Pada hari Senin, Microsoft mengakhiri era “Skyping” dengan menutup platform panggilan gratis yang telah beroperasi selama 22 tahun, merubah cara orang terhubung lintas batas.

Perusahaan mengumumkan keputusan ini pada 28 Februari, memberi pengguna waktu lebih dari dua bulan untuk beralih ke platform alternatif.

Bahkan nama “Skype” mencerminkan ambisi awal layanan ini. Diambil dari frasa “Sky peer-to-peer,” nama ini mengisyaratkan bagaimana platform tersebut menghubungkan panggilan melalui komputer pengguna, bukannya mengarahkannya lewat pusat server. Pendekatan ini terbilang revolusioner di awal tahun 2000-an dan membuka jalan bagi aplikasi ini untuk menjadi pelopor dalam layanan panggilan internet.

Pada puncaknya di pertengahan 2010-an, Skype menghubungkan lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan—jumlah yang setara dengan populasi Amerika Serikat. Namun seiring waktu, Skype mulai kehilangan pangsa pasar kepada generasi baru aplikasi berbasis mobile seperti WhatsApp, Zoom, dan akhirnya, Teams milik Microsoft sendiri.

Ketika Microsoft mengakuisisi Skype pada 2011 dengan harga $8,5 miliar setelah mengalahkan Google dan Facebook — akuisisi terbesar perusahaan saat itu — Skype memiliki sekitar 150 juta pengguna aktif bulanan. Namun, pada 2020, jumlah tersebut anjlok menjadi sekitar 23 juta, meski sempat mengalami kebangkitan singkat selama pandemi.

“Skype telah menjadi bagian penting dalam membentuk komunikasi modern,” kata Microsoft.

“Kami merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan ini.”

Perusahaan ini secara perlahan mulai mengalihkan sumber daya ke platform Teams, yang kini melayani lebih dari 320 juta pengguna aktif bulanan, baik untuk akun bisnis maupun pribadi.

Jatuhnya raksasa komunikasi desktop

Meski telah merevolusi komunikasi internet pada awal 2000-an, Skype gagal beradaptasi dengan ekspektasi konsumen yang berubah serta pergeseran teknologi.

Aplikasi suara, video, dan pesan ini mempertahankan pendekatan berbasis desktop hingga era smartphone, melewatkan peluang-peluang penting seperti mengembangkan aplikasi mobile yang ramah pengguna dan mengintegrasikan fitur chat serta video konferensinya dengan platform media sosial, yang menjadi standar di aplikasi pesaing seperti WhatsApp dan Facebook Messenger milik Meta.

“Skype tidak mampu memperbarui penawaran, strategi harga, atau pemasaran secara efektif untuk tetap unggul di pasar yang semakin padat dan bergerak cepat,” kata Alina Timofeeva, penasihat senior di bidang teknologi, data, dan AI.

Selama pandemi, platform video konferensi Zoom melonjak pesat, menguasai 22,3 persen tambahan pangsa pasar, sementara Google Meet berkembang 20,2 persen. Pada awal 2021, Zoom mendominasi ruang ini dengan hampir setengah dari seluruh pengguna, sementara Skype tertinggal jauh dengan hanya 6,6 persen.

Perjalanan dua dekade Skype, dari teknologi revolusioner menjadi artefak digital, mencerminkan kisah banyak platform digital awal yang pernah mendominasi.

Raksasa desktop lainnya seperti Yahoo! Messenger juga ditutup pada 2018 setelah 20 tahun beroperasi. Pada puncaknya di awal 2000-an, platform chatting yang populer ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna terdaftar, dengan pangsa pasar terbesar kedua di pasar iklan digital AS pada 2012.

Namun, Yahoo! Messenger akhirnya kalah saing dengan aplikasi pesan berbasis mobile yang lebih serbaguna seperti WhatsApp dan Facebook Messenger, yang menawarkan integrasi sosial lebih dalam, aksesibilitas mobile yang lebih baik, dan antarmuka yang lebih intuitif.

Kurangnya inovasi Yahoo, kegagalan untuk mengikuti kemajuan teknologi atau ekspektasi pengguna, serta keputusan manajerial yang buruk, menyebabkan kurangnya arah strategis untuk Yahoo Messenger. Pada 2017, pendapatan bisnis inti Yahoo menurun menjadi $3,9 miliar dari $4,8 miliar pada 2013.

“Yahoo tidak cukup cepat beradaptasi dengan pencarian, yang dikuasai Google, atau sosial, yang dikuasai Facebook,” kata Laura Martin, analis senior yang berbasis di New York untuk bank investasi dan perusahaan manajemen aset Needham and Co.

Sementara MSN Messenger (kemudian Windows Live Messenger) menghilang pada 2013, seiring dengan penurunan drastis jumlah penggunanya dari 330 juta pada 2009.

Akuisisi Skype oleh Microsoft seharga $8,5 miliar pada 2012 menandai awal dari penurunan platform ini, karena pengguna digabungkan ke dalam aplikasi panggilan terkenal yang akhirnya ditutup minggu ini.

AOL Instant Messenger (AIM) juga dihentikan pada 2017 setelah menghubungkan 36 juta pengguna. Pada tahun 2000, nilai pasar AOL mencapai $125 miliar, namun pada 2012, nilainya merosot menjadi $1,75 miliar. Antara Januari 2011 dan 2012, jumlah pengguna AIM anjlok 64%, dari 12 juta menjadi hanya 4 juta, kalah bersaing dengan Gmail's Google Talk, SMS, dan jejaring sosial internet.

“Bangkitnya Google dan pencarian, serta Facebook dan sosial, telah menggeser banyak pendapatan iklan dari pasar,” kata Martin.

Bangkitnya aplikasi pesan mobile

WhatsApp, khususnya, melaju pesat dengan merancang aplikasinya sejak awal untuk smartphone dan memastikan aplikasi tersebut bekerja dengan cara yang sama baik di iOS, Android, maupun desktop. Penggunanya kini mengirimkan sekitar 100 miliar pesan setiap harinya, hampir sepuluh kali lipat jumlah pesan SMS global.

Perbedaan mendasar antara penerus mobile dan platform komunikasi desktop terletak pada filosofi desain yang mendasarinya.

Raksasa desktop membangun model bisnis mereka di sekitar komputasi yang bersifat stasioner, sementara platform mobile menyadari bahwa komunikasi modern harus bisa terjadi di mana saja, kapan saja.

Aplikasi pesan mobile yang ringan, kebutuhan data yang minimal, dan antarmuka yang intuitif sengaja dirancang untuk pengguna yang ingin bergerak bebas ke mana saja, berlawanan dengan pendekatan berbasis sesi yang digunakan oleh platform desktop tradisional.

Perubahan ini mencerminkan kebenaran yang lebih luas di lingkungan digital saat ini, di mana untuk tetap relevan, sebuah merek harus bisa memahami bagaimana orang hidup, berpikir, dan berinteraksi.

“Untuk tetap relevan, merek harus mendengarkan, beradaptasi, dan merancang untuk keseluruhan diri seseorang, bukan berdasarkan asumsi, melainkan didasarkan pada pemahaman yang tulus tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan, dengan memanfaatkan ilmu perilaku dan wawasan berbasis data,” kata Alina kepada TRT World.