Festival Film Cannes mengumumkan bahwa pemutaran film dokumenter tentang jurnalis foto Gaza, Fatima Hassouna, pada acara bulan depan akan menjadi penghormatan atas karyanya setelah "kengerian" kematiannya akibat serangan udara Israel pekan lalu.

"Put Your Soul on Your Hand and Walk" karya sutradara Iran, Sepideh Farsi, akan ditayangkan di ACID Cannes pada festival tahun ini yang berlangsung 13-24 Mei, bersamaan dengan kompetisi utama.

Film ini menampilkan percakapan antara Farsi dan Hassouna, seorang fotografer berusia 25 tahun, yang mendokumentasikan dampak perang dahsyat Israel terhadap wilayah Palestina.

Hassouna tewas bersama 10 anggota keluarganya dalam serangan udara di rumah keluarganya di Gaza utara pada Rabu lalu, sehari setelah dokumenter tersebut diumumkan sebagai bagian dari seleksi ACID Cannes.

Militer Israel, yang dituduh oleh kelompok kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF) melakukan "pembantaian" terhadap jurnalis Palestina, mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan anggota Hamas.

"Festival Film Cannes ingin menyampaikan rasa ngeri dan duka mendalam atas tragedi ini, yang telah mengguncang dan menggerakkan seluruh dunia," kata festival tersebut dalam pernyataan tentang Hassouna yang dikirimkan ke AFP pada Rabu.

"Meskipun sebuah film kecil dibandingkan dengan tragedi seperti ini, pemutarannya di bagian ACID di Cannes pada 15 Mei akan menjadi, selain pesan dari film itu sendiri, cara untuk menghormati kenangan wanita muda ini, korban seperti banyak lainnya dari perang," tambahnya.

Sesaat sebelum kematiannya, Hassouna menulis di media sosial bahwa "jika saya mati, saya ingin kematian yang keras. Saya tidak ingin hanya menjadi berita singkat, atau angka dalam kelompok."

"Dia adalah sosok yang begitu bercahaya, sangat berbakat. Ketika Anda melihat film ini, Anda akan mengerti," kata Farsi kepada situs berita Hollywood, Deadline, setelah kematiannya. "Saya sempat berbicara dengannya beberapa jam sebelumnya untuk memberitahunya bahwa film ini masuk Cannes dan mengundangnya."

Film Baru

Penyelenggara festival Cannes juga mengumumkan film-film baru pada Rabu dalam kompetisi utama yang akan bersaing untuk penghargaan bergengsi Palme d'Or.

Sutradara Amerika, Lynne Ramsay ("We Need To Talk About Kevin"), telah dipilih untuk kompetisi utama dengan film thriller-nya "Die My Love" yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Robert Pattinson.

Dari 21 film dalam kompetisi utama tahun ini, tujuh di antaranya dibuat oleh sutradara perempuan, jumlah tertinggi yang pernah ada.

Saeed Roustaee dari Iran juga akan bersaing untuk hadiah utama dengan film terbarunya, "Mother and Child", tiga tahun setelah menampilkan "Leila's Brothers" di Cannes yang membuatnya dijatuhi hukuman enam bulan penjara di Iran.

Festival ini juga berhasil mendapatkan pemutaran perdana dunia untuk film pertama yang disutradarai oleh mantan bintang Twilight, Kristen Stewart – "The Chronology of Water" – yang akan diputar dalam kompetisi sekunder "Un Certain Regard".

Dia akan bersaing dengan sesama aktris Amerika yang kini menjadi sutradara, Scarlett Johansson, yang debut penyutradaraannya "Eleanor the Great" juga terpilih dalam bagian yang sama.

Keajaiban

Kematian Hassouna pekan lalu telah mengubah pemutaran dokumenter tentang dirinya menjadi acara penting di Cannes.

Festival ACID mengatakan "kekuatan hidupnya seperti sebuah keajaiban" dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah kematiannya.

"Ini bukan lagi film yang sama yang akan kami dukung dan presentasikan di semua teater, dimulai dari Cannes," tambahnya.

RSF juga mengecam kematiannya. "Namanya bergabung dengan hampir 200 jurnalis yang tewas dalam 18 bulan terakhir. Pembantaian ini harus dihentikan," tulisnya di situs media sosial Bluesky.

Masih di Cannes, saudara kembar Palestina, Tarzan dan Arab Nasser, akan menampilkan film terbaru mereka "Once Upon a Time In Gaza", sebuah kisah tentang pembunuhan dan persahabatan yang berlatar di wilayah yang dilanda perang, dalam bagian sekunder "Un Certain Regard".