Hujan muson yang tiada henti telah menimbulkan kekacauan di kawasan Asia Timur, menyebabkan ribuan orang mengungsi dan menelan korban jiwa di Korea Selatan, China, dan Taiwan.

Di wilayah selatan Korea Selatan, lebih dari 2.500 penduduk dievakuasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Sebanyak 2.523 orang mengungsi di enam kota dan provinsi besar di wilayah selatan — Busan, Gwangju, Chungcheong Selatan, Jeolla Selatan, Gyeongsan Utara, dan Gyeongsang Selatan — akibat hujan deras, lapor Yonhap News Agency mengutip Pusat Penanggulangan dan Keamanan Bencana Nasional.

Wilayah barat daya Muan menjadi yang paling terdampak, dengan curah hujan mencapai 289,6 milimeter (11,4 inci) sejak tengah malam Minggu hingga Senin pagi.

Seorang pria berusia 60-an ditemukan tewas di sebuah sungai di Muan, namun pihak berwenang masih menyelidiki apakah kematiannya terkait dengan cuaca ekstrem tersebut.

Administrasi Meteorologi Korea memperkirakan hujan lebat masih akan mengguyur secara nasional, dengan curah hujan terus berlanjut di Gyeongsang Selatan dan daerah sekitarnya.

Hujan deras ini juga turut meredakan gelombang panas yang telah melanda, dengan peringatan suhu tinggi dicabut di beberapa wilayah. Suhu diperkirakan berkisar antara 29°C hingga 34°C.

Banjir terparah di Beijing

Sementara itu, otoritas Beijing memperingatkan penduduk di daerah pegunungan pinggiran kota untuk bersiap menghadapi gelombang hujan lebat berikutnya, seminggu setelah banjir besar menewaskan puluhan orang dalam bencana banjir terparah di ibu kota China itu sejak 2012.

Badan cuaca memperkirakan curah hujan hingga 200 mm (7,9 inci) dapat mengguyur sebagian wilayah Beijing hanya dalam waktu enam jam mulai tengah hari.