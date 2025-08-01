Polda Metro Jaya menyatakan tidak ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan (ADP), diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, awal Juli lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers pada Selasa (30/7).
“Berdasarkan hasil penyelidikan, termasuk autopsi dan pemeriksaan sejumlah ahli, serta keterangan dari puluhan saksi, kami memastikan tidak ada unsur kriminal dalam kematian ADP,” ujar Kombes Wira. Ia juga menegaskan tidak ada tanda kekerasan fisik di tubuh korban.
Penyelidikan menyeluruh melibatkan banyak pihak
Proses penyelidikan melibatkan tim forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian secara ilmiah. Selain itu, Subdirektorat Mobile Research Polda Metro Jaya memeriksa 26 saksi, 24 diantaranya telah memberikan keterangan lengkap, dan mengumpulkan 103 barang bukti yang diambil dari kantor korban, tempat kos, serta dari keluarga dan lingkungan terdekat korban.
Menurut data penyidik, kondisi lakban yang ditemukan melilit kepala ADP diduga merupakan upaya korban sendiri dalam proses kematian yang belum dipastikan secara rinci, dan tidak terkait tindak pidana.
Respon pemerintah dan dukungan keluarga
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menginstruksikan aparat penegak hukum agar melakukan investigasi secara transparan dan mendalam. “Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dengan akurat dan terbuka,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada 25 Juli.
Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Arya Daru Pangayunan, yang dikenal sebagai diplomat muda berbakat dan berdedikasi. Juru bicara Kemenlu menyatakan, “Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada keluarga serta memastikan kelangsungan tugas diplomasi dijalankan secara profesional.”
Dampak dan reaksi publik
Kasus kematian ini sempat menimbulkan banyak spekulasi dan perhatian luas di media sosial dan kalangan masyarakat. Namun dengan hasil penyelidikan yang transparan, banyak pihak berharap kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dapat dipertahankan.
Pengamat keamanan dan hukum, Andi Prasetyo, mengatakan, “Kasus ini menjadi ujian penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugas profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik. Transparansi dalam proses penyelidikan menjadi kunci agar tidak menimbulkan kegaduhan dan spekulasi liar.”
Selain itu, beberapa aktivis hak asasi manusia mengapresiasi keterbukaan pihak kepolisian, namun tetap meminta agar proses hukum tetap dipantau dan dijaga agar tidak ada hal yang terlewatkan.
Catatan tambahan: Konteks diplomat muda di Indonesia
Diplomat muda seperti Arya Daru Pangayunan merupakan bagian dari generasi penerus yang tengah disiapkan Kementerian Luar Negeri untuk mengemban tugas-tugas penting diplomasi Indonesia di berbagai belahan dunia. Para diplomat ini sering menghadapi tekanan dan beban kerja tinggi yang menuntut ketahanan mental dan fisik.
Menurut data Kemenlu, hingga 2024, jumlah diplomat muda yang tergabung dalam Korps Diplomatik Indonesia mencapai ratusan orang, tersebar di berbagai misi luar negeri. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi wakil negara, tetapi juga agen perdamaian dan pembangunan.
Kematian Arya Daru Pangayunan menjadi peristiwa memilukan sekaligus mendorong penguatan sistem pengawasan dan perlindungan bagi para diplomat muda yang bertugas membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.