Sebuah perkembangan baru dalam pengadaan kapal angkatan laut Australia telah memicu diskusi geopolitik setelah terungkap bahwa armada kapal tunda yang dipesan untuk Angkatan Laut Kerajaan Australia ternyata dibangun secara diam-diam di galangan kapal China—meskipun kontrak senilai $28 juta diberikan kepada pembuat kapal Belanda, Damen, tahun lalu.

Australian Broadcasting Corporation (ABC) melaporkan pada hari Kamis bahwa kapal tunda pertama dari tiga unit "harbour tugs" selesai dibangun pada akhir Desember di fasilitas canggih Damen di Changde, provinsi Hunan, China, sebelum dikirim ke Darwin awal tahun ini.

ABC juga mencatat bahwa kapal tunda kedua tipe Azimuth Stern Drive (ASD) 2111 dijadwalkan tiba di Australia pada Mei, dengan kapal ketiga dipastikan akan dikirim sebelum akhir 2025.

Pengungkapan ini muncul di tengah sensitivitas strategis yang meningkat, dengan hubungan China-Australia sedang menghadapi tantangan dan Amerika Serikat memperketat pembatasan perdagangan maritim yang menargetkan Beijing.

Laporan ini memicu kekhawatiran di kalangan keamanan Australia, dengan pihak oposisi mempertanyakan transparansi dan pengawasan. Digby James Wren, seorang analis geopolitik Australia dan penasihat hubungan eksternal di Royal Academy of Cambodia, menyebut kemarahan atas asal-usul kapal tunda ini sebagai sesuatu yang berlebihan dan lebih bersifat politis. "Saya tidak terkejut," kata Wren kepada TRT World.

"Sebagian besar armada sipil dan komersial global dibangun di China, Korea Selatan, dan Jepang. Kapasitas galangan kapal China tak tertandingi baik dalam skala maupun efisiensi biaya. Jadi, kecuali secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak, subkontrak ke fasilitas China bukanlah hal yang mencurigakan—ini sebenarnya praktik standar," tambahnya dari Phnom Penh.

Meskipun waktu pengungkapan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran publik, Wren menekankan pentingnya memahami perkembangan ini dalam konteks realitas rantai pasok global dan dinamika industri maritim. "Ini lebih tentang pengawasan—atau kurangnya pengawasan—daripada masalah keamanan besar," jelasnya.

Kepanikan keamanan yang salah tempat?

Departemen Pertahanan Australia juga mengonfirmasi bahwa kapal tunda tersebut dibangun di China, dengan proses "fit-out" selanjutnya dilakukan di Vietnam. Namun, mereka menekankan bahwa kapal-kapal ini bukan bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Australia dan akan dioperasikan serta diawaki oleh operator kapal sipil.

Laporan ini memicu kekhawatiran di kalangan keamanan Australia, dengan oposisi menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Richard Marles memiliki "pertanyaan serius yang harus dijawab"—termasuk apa yang ia ketahui tentang kapal yang dibangun di China dan langkah-langkah keamanan apa, jika ada, yang telah dipertimbangkan.

Namun, Wren menepis kekhawatiran keamanan nasional terkait kapal tunda buatan China ini. "Dari sudut pandang keamanan, ini tidak terlalu signifikan," tegasnya. "Ini lebih digunakan untuk kepentingan politik. Pihak berwenang seharusnya lebih cermat mengawasi kontrak, tetapi ini tidak akan mengubah kalkulasi pertahanan Australia."

Wren menjelaskan bahwa fakta-fakta dasar mendukung pandangannya: China menguasai hampir 60 persen output galangan kapal global dan menawarkan skala ekonomi yang tak tertandingi. Dengan galangan kapal yang luas, baja murah, dan tenaga kerja terampil, China adalah pembangun kapal komersial paling efisien di dunia. Bagi pembuat kapal Eropa seperti Damen, outsourcing ke fasilitas China bukanlah penyimpangan melainkan norma industri.

Kapal tunda di perairan bermasalah

Kontroversi kapal tunda ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer di Indo-Pasifik. Kapal perang China baru-baru ini mengelilingi garis pantai Australia, melakukan latihan tembak langsung di dekat Australia dan Selandia Baru, yang memicu kekhawatiran di Canberra. Namun, Wren memperingatkan agar tidak bereaksi berlebihan.

Sambil mengakui bahwa latihan China adalah demonstrasi kekuatan, ia melihatnya sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menegaskan kehadiran maritim China, terutama sebagai respons terhadap aliansi yang dipimpin AS seperti AUKUS dan QUAD.

Ia menekankan bahwa manuver China mematuhi hukum maritim internasional. "Operasi angkatan laut China sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)," katanya, menambahkan bahwa baik Australia maupun China adalah penandatangan konvensi tersebut, tidak seperti Amerika Serikat.

Wren juga berpendapat bahwa mengingat aliansi pertahanan Australia dengan AS melalui pengaturan seperti AUKUS dan keberadaan kapal selam AS—yang jelas bertujuan untuk membendung pengaruh China yang semakin besar di Indo-Pasifik—Australia tidak memiliki alasan untuk benar-benar khawatir.

Menavigasi kebuntuan China-AS

Gempa geopolitik yang sebenarnya, menurut Wren, bukan terletak pada kapal tunda buatan China, tetapi pada upaya Amerika untuk mengekang dominasi galangan kapal China.

Awal bulan ini, pemerintahan Donald Trump memberlakukan pembatasan perdagangan besar-besaran yang ditujukan langsung pada sektor maritim, logistik, dan galangan kapal China dalam upaya menghidupkan kembali industri galangan kapal AS yang sedang lesu. Namun, angka-angka menunjukkan perbedaan yang mencolok: AS membangun sekitar lima kapal per tahun; China memproduksi lebih dari 1.700.

Wren mengkritik langkah yang ia anggap sebagai "manuver proteksionis" yang tidak mungkin berhasil. "Amerika Serikat mencoba menghidupkan kembali industri yang telah mereka abaikan selama beberapa dekade. Skala dan efisiensi galangan kapal China tidak dapat ditandingi dalam semalam hanya dengan tarif. Langkah ini lebih bersifat simbolis daripada struktural," katanya.

Wren mengatakan bahwa retorika Trump menutupi kemunduran. Pada hari Selasa, Trump mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa tarif yang sangat tinggi untuk barang-barang Tiongkok akan "turun secara substansial." Ia bahkan berjanji untuk menghindari taktik keras, bersumpah untuk bersikap "sangat baik" di meja perundingan dan berjanji untuk tidak menyebutkan asal-usul pandemi Covid-19.

"Trump dan para penasihatnya pada dasarnya melambaikan bendera putih pada konfrontasi mereka. Tarif tidak akan mencapai 145% seperti yang ditakutkan sebelumnya. Kami melihat 10–20%, mungkin. Akan ada negosiasi. AS tidak dapat bersaing—secara komersial atau industri—pada skala Tiongkok."

Wren menyarankan agar Australia berhati-hati dalam terlalu dekat dengan kekhawatiran industri Amerika. "Kepentingan Australia tidak selalu sejalan dengan ketidakamanan Washington. Kita perlu menahan diri untuk tidak terjebak dalam kerangka zero-sum terkait kebangkitan China."

‘Ini adalah riak, bukan tsunami’

Sebagai anggota kunci QUAD dan AUKUS, Australia berada dalam posisi diplomatik yang sulit. Hubungan militer dan intelijen dengan AS sangat erat, namun China tetap menjadi mitra dagang terbesar Australia. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, bisakah Australia menemukan keseimbangan yang tepat?

Wren tetap optimis dengan hati-hati, menyarankan bahwa Australia dan China kemungkinan akan mengembangkan hubungan yang lebih seimbang. "Australia kemungkinan akan lebih fokus pada ASEAN, India, dan mitra lainnya jika memungkinkan, tetapi hubungan inti dengan China akan membaik," katanya. "Ini penting bagi Australia, terutama dengan tekanan ekonomi saat ini—utang yang meningkat dan standar hidup yang menurun."

Wren menganjurkan pendekatan yang pragmatis daripada yang didorong oleh ketakutan. "Ini bukan tentang memilih antara Washington dan Beijing, tetapi memastikan transparansi dalam kontrak, menghormati aliansi, dan mengakui realitas ekonomi."

Pada akhirnya, ia menyimpulkan, "Kisah kapal tunda ini? Ini hanya riak kecil, bukan tsunami."