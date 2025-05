Sebuah jajak pendapat baru yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Haaretz mengungkapkan bahwa retorika genosida, yang sebelumnya hanya terbatas pada kelompok ekstremis pemukim Israel, kini telah memasuki hal yang normal, dengan dukungan publik yang besar terhadap pembersihan etnis, pembunuhan massal, dan balas dendam ala kitab suci.

Dilakukan oleh Geocartography Knowledge Group untuk Penn State University pada Maret 2025, survei terhadap 1.005 warga Yahudi Israel ini memberikan gambaran mengerikan tentang masyarakat yang semakin teradikalisasi oleh nasionalisme agama dan merasa diberdayakan oleh perang.

Jajak pendapat tersebut menemukan bahwa 82 persen warga Yahudi Israel mendukung pengusiran warga Palestina dari Gaza, dan 56 persen mendukung pengusiran warga Arab Israel — naik dari 45 persen dan 31 persen, masing-masing, dalam jajak pendapat serupa pada tahun 2003.

Ketika ditanya, “Apakah Anda mendukung gagasan bahwa IDF [tentara Israel], ketika menaklukkan kota musuh, harus bertindak seperti orang Israel di bawah Yosua di Yerikho — dengan membunuh semua penduduknya?”, hampir setengah dari responden menjawab ya.

Secara keseluruhan, 47 persen mendukung pengulangan penaklukan Yerikho melalui cara alkitab, di mana semua penduduk kota adalah musuh — dalam hal ini merujuk pada warga Palestina — semua dibantai.

Setiap 2 dari 3 warga Israel (sekitar 66 persen) percaya bahwa versi modern dari Amalek — musuh alkitab bangsa Yahudi — ada saat ini, dan dari jumlah tersebut, 93 persen percaya bahwa perintah alkitabiah untuk memusnahkan Amalek masih berlaku.

Jajak pendapat ini muncul di tengah perang Israel di Gaza yang telah menewaskan 54.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak. Para pemimpin Israel berulang kali menyebut “Amalek” untuk menggambarkan warga Palestina, dan para rabi militer telah membingkai perang ini sebagai kewajiban alkitabiah.

Apa itu Amalek?

Amalek adalah “musuh alkitabiah bangsa Israel”, yang digambarkan dalam Alkitab berbahasa Ibrani sebagai bangsa yang menyerang mereka setelah pengusiran dari Mesir.

Dalam Kitab Ulangan, Tuhan diyakini memerintahkan bangsa Israel untuk “menghapus ingatan Amalek dari bawah langit” dan “tidak melupakan” — sebuah panggilan yang secara historis ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai mandat ilahi untuk pemusnahan total.

Sementara banyak ilmuan Yahudi menafsirkan Amalek secara simbolis — sebagai perwujudan kejahatan — para pemimpin agama sayap kanan seperti Rabbi Yitzchak Ginsburgh mengklaim Amalek ada saat ini dalam bentuk warga Palestina. Keyakinan ini memicu pembenaran agama untuk melakukan kekerasan, menjadikan “hapus Amalek” sebagai tugas suci.

Dalam penggunaan modern, istilah ini telah menjadi senjata teologis — cara untuk membingkai perang, balas dendam, dan pemusnahan bukan hanya sebagai tujuan politik atau militer tetapi sebagai perintah ilahi.

Pemaksaan normalisasi hal ekstrem

Tokoh agama seperti Rabbi Yitzchak Ginsburgh — yang sebelumnya dipinggirkan — kini tampak semakin dominan ideologis di Israel saat ini.

Ginsburgh, kepala yeshiva Od Yosef Chai di pemukiman Yitzhar asal Amerika ini, telah mempromosikan pembunuhan non-Yahudi dan mengklaim bahwa nyawa mereka memiliki nilai lebih rendah.

Dia menggambarkan warga Palestina sebagai kontaminan spiritual dan mendesak “pemurnian” tentara Israel dari hak asasi manusia dan pengekangan.

Di pusat ideologinya adalah khotbah dan bukunya The Time to Crack the Nut, yang menyerukan pembongkaran struktur demokrasi sekuler Israel — yang disamakan dengan “kulit pelindung” — dan mempersiapkan zaman al-masih dengan membersihkan tanah dari orang-orang non-Yahudi.

Dia membayangkan sebuah “pemecah kulit keras”: seorang Yahudi yang bertindak tanpa batasan etika, didorong oleh balas dendam.

Ginsburgh memuji seorang pembunuh massal Baruch Goldstein, pemukim ilegal yang membunuh 29 warga Palestina yang sedang berdoa di masjid Ibrahimi di Hebron, dan menulis bahwa tiga “kulit tidak murni” — media, peradilan, dan pemerintah — harus dihancurkan. Tentara, juga, harus “diperbaiki” dengan menghilangkan pengaruh moral asing.

Jajak pendapat ini mengonfirmasi bahwa ideologi ini tidak lagi terisolasi.

Menurut Haaretz, media Israel, yang sebelumnya menjadi “kulit pertama” dalam metafora Ginsburgh, sebagian besar telah meninggalkan liputan kritis sejak 7 Oktober 2023 — hari ketika Hamas menyerang Israel — dan kini menggemakan seruan untuk balas dendam dan pengusiran.

Peradilan, juga, telah selaras dengan nasionalisme teologis: Hakim Mahkamah Agung pemukim, David Mintz, baru-baru ini menyatakan perang di Gaza sebagai “perang wajib alkitabiah” untuk membenarkan penolakan bantuan kemanusiaan, yang secara efektif memungkinkan kelaparan massal.

Dalam pendidikan, kurikulum nasionalis sayap kanan telah membentuk kembali sikap di kalangan pemuda. Hanya 9 persen pria Yahudi Israel di bawah usia 40 yang menolak gagasan pengusiran massal atau pembersihan etnis.