Wakil Presiden AS, JD Vance, memulai kunjungan empat hari ke India pada hari Senin, saat New Delhi berupaya untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan awal dan menghindari kenaikan tarif AS yang diberlakukan oleh Trump.

Kunjungan Vance ini berlangsung dua bulan setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Kunjungan Vance mencakup pertemuan dengan Modi di New Delhi serta kunjungan ke Agra, tempat berdirinya Taj Mahal, mausoleum marmer putih yang dibangun oleh seorang kaisar Mughal Muslim.

Wakil presiden AS ini didampingi oleh keluarganya, termasuk istrinya, Usha, yang merupakan putri dari imigran India.

Modi, 74 tahun, dan Vance, 40 tahun, diperkirakan akan "meninjau kemajuan dalam hubungan bilateral" serta "bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan global yang menjadi kepentingan bersama", menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri India pekan lalu.

India dan Amerika Serikat sedang merundingkan tahap awal dari kesepakatan dagang, yang diharapkan New Delhi dapat diselesaikan dalam masa jeda 90 hari terhadap tarif yang diumumkan oleh Trump awal bulan ini.

"Kami sangat optimis bahwa kunjungan ini akan memberikan dorongan lebih lanjut bagi hubungan bilateral kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, kepada wartawan pekan lalu.

'Ikatan Khusus'

Kunjungan Vance dilakukan di tengah meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Negara tetangga dan pesaing India menghadapi tarif AS hingga 145 persen pada banyak produk.

Beijing telah merespons dengan bea masuk sebesar 125 persen pada barang-barang AS.

India sejauh ini bereaksi dengan hati-hati.

Setelah tarif ini diumumkan, Departemen Perdagangan India menyatakan bahwa pihaknya "dengan cermat memeriksa implikasinya", sambil menambahkan bahwa mereka "juga mempelajari peluang yang mungkin muncul".

Modi, yang mengunjungi Gedung Putih pada bulan Februari, memiliki hubungan yang diakui baik dengan Trump, yang mengatakan bahwa ia memiliki "ikatan khusus" dengan pemimpin India tersebut.

Trump, saat mengumumkan tarif, menyebut Modi sebagai "teman baik" tetapi mengatakan bahwa India belum "memperlakukan kami dengan benar".

Selama kunjungannya ke Washington, Modi mengatakan bahwa dua ekonomi terbesar dan kelima di dunia tersebut akan bekerja pada "kesepakatan dagang yang saling menguntungkan".

Sementara Amerika Serikat adalah pasar yang sangat penting bagi sektor teknologi informasi dan jasa India, Washington telah melakukan penjualan perangkat keras militer baru senilai miliaran dolar kepada New Delhi dalam beberapa tahun terakhir.

Trump kemungkinan akan mengunjungi India akhir tahun ini untuk menghadiri pertemuan puncak kepala negara dari Quad—kelompok empat negara yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat.