Pada tahun 1845, seorang jurnalis konservatif Amerika bernama John O’Sullivan menciptakan istilah Manifest Destiny sebagai prinsip utama dari impian besar Amerika – “untuk menyebar dan memiliki seluruh benua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita.”

Setahun setelah O’Sullivan mengklaim seluruh benua Amerika Utara, Presiden James Polk, seorang Demokrat dan pendukung besar konsep ekspansionis, melancarkan perang melawan tetangganya, Meksiko, untuk memperluas wilayah Amerika hingga mencapai Samudra Pasifik.

Perang Polk, yang dikecam oleh jenderal legendaris Amerika Ulysses S. Grant disebut sebagai “perang paling tidak adil yang pernah ada”, membantu AS mengklaim 55 persen wilayah negara berbahasa Spanyol tersebut, termasuk area yang kini menjadi California, Nebraska, New Mexico, dan beberapa negara bagian lainnya.

Hampir dua abad setelah O’Sullivan membenarkan perluasan kekuasaan “demokratis” di seluruh benua, Presiden terpilih Donald Trump tampaknya menghidupkan kembali doktrin yang sama untuk menyusun agenda imperialisnya sendiri – untuk merebut Kanada, mengambil alih Greenland, dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

“Banyak orang di Kanada SENANG menjadi negara bagian ke-51,” kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial, yang memicu kritik tajam dari Perdana Menteri Kanada yang akan lengser, Justin Trudeau.

“Meskipun Manifest Destiny (dalam bentuk modern) tetap menjadi asumsi implisit para pemimpin AS sejak dulu, Donald Trump mewujudkannya sebagai ‘manifestasi’ modern yang lebih baik daripada presiden mana pun sejak Teddy Roosevelt, lebih dari seratus tahun yang lalu,” kata William Earl Weeks, seorang profesor sejarah di San Diego State University dan penulis beberapa buku, termasuk Building the Continental Empire: American Expansion from the Revolution to the Civil War.

“Trump tampaknya secara intuitif memahami bahwa ‘membuat Amerika hebat lagi’ membutuhkan bangsa ini kembali ke akar ekspansionisnya, baik untuk alasan strategis maupun ideologis,” kata Weeks kepada TRT World.

Menuju Manifest Destiny

Menurut Weeks, Manifest Destiny membayangkan AS sebagai “bangsa yang ditakdirkan oleh Tuhan” dengan misi ilahi universal untuk membawa kebebasan dan pemerintahan perwakilan, tidak hanya ke belahan bumi Barat tetapi ke seluruh dunia.

Adam Dahl, profesor ilmu politik di University of Massachusetts, setuju.

“Gagasan Manifest Destiny cukup kompleks dan memiliki banyak elemen. (Namun) inti dari gagasan ini adalah bahwa AS memiliki hak takdir untuk berkembang di seluruh benua Amerika Utara dari Atlantik ke Pasifik,” kata Dahl kepada TRT World.

Ia juga menunjukkan adanya rasisme yang melekat dalam ideologi ini, yang memandang penduduk asli sebagai “kurang beradab dan membutuhkan bimbingan dari populasi yang lebih unggul,” yang menyebabkan kehilangan nyawa penduduk asli Amerika secara besar-besaran dan pengusiran besar-besaran selama perjalanan dari timur ke barat.

Setelah 13 koloni asli Amerika memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris melalui serangkaian pertempuran pada akhir abad ke-18, negara baru ini mulai memperluas wilayahnya, mencapai kesepakatan dengan Prancis untuk membeli Louisiana, yang menggandakan ukuran negara tersebut pada tahun 1803.

Trump, kebetulan, terinspirasi oleh pembelian Louisiana untuk proyek Greenland-nya.

Semua ini, bersama dengan kemajuan teknologi dan ekonomi yang cepat dibuat oleh negara baru tersebut, meningkatkan kepercayaan politik banyak orang Amerika, yang merasa bahwa “takdir Tuhan mereka yang diasumsikan telah menjadi nyata—atau ‘manifest’,” menurut Weeks.

“Takdir yang diasumsikan menjadi takdir yang terbukti pada tahun 1840-an, dekade ketika istilah ini pertama kali digunakan,” tambahnya.

Kemudian, pembenaran yang sama digunakan untuk intervensi luar negeri oleh AS atas nama membela demokrasi – dari Nazi Jerman hingga Uni Soviet. Meskipun AS menang dalam kedua perang dunia dan Perang Dingin, campur tangan dan invasi Amerika tidak pernah berhenti.

“Baru-baru ini, Anda pasti melihat elemen-elemen Manifest Destiny dalam invasi tahun 2003 ke Irak… setelah WMD (senjata pemusnah massal) tidak ditemukan, pembenaran untuk perang bergeser ke membawa demokrasi dalam bentuk pemilu bebas kepada rakyat Irak,” kata Dahl, yang menulis Empire of the People: Settler Colonialism and the Foundations of Modern Democratic Thought.

“Gagasan Manifest Destiny tertanam dalam pemikiran kebijakan luar negeri AS. Ini menjadi dasar bagi gagasan bahwa AS adalah pemimpin ‘dunia bebas’,” kata Dahl, menunjuk pada argumen mantan presiden Woodrow Wilson untuk memasuki Perang Dunia I demi membuat dunia “aman untuk demokrasi.”

Wilson adalah salah satu presiden yang secara langsung merujuk pada istilah Manifest Destiny, kata Dahl, seraya menambahkan, “Sulit untuk memisahkan gagasan Manifest Destiny dari fase pembuatan kebijakan luar negeri AS pada abad kesembilan belas dan kedua puluh.”

'Berkembang atau mati'

Agenda imperialis Trump muncul di tengah dugaan tanda-tanda melemahnya atau menurunnya struktur politik dan ekonomi Amerika, yang tampaknya terlihat oleh beberapa analis politik terkemuka dalam beberapa dekade terakhir.

Apakah Trump hanya seorang reaksioner terhadap mereka yang mempromosikan gagasan kehancuran Amerika?

“Tidak seperti beberapa presiden sebelumnya, Trump adalah orang Amerika yang tidak menyesal dan memahami bahwa jika AS berhenti berekspansi, berhenti meraih kejayaan dalam berbagai bentuk, maka AS akan perlahan-lahan mati, atau setidaknya menjadi jauh lebih tidak penting di panggung global,” ujar Weeks.

Dari perspektif politik ini, yang mengidentikkan supremasi AS dengan keamanan global, profesor ini mengatakan bahwa referensi Trump tentang “mengakuisisi Greenland, menjadikan Kanada sebagai negara bagian, dan mengamankan kembali Terusan Panama, tidak mengejutkan bagi saya, dan sebenarnya sangat masuk akal.”

Namun, Dahl tidak begitu yakin dengan kedalaman ideologis dari komentar Trump mengenai Terusan Panama dan Greenland, yang memiliki “nada transaksi real estat yang teduh daripada menyentuh nada retorika yang luhur dan idealis dari Manifest Destiny”.

Namun, ia melihat “elemen-elemen halus” dari ideologi Manifest Destiny yang berperan dalam kedua kasus tersebut karena hubungan panjang mereka dengan kepentingan kontinental AS, yang dijuluki Doktrin Monroe oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823.

Doktrin Monroe melihat setiap intervensi Eropa ke Amerika sebagai tindakan permusuhan potensial terhadap AS. Dalam konteks ini, Doktrin Monroe dan Manifest Destiny, yang menganjurkan ekspansi AS ke seluruh benua, memiliki kaitan yang kuat satu sama lain, menurut para sejarawan.

“Gagasan Manifest Destiny secara krusial terkait dengan Doktrin Monroe,” kata Dahl. Dalam konteks modern, Doktrin Monroe berlaku untuk semua kekuatan eksternal, termasuk Cina, yang telah meningkatkan investasi di Greenland dan memiliki kehadiran komersial yang signifikan di Selat Panama.

“Menegaskan superioritas AS di kedua area tersebut dapat ditafsirkan sebagai cara untuk menentang kekuatan ekonomi China dan menegaskan kembali klaim AS atas belahan bumi Barat sebagai wilayah pengaruhnya yang khas,” tambahnya.

Seperti Weeks, Dahl juga menunjukkan bahwa para pendukung Manifest Destiny secara historis melihat adanya hubungan yang kuat antara imperialisme dan demokrasi.

“.... Demokrasi Amerika tumbuh dan berkembang sepanjang waktu dengan meluas dalam ruang. Tanpa batas-batas ekspansi yang tidak terbatas, para pendukung Manifest Destiny khawatir bahwa demokrasi Amerika akan berhenti dan mulai merosot menjadi anarki atau tirani.”

'America yang Pertama'

Mantan diplomat AS, Matthew Bryza, menarik kesejajaran antara Manifest Destiny pada abad ke-19 dan agenda America First yang diajukan Trump, yang didorong oleh basis dukungan MAGA dan para pembantu dekatnya, termasuk CEO Tesla, Elon Musk.

“Manifest Destiny adalah filosofi abad ke-19. Namun, gema dari konsep luar biasa Amerika ... tampaknya menghidupkan pendekatan 'America First' dari Trump,” kata Bryza kepada TRT World.

Retorika Manifest Destiny terlihat jelas dalam dunia ambisi perjalanan luar angkasa Musk, kata Dahl, yang menarik perhatian pada fakta bahwa orang terkaya di dunia ini merupakan sumber inspirasi bagi “takdir kosmik yang nyata” manusia untuk menjadi “spesies multi-planet”.

“Bahasa ini juga terlihat jelas dalam cara para pejabat AS menyamakan kolonisasi ruang angkasa dengan ekspansi AS ke arah barat atau menyebut ruang angkasa sebagai 'perbatasan terakhir',” kata ilmuwan politik tersebut.

SUMBER: TRT WORLD