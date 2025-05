Pada 25 April, di Nakodar, Jalandhar, di provinsi Punjab, India, seorang mahasiswa Kashmir berusia 22 tahun diserang secara brutal saat dalam perjalanan untuk bertemu teman kuliahnya. Sekelompok massa menghadangnya sambil berteriak, “Kashmiri ho?” (Apakah kamu orang Kashmir?). Sebelum dia sempat menjawab, mereka menarik rambutnya dan memukulinya tanpa ampun. Temannya, Atif*, menggambarkan suaranya setelah kejadian itu sebagai "gemetar, ketakutan, bingung, dan kesakitan."

TRT World telah berbicara dengan puluhan mahasiswa dan pedagang muda asal Kashmir di seluruh India untuk laporan ini. Banyak dari mereka meminta agar nama mereka diubah atau dirahasiakan, karena takut akan pelecehan lebih lanjut, pembalasan dari pemilik rumah atau administrasi kampus, serta kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga mereka di kampung halaman. Kesaksian mereka mengungkapkan iklim ketakutan dan keterasingan yang semakin dirasakan oleh orang-orang Kashmir yang tinggal di luar wilayah mereka.

“Mahasiswa-mahasiswa ini telah bekerja keras, tetapi kerja keras mereka bertahun-tahun kini terancam. Banyak yang baru memulai semester pertama mereka, dan sekarang mereka terjebak antara rasa takut dan menyelesaikan ujian mereka,” kata Mohsin Abbas dari Doon Group of Colleges, India, kepada TRT World.

Serangan di Jalandhar bukanlah insiden yang terisolasi. Setiap kali kekerasan terjadi di Kashmir bagian yang dikelola India, siklus yang sama berulang. Orang-orang Kashmir, terutama mahasiswa dan pedagang kecil, menjadi target pertama kemarahan warga "nasionalis," khususnya dari kelompok yang berafiliasi dengan Hindutva dan pendukung BJP.

Pola Penganiayaan

Pola penganiayaan ini terlihat jelas setelah serangan 22 April di Pahalgam yang menewaskan 26 turis dan melukai banyak lainnya. Postingan provokatif membanjiri media sosial, dan seruan untuk boikot ekonomi dan sosial terhadap orang-orang Kashmir semakin keras.

Pemilik rumah mengusir penyewa Kashmir. Pedagang dan pemasok menolak menjual barang kepada bisnis milik orang Kashmir. Juga, Serangan fisik meningkat. Rasa ketakutan kembali menyelimuti kehidupan sehari-hari para pemuda Kashmir yang berharap menemukan keamanan dan peluang jauh dari konflik di kampung halaman mereka.

Di Dehradun, Uttarakhand, ketakutan menyebar dengan cepat setelah sebuah video viral menunjukkan Lalit Sharma, pemimpin Hindu Raksha Dal, sebuah kelompok nasionalis Hindu sayap kanan, mengancam mahasiswa Muslim asal Kashmir dengan kekerasan jika mereka tetap tinggal di kota setelah pukul 10 pagi.

“Videonya ada di mana-mana. Kami harus segera mengemas barang-barang kami dan melarikan diri dalam ketakutan,” kata Hamid*, seorang mahasiswa jurusan Farmasi berusia 23 tahun dari Shopian, wilayah Kashmir yang dikelola India, ketika dia dan puluhan mahasiswa Kashmir lainnya di kota itu menuju bandara untuk pulang. “Keluarga kami panik. Ibu saya memohon agar saya pulang. Dia sangat takut akan keselamatan saya,” katanya kepada TRT World.

“Dalam hitungan jam, sekitar 60 mahasiswa Kashmir dari berbagai perguruan tinggi bergegas ke bandara,” tambahnya. Banyak yang harus meminjam uang untuk membeli tiket pesawat mendadak. Beberapa tetap tinggal, takut keluar dari asrama mereka.

“Selama tiga hari, kami hampir tidak tidur atau makan,” kata seorang mahasiswa lainnya. “Rasa takut itu luar biasa.”

Reaksi balik ini juga merambah ke institusi pendidikan yang secara tradisional dianggap sebagai tempat yang aman.

Di Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi, seorang wanita Kashmir berusia 24 tahun yang sedang menempuh studi MA diserang di kampus pada 27 April oleh seorang pekerja dapur.

Sementara polisi menyatakan insiden itu berasal dari perselisihan pribadi, kelompok mahasiswa seperti All India Students' Association (AISA) mengaitkannya dengan tren permusuhan anti-Kashmir yang lebih besar. Mereka mengkritik kelalaian keamanan universitas dan mengecam serangan itu sebagai bagian dari reaksi pasca-serangan Pahalgam terhadap orang-orang Kashmir.

Insiden ini semakin memperdalam rasa rentan di kalangan mahasiswa Kashmir, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya melindungi mereka.

Kebencian online dan narasi rekayasa

Kebencian online dan narasi yang dibuat-buat semakin memperburuk ketakutan mereka.

Influencer sayap kanan dan akun-akun yang berafiliasi dengan Hindutva memenuhi platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram dengan retorika provokatif, menggambarkan orang-orang Kashmir sebagai simpatisan teroris. Beberapa unggahan secara terbuka menganjurkan kekerasan, termasuk serangan seksual, terhadap wanita Kashmir.

Bahkan pejabat terpilih turut menyebarkan histeria ini. Anggota legislatif BJP, Suvendu Adhikari, secara keliru menuduh dua pria Kashmir memasang peralatan pengawasan yang mencurigakan. Tuduhan itu menyebabkan anggota Hindu Raksha Dal, sebuah kelompok vigilante, mengancam mahasiswa Muslim Kashmir di Dehradun untuk meninggalkan negara bagian atau "menghadapi konsekuensinya."

Penyelidikan polisi kemudian mengungkapkan bahwa pria yang dituduh Adhikari adalah insinyur dari Madhya Pradesh yang sedang memasang perangkat internet dasar.

“Pola ini konsisten dengan penelitian kami,” kata Raqib Hameed Naik, Direktur Eksekutif di Centre for the Study of Organised Hate, kepada TRT World. “Peristiwa seperti serangan Pahalgam dimanfaatkan untuk membakar sentimen publik dan memobilisasi kebencian.”

Di luar ancaman daring, konsekuensi di dunia nyata sangat parah.

Nasir Khuehami dari Jammu and Kashmir Students Association mengatakan kepada TRT World bahwa dia menerima banyak panggilan dari “mahasiswa yang tertekan.”

“Saya telah menerima ratusan panggilan dari mahasiswa Kashmir di seluruh India, mereka ketakutan,” katanya.

Bersamaan dengan laporan pelecehan verbal dan kekerasan fisik terhadap mahasiswa Kashmir di Uttarakhand, wanita muda di Kharar, Punjab, juga menghadapi pelecehan, dituduh "menyebarkan terorisme." Meskipun perguruan tinggi telah meningkatkan keamanan kampus, luka emosional tetap ada.

“Para gadis itu ketakutan dan terguncang; mereka bergegas kembali ke asrama mereka, merasa benar-benar tak berdaya,” kata Mir Tufail, seorang mahasiswa Kashmir dari perguruan tinggi yang sama.

Beberapa mahasiswa menemukan kebaikan yang tak terduga. Di Dehradun, seorang mahasiswa Kashmir mengatakan sebuah keluarga Hindu setempat melindunginya selama masa-masa terburuk: "Mereka tidak membiarkan saya keluar selama waktu itu. Mereka memastikan saya tetap aman."

Namun, sebagian besar mahasiswa Kashmir kini menghadapi pilihan yang menghancurkan: memprioritaskan keselamatan mereka atau mengambil risiko melewatkan ujian akhir penting yang dijadwalkan pada bulan Juni.

Tanggapan politik di tengah ketakutan

Menanggapi meningkatnya laporan mengenai serangan, Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah mendesak rekan-rekannya di negara bagian India lainnya untuk memastikan keselamatan mahasiswa Kashmir.

“Pemerintah J&K sedang berkomunikasi dengan pemerintah negara bagian tempat laporan ini berasal. Saya telah meminta mereka untuk lebih berhati-hati,” tulis Abdullah di X.

Nomor hotline dengan cepat disebarluaskan untuk orang-orang Kashmir yang mencari bantuan. Namun bagi banyak mahasiswa, jaminan dari pejabat terasa jauh dari kenyataan di lapangan.

Ahmad*, seorang mahasiswa semester enam yang meninggalkan Kashmir tiga tahun lalu untuk belajar di Dehradun, mengatakan dia tidak lagi tahu di mana tempat yang aman.

“Saya tumbuh di tengah konflik — penggeledahan militer, operasi pencarian. Belajar di luar Kashmir seharusnya menjadi pelarian saya. Tapi sekarang kami tidak merasa aman di mana pun.”

Pemimpin Partai Demokratik Rakyat (PDP) Iltija Mufti merangkum kenyataan suram ini: "Setiap kali ada serangan teroris, entah bagaimana itu kembali menghantui kami. Mahasiswa, pedagang, pengusaha Kashmir – mereka menjadi target empuk."

Dia mengatakan kepada TRT World bahwa, dalam delapan tahun terakhir, ekosistem sayap kanan telah mengaburkan perbedaan antara Muslim, Kashmir, dan militan, memperburuk kecurigaan dan kebencian publik.

Analis politik Praveen Donthi menggemakan kekhawatiran tersebut, mengatakan bahwa politik yang digerakkan oleh Hindutva dari pemerintah telah mengurangi Kashmir menjadi "masalah keamanan," sambil memperdalam keterasingan dan ketidakpercayaan.

"Pemerintah India harus menangani keterasingan yang semakin mendalam di kalangan orang-orang Kashmir, mengembalikan suara politik mereka, dan terlibat langsung dengan mereka jika ada harapan untuk perdamaian yang langgeng," katanya.

Bagi orang-orang Kashmir di seluruh India, pencarian keselamatan tetap menjadi perjalanan yang tidak pasti dan melelahkan.

*Nama-nama telah diubah untuk melindungi identitas mahasiswa Kashmir, di tengah ketakutan akan pembalasan dan pelecehan.