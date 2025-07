Film Superman terbaru karya James Gunn baru saja tayang di bioskop, dan dimulai dengan adegan mencolok di mana pasukan militer berteknologi canggih menargetkan warga sipil tak bersalah di sepanjang pagar perbatasan yang dijaga ketat.

Jika skenario ini mengingatkan Anda pada serangan Israel di Gaza, Anda tidak sendirian.

Media sosial dengan cepat membingkai film ini sebagai kritik tajam terhadap tindakan Israel di Gaza.

Sebuah ulasan bintang lima di Letterboxd menggambarkannya sebagai “sangat anti-Israel”, sebuah sentimen yang telah menarik hampir sembilan juta penayangan.

Postingan lain, yang dilihat oleh 11 juta pengguna di X, mengklaim kritik film ini “sangat eksplisit dan terang-terangan di depan mata.”

Di X, seorang pengguna menulis, “Kalian tidak bercanda tentang betapa anti-Israel dan pro-Palestina film Superman itu, dan mereka sama sekali tidak menyembunyikannya.”

Pengguna lain berkomentar, “Superman sangat terbuka dengan anti-Israel, dan Ya Tuhan, itu sangat bagus.” Seorang pengguna ketiga menambahkan, “Tidak akan berbohong, saya sangat menyukai sentimen anti-Israel dari Superman, dan sekarang saya tahu James Gunn selalu konsisten.”

Kontroversi tentang pesan film ini telah berkembang sejak Gunn mengatakan kepada The Times bahwa cerita ini adalah “tentang politik” dan “moralitas,” serta perjalanan Superman pada dasarnya adalah kisah “seorang imigran.” Hal ini memicu kritik keras, terutama dari orang-orang yang mendukung kebijakan anti-imigrasi ketat Presiden Donald Trump.

Baik Gunn maupun para pemeran tidak secara eksplisit menyatakan bahwa cerita ini tentang Israel atau Palestina, namun penonton awal telah menyoroti salah satu plot utama film ini sebagai alegori untuk perang saat ini.

Namun, apakah film ini benar-benar berfokus pada Israel dan Palestina?

Apakah perbandingan ini dapat dibenarkan masih terbuka untuk interpretasi. Berikut ini mengandung sedikit spoiler.

Film ini memperkenalkan kita pada konflik antara dua negara fiksi, Boravia dan Jarhanpur, yang langsung dibandingkan dengan situasi di Gaza.

Narasi dimulai tiga minggu setelah Superman (David Corenswet) campur tangan untuk mencegah Boravia, sekutu AS, menyerang tetangganya yang lebih miskin, Jarhanpur. Boravia memiliki militer yang kuat didukung AS, sementara Jarhanpur digambarkan sebagai negara tanpa pertahanan dan miskin.

Di awal cerita, Lois Lane (Rachel Brosnahan), seorang jurnalis, mewawancarai Superman tentang intervensinya di Boravia.

“Menteri pertahanan mengatakan bahwa dia akan menyelidiki tindakan Anda,” kata Lois. Superman menjawab, “Tindakan saya? Saya menghentikan perang.”

Pasukan Boravia muncul dengan tank dan persenjataan berat sementara warga sipil dari Jarhanpur melarikan diri tanpa perlindungan. Bahasa visualnya terasa akrab dengan lanskap gersang, pakaian sederhana, dan warga sipil yang dihadapkan dengan senapan saat mereka mendekati pagar perbatasan.

Meskipun ketimpangan kekuatan ini juga ada dalam perang nyata lainnya, ada detail tertentu yang membuat banyak orang melihat hubungan lebih dekat dengan Israel dan Palestina.

Boravia digambarkan sebagai etnis kulit putih, sementara orang-orang Jarhanpur tidak. Kampanye Boravia juga ditampilkan sebagai upaya kolonial pemukim untuk menggusur penduduk asli Jarhanpur dan memperluas wilayahnya sendiri.

Pada satu titik, senjata eksperimental digunakan terhadap warga sipil.

Dalam adegan lain, warga Jarhanpur berjalan menuju perbatasan dengan membawa tongkat dan batu sementara tentara Boravia mengarahkan senapan ke arah mereka dari sisi lain pagar logam. Seorang anak laki-laki melambaikan bendera Superman dengan harapan dia akan diselamatkan saat para tentara semakin mendekat.

Bagi sebagian orang, perbandingan ini terlalu jelas untuk diabaikan.

Diskusi antara karakter juga mencerminkan argumen yang sering muncul dalam perdebatan Israel-Palestina.

Lois Lane membela posisi rezim genosida Boravia dengan mengatakan bahwa pemerintah Jarhanpur yang lebih kuat bisa menjadi ancaman di masa depan, sebuah argumen yang sering digunakan terhadap Hamas.

Film ini menggambarkan Superman sebagai satu-satunya yang selamat dari genosida yang memusnahkan keluarganya dan seluruh peradabannya. Pengalaman ini memungkinkan dia mengenali sifat sejati rezim baru yang melakukan kekejaman serupa.

Superman dan siapa pun yang berani menantang rezim atau miliarder yang dituduh melakukan kekerasan massal dikurung di pusat-pusat penahanan yang sempit dan merendahkan, yang sangat mirip dengan yang dijalankan oleh ICE di dunia nyata.

Orang-orang yang ditahan di dalamnya dilucuti dari kemanusiaan mereka baik dalam bahasa maupun perlakuan, membuat mereka yang berkuasa lebih mudah untuk menahan mereka tanpa batas waktu, tanpa kejelasan akhir.

Realitas ini juga menunjukkan bagaimana warga Palestina diperlakukan dengan brutal oleh Israel dan ditahan tanpa hak asasi manusia dasar mereka.

Dari melawan Klan hingga menyaksikan pendudukan

Tidak mengherankan jika film baru James Gunn menarik garis yang jelas antara penceritaan superhero dan ketidakadilan kontemporer.

Sejarah Superman sebagai karakter selalu terkait dengan melawan penindasan, dari melawan KKK hingga menghadapi Nazi.

Namun dalam iterasi ini, musuh Superman menggunakan alat propaganda modern.

Salah satu langkah paling berani dalam film ini adalah penggambarannya tentang bagaimana penjahat miliarder dan rezim menggunakan manipulasi daring untuk merusak reputasi Superman.

Mereka menggunakan troll farm, yang secara harfiah dijalankan oleh monyet dalam cerita, untuk menyerang Superman di media sosial. Kampanye ini menggunakan hinaan Islamofobia, menuduh Superman memiliki “harem” wanita dalam dugaan plot untuk mendominasi dunia.

Tuduhan liar ini mencerminkan propaganda Israel setelah 7 Oktober, di mana mereka yang berkuasa sering menuduh musuh mereka melakukan kesalahan yang sebenarnya mereka lakukan sendiri.

Seperti yang ditunjukkan dalam film, para penjahat – yang menyerupai tokoh seperti Musk dan Trump – mencari keuntungan pribadi dan bertindak dengan hipokrisi, sambil menggambarkan Superman sebagai ancaman.

Film ini tetap fokus pada konflik Boravia-Jarhanpur, dengan pemimpin Boravia, Vasil Glarkos, yang diperankan oleh Zlatko Buric, seorang politisi tua kulit putih yang haus darah menyerupai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dia secara terbuka menyatakan niatnya untuk mencuri tanah, mengambil minyak dan gasnya, menyerahkan sebagian kepada elit kaya, dan menjual sisanya kepada siapa pun yang mau membayar paling mahal.

Vasil juga bekerja bersama antagonis utama, Lex Luthor, yang diperankan oleh Nicholas Hoult. Lex digambarkan memainkan peran sentral dalam agresi Boravia dan berusaha merebut bagian dari Jarhanpur untuk dirinya sendiri.

Nuansa politik lainnya termasuk Lex Luthor yang dimodelkan setelah Donald Trump.

“Tentu saja, Donald Trump adalah model kami,” kata penulis Superman John Byrne kepada Daily Beast pada 2016. DC Comics kemudian menerbitkan “ unauthorised Lex Luthor biography ” yang sangat mirip dengan sampul buku Trump, The Art of the Deal.

Tulisan dalam waktu nyata

Linimasa film ini juga sejalan dengan peristiwa dunia nyata. Gunn mulai menulis tak lama setelah 7 Oktober 2023, dan menyelesaikan naskahnya pada Desember. Syuting dimulai pada akhir Februari 2024.

Selama waktu ini, Gunn mengomentari perang secara tidak langsung. Komedian Mesir Bassem Youssef mengumumkan bahwa dia kehilangan peran dalam film tersebut setelah membuat komentar tentang Gaza, meskipun Gunn kemudian mengklarifikasi bahwa Youssef tidak pernah secara resmi ditawari peran, meskipun mereka telah berbicara tentang kemungkinan tersebut.

Gunn menulis di Threads bahwa tidak ada perselisihan di antara mereka dan bahwa mereka telah menyelesaikan kesalahpahaman melalui percakapan.

Meskipun sutradara film tersebut tetap diam tentang paralel kehidupan nyata, baik Boravia maupun Jarhanpur telah muncul dalam komik selama bertahun-tahun, membuat sulit untuk mengabaikan kesamaan dengan Israel dan Palestina.