POLITIK 5 menit membaca Dapatkah Trump memecat Powell? Inilah yang menjadi taruhan Perseteruan panas antara Presiden AS Donald Trump dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell memasuki fase genting, dengan independensi The Fed, kredibilitas finansial, dan proyek renovasi senilai $2,5 miliar turut terseret. Bagikan

Trump has hinted at announcing Fed boss Jerome Powell’s replacement and called for his resignation on multiple occasions. / Reuters