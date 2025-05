Washington, DC — Seorang hakim yang didukung Demokrat berhasil mengamankan kursi penting di Mahkamah Agung Wisconsin. Sebuah wilayah pendukung Trump di Pennsylvania beralih ke Demokrat dengan selisih 16 poin. Seorang Demokrat merebut kursi di wilayah konservatif Lancaster County yang cenderung mendukung Partai Republik.

Ini bukan sekadar catatan kecil dalam politik AS. Para ahli mengatakan, ini adalah peringatan awal menjelang pemilu paruh waktu 2026 yang sangat penting.

"Ini adalah perlombaan panjang, dan kita baru saja memulai. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan mulai melihat pola, pilihan, dan beberapa calon pemimpin yang muncul," kata Michael A. Genovese, presiden Global Policy Institute di Loyola Marymount University, kepada TRT World.

Saat lanskap politik Amerika terus berubah, dinamika yang berkembang ini menjadi tantangan besar bagi Partai Republik.

Meskipun mendapat suntikan dana sebesar $25 juta dari Elon Musk, yang menggambarkan pemilu Wisconsin sebagai hal yang eksistensial, kandidat yang didukung GOP kalah. Susan Crawford, seorang hakim dari Dane County yang didukung Demokrat, mengalahkan konservatif Brad Schimel dengan margin yang jelas.

GOP telah menjadikan Wisconsin sebagai medan pertempuran dalam strategi yang lebih luas, berharap pengadilan konservatif dapat membantu membentuk keputusan yang mendukung agenda mereka. Namun, para pemilih ternyata memiliki pandangan lain.

Dr. Stephen J. Farnsworth, direktur Center for Leadership and Media Studies di University of Mary Washington, menekankan pentingnya perubahan ini.

"Demokrat di Kongres belum sepenuhnya sepakat tentang strategi terpadu untuk melawan Trump. Meskipun partai minoritas tidak dapat melakukan banyak hal untuk melawan presiden dari partai lawan, jelas bahwa upaya agresif dari beberapa Demokrat — seperti aksi protes anti-oligarki — mendapatkan banyak dukungan dari para aktivis Demokrat," kata Farnsworth kepada TRT World.

Dalam beberapa minggu terakhir, aksi "protes anti-oligarki" telah menjadi perbincangan hangat. Senator Bernie Sanders dan Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez mengisi stadion demi stadion, dari Nebraska ke Iowa, Arizona ke Colorado, dengan kerumunan yang penuh semangat.

Di Pennsylvania, pergeseran itu sangat mencolok. Negara bagian yang sebelumnya memberikan semua 19 suara elektoralnya untuk Trump pada November 2024 mengalami lonjakan Demokrat yang dramatis, dengan wilayah pendukung Republik beralih ke Demokrat dengan selisih 16 poin.

James Malone, kandidat Demokrat, memenangkan pemilu khusus untuk Distrik Senat Negara Bagian Pennsylvania 36, mengalahkan kandidat Republik Josh Parsons.

Di Florida, GOP berhasil mempertahankan dua pemilu khusus tetapi dengan hasil yang kurang memuaskan. Margin kemenangan Jimmy Patronis dan Randy Fine lebih kecil dibandingkan kemenangan besar GOP oleh Gaetz, Waltz, dan Trump pada 2024, meskipun wilayah tersebut adalah basis Republik yang kuat.

"Kemenangan beruntun di Florida adalah sinyal jelas bahwa GOP lebih kuat dari sebelumnya," kata Mark Reynolds, seorang ahli strategi Republik, kepada TRT World.

"Para pemilih mendukung kepemimpinan konservatif, dan gerakan MAGA tidak hanya bertahan — tetapi juga meningkat. Demokrat telah mengerahkan segalanya untuk pemilu ini, tetapi mereka tetap gagal."

Namun di balik keyakinan diri tersebut, ini juga menjadi momen refleksi bagi partai Trump.

Tanda-tanda perubahan?

Kandidat Demokrat melampaui ekspektasi.

Escambia County seharusnya tidak menjadi kompetitif. Sebuah benteng Republik, wilayah merah tua di mana Trump menang hampir 40 poin pada 2024. Namun, Demokrat Gay Valimont memberikan tantangan serius bagi GOP. Dia tidak menang — tetapi fakta bahwa dia mendekati kemenangan di distrik di mana Demokrat biasanya tidak memiliki peluang membuat beberapa orang bertanya-tanya: apakah ada sesuatu yang berubah di bawah permukaan?

"Hasil malam ini mewakili kinerja bersejarah bagi Demokrat dan menunjukkan bahwa para pemilih sudah menolak agenda ekstrem Trump," kata Ketua Partai Demokrat Florida Nikki Fried.

Para ahli pemilu mengatakan hasil ini mengungkapkan Partai Republik menunjukkan tanda-tanda awal kekhawatiran.

"Saya benar-benar terkejut. Saya pikir kami sudah pasti menang," kata Pam Van Handel, ketua Partai Republik di Outagamie County, Wisconsin.

"Saya pikir (Musk) akan menjadi aset untuk pemilu ini ... Mungkin saya terlalu optimis."

Sementara itu, Demokrat masih mencoba mencari jalan ke depan. Para ahli mengakui bahwa antusiasme Demokrat meningkat, tetapi mereka tidak yakin apa strategi jangka panjang partai tersebut.

"Setelah kekalahan pemilu (presiden), partai yang kalah biasanya melalui periode evaluasi ulang, kadang-kadang saling menyalahkan, dan akhirnya, penyempurnaan pesan dan fokus mereka. Itulah yang sedang dialami Demokrat hari ini," kata Genovese dari Global Policy Institute.

Salah satu perdebatan terbesar partai adalah menyeimbangkan tuntutan basis progresifnya dengan kebutuhan untuk menarik pemilih moderat dan independen.

Sulit memuaskan pemilih

"Saat ini, sayap kiri telah membuat gebrakan terbesar dan paling mencolok dalam partai. Mereka menunjukkan energi, kemampuan untuk menarik kerumunan, dan memiliki serangkaian ide untuk disampaikan. Tetapi apakah ini akan bertahan?" tanya Genovese.

Secara historis, pemilu paruh waktu cenderung menguntungkan partai yang tidak berada di Gedung Putih. Pemilih yang marah datang ke TPS. Pemilih yang puas tinggal di rumah. Pola ini telah berulang kali terjadi dalam politik modern Amerika.

Setelah Demokrat kehilangan kursi kepresidenan pada 2016, mereka bangkit kembali dalam pemilu paruh waktu 2018. Setelah Republik kehilangan Gedung Putih pada 2020, mereka membuat kemajuan pada 2022. Tanda-tanda dari pemilu khusus menunjukkan bahwa tren ini mungkin terulang kembali.

"Pemilih yang marah lebih mungkin untuk memberikan suara, dan itulah mengapa pemilu paruh waktu sangat sulit bagi presiden. Pemilu khusus adalah tanda awal bahwa kita sekali lagi melihat pola itu. Partai yang kehilangan Gedung Putih biasanya kembali dengan kuat dalam dua tahun setelah pemilu itu.

"Pemilih Amerika sulit untuk dipuaskan, dan mereka secara konsisten siap untuk memilih perubahan terhadap status quo," kata Farnsworth.

Pertarungan untuk 2026 telah dimulai.