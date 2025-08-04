Sedikitnya 80 orang meninggal dunia dan lebih dari 2.100 kasus kolera tercatat di lima negara bagian Darfur, Sudan, hingga 30 Juli, menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada Minggu.

Dalam pernyataannya, UNICEF menyebutkan bahwa 20 orang tewas akibat wabah tersebut, sementara 1.180 kasus dilaporkan di Tawila, Negara Bagian Darfur Utara, sejak 21 Juni.

"Secara keseluruhan, hingga 30 Juli, jumlah kasus kolera di lima wilayah Darfur telah mencapai hampir 2.140, dengan setidaknya 80 kematian," tambahnya.

Badan PBB itu juga memperingatkan bahwa lebih dari 640.000 anak-anak di Darfur Utara berisiko tinggi mengalami kekerasan, kelaparan, dan terinfeksi kolera.

“Meskipun dapat dicegah dan diobati dengan mudah, kolera kini menyebar cepat di Tawila dan wilayah lain di Darfur, mengancam nyawa anak-anak — terutama yang paling muda dan rentan,” ujar Sheldon Yett, perwakilan UNICEF untuk Sudan.