China memperingatkan pemerintahan Trump pada hari Selasa agar tidak memicu kembali ketegangan perdagangan dengan mengembalikan tarif pada barang-barangnya bulan depan, dan mengancam akan membalas terhadap negara-negara yang membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan China dari rantai pasokan.

Pada hari Senin, Presiden Donald Trump mulai memberi tahu mitra dagang tentang kenaikan tajam tarif AS mulai 1 Agustus, setelah sebelumnya menunda sebagian besar tarif April-nya sebesar 10 persen untuk memberi waktu kepada negara-negara tersebut membuat kesepakatan dengan ekonomi terbesar di dunia.

China, yang awalnya dikenai tarif lebih dari 100 persen, memiliki waktu hingga 12 Agustus untuk mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih guna mencegah Trump memberlakukan kembali pembatasan impor tambahan yang diterapkan selama pertukaran tarif balasan pada bulan April dan Mei.

Terkait TRT Global - Trump mengumumkan gelombang tarif baru terhadap 14 negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan

"Satu kesimpulan yang sangat jelas: dialog dan kerja sama adalah satu-satunya jalan yang benar," kata People's Daily resmi dalam sebuah komentar, merujuk pada pertukaran dalam putaran ketegangan perdagangan China-AS saat ini.

Artikel tersebut ditandatangani "Zhong Sheng", atau "Suara China", istilah yang digunakan surat kabar tersebut untuk menyampaikan pandangan tentang kebijakan luar negeri.

Mengulangi pandangan Beijing bahwa tarif Trump merupakan bentuk "perundungan", surat kabar tersebut menambahkan, "Praktik telah membuktikan bahwa hanya dengan teguh mempertahankan posisi prinsipil seseorang benar-benar dapat melindungi hak dan kepentingan yang sah."

Pernyataan tersebut membuka jalan untuk putaran perang tarif lainnya jika Trump tetap pada apa yang disebut surat kabar resmi Partai Komunis sebagai "batas waktu terakhir."

Rata-rata tarif AS pada ekspor China saat ini mencapai 51,1 persen, sementara rata-rata tarif China pada barang-barang AS adalah 32,6 persen, dengan kedua belah pihak mencakup semua perdagangan mereka, menurut Peterson Institute for International Economics.

Surat kabar tersebut juga mengkritik ekonomi regional yang mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan pengurangan tarif dengan Amerika Serikat yang mengeluarkan China dari rantai pasokan mereka.

Pekan lalu, Vietnam mendapatkan pengurangan tarif menjadi 20 persen dari 46 persen dengan kesepakatan bahwa barang-barang yang "ditransitkan" melalui negara tersebut, yang biasanya berasal dari China, akan dikenakan bea sebesar 40 persen.

"China dengan tegas menentang pihak mana pun yang membuat kesepakatan yang mengorbankan kepentingan China demi konsesi tarif," kata surat kabar tersebut.

"Jika situasi seperti itu terjadi, China tidak akan menerimanya dan akan merespons dengan tegas untuk melindungi kepentingan sahnya."