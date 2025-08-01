Polda Metro Jaya menyatakan tidak ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan (ADP), diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, awal Juli lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers pada Selasa (30/7).

“Berdasarkan hasil penyelidikan, termasuk autopsi dan pemeriksaan sejumlah ahli, serta keterangan dari puluhan saksi, kami memastikan tidak ada unsur kriminal dalam kematian ADP,” ujar Kombes Wira. Ia juga menegaskan tidak ada tanda kekerasan fisik di tubuh korban.

Penyelidikan menyeluruh melibatkan banyak pihak

Proses penyelidikan melibatkan tim forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian secara ilmiah. Selain itu, Subdirektorat Mobile Research Polda Metro Jaya memeriksa 26 saksi, 24 diantaranya telah memberikan keterangan lengkap, dan mengumpulkan 103 barang bukti yang diambil dari kantor korban, tempat kos, serta dari keluarga dan lingkungan terdekat korban.

Menurut data penyidik, kondisi lakban yang ditemukan melilit kepala ADP diduga merupakan upaya korban sendiri dalam proses kematian yang belum dipastikan secara rinci, dan tidak terkait tindak pidana.

Respon pemerintah dan dukungan keluarga

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menginstruksikan aparat penegak hukum agar melakukan investigasi secara transparan dan mendalam. “Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dengan akurat dan terbuka,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada 25 Juli.

Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Arya Daru Pangayunan, yang dikenal sebagai diplomat muda berbakat dan berdedikasi. Juru bicara Kemenlu menyatakan, “Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada keluarga serta memastikan kelangsungan tugas diplomasi dijalankan secara profesional.”