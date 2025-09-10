Perdana Menteri Qatar memperingatkan bahwa negaranya berhak membalas serangan mematikan Israel di Doha, menyebutnya sebagai “momen krusial” bagi Timur Tengah dan mendesak adanya “respons dari seluruh kawasan.”

“Qatar… berhak merespons atas serangan terang-terangan ini,” ujar Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dalam konferensi pers pada Selasa malam, seraya menambahkan bahwa Israel menggunakan senjata yang tidak terdeteksi oleh radar pertahanan udara Qatar.

“Kami percaya hari ini kita telah mencapai titik penentu. Harus ada pembalasan dari seluruh kawasan atas tindakan biadab semacam ini,” tambahnya.

Al-Thani mengecam agresi Israel dan menyebutnya sebagai bentuk “terorisme negara.”

Ia memperingatkan bahwa Doha “berhak membalas atas serangan khianat ini,” menandakan bahwa negara Teluk tersebut menilai eskalasi kali ini telah melewati ambang batas yang berbahaya.

Al-Thani menyinggung pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya yang berjanji akan mengubah wajah kawasan, dengan bertanya tajam, “apakah yang ia maksud juga mencakup kawasan Teluk?”

“Israel bekerja untuk menggagalkan setiap peluang perdamaian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa krisis saat ini telah mencapai titik yang “menentukan,” menekankan betapa seriusnya situasi yang menurut Doha mengindikasikan konflik semakin meluas.

Mediatori sebagai identitas Qatar