlantar akibat konflik di Myanmar. Namun, angka itu jauh dari yang dibutuhkan. Menurut WFP, setidaknya $96 juta sangat dibutuhkan hanya untuk memulihkan jatah makanan penuh untuk sisa tahun ini.

Skala kebutuhan sangat besar. Rasa ditinggalkan, bahkan lebih besar.

Apa yang terjadi di Cox’s Bazar bukan hanya darurat kemanusiaan — ini adalah kegagalan moral. Rohingya telah mengalami kengerian yang tak terbayangkan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran rumah mereka, dan status tanpa kewarganegaraan. Dan sekarang, kita menyaksikan mereka kelaparan, bukan karena perang, tetapi karena apati global.

Ketika dunia pertama kali menyaksikan penderitaan mereka, ada curahan simpati dan dukungan. Tetapi simpati memiliki tanggal kedaluwarsa dalam siklus berita internasional. Pendanaan bergantung pada perhatian. Dan perhatian, seperti yang telah kita lihat, cepat berlalu.

Rohingya tetap terjebak — di kamp, dalam sejarah, dalam ketidakpastian. Mereka masih di sini, masih menderita. Jangan biarkan dunia berpaling.