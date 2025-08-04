BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Lebih dari 3.000 pekerja jet tempur Boeing mogok kerja setelah tolak kontrak
Ketua Distrik 837, Tom Boelling, mengatakan para anggota serikat berhak mendapatkan kontrak yang mencerminkan keahlian, dedikasi, dan peran penting mereka dalam pertahanan nasional.
Lebih dari 3.000 pekerja jet tempur Boeing mogok kerja setelah tolak kontrak
CEO Boeing Kelly Ortberg anggap enteng mogok, sebut perusahaan bisa atasi mogok 7 minggu tahun lalu. / Reuters
4 Agustus 2025

Lebih dari 3.200 anggota serikat pekerja yang merakit jet tempur Boeing di wilayah St. Louis dan Illinois melakukan mogok kerja pada Senin, setelah menolak tawaran kontrak kedua sehari sebelumnya.

Boeing Defence menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan diri menghadapi penghentian kerja dan akan menerapkan rencana darurat dengan memanfaatkan tenaga kerja non-serikat.

Menurut perusahaan, kontrak berdurasi empat tahun yang ditolak itu mencakup kenaikan rata-rata upah sekitar 40 persen dan kenaikan gaji umum sebesar 20 persen, serta bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 5.000. Tawaran itu juga mencakup peningkatan kenaikan berkala, tambahan cuti tahunan, dan waktu sakit.

"Kami kecewa karena karyawan kami di St. Louis menolak tawaran yang mencakup peningkatan upah rata-rata sebesar 40 persen," ujar Dan Gillian, wakil presiden Boeing dan manajer umum fasilitas St. Louis, dalam sebuah pernyataan.

Tawaran tersebut sebagian besar sama dengan proposal pertama yang juga ditolak secara besar-besaran seminggu sebelumnya.

‘Kami akan tangani’

recommended

Anggota Serikat Pekerja Internasional Teknisi dan Pekerja Dirgantara (International Association of Machinists and Aerospace Workers) Distrik 837 "berhak mendapatkan kontrak yang mencerminkan keahlian mereka, dedikasi mereka, dan peran penting mereka dalam pertahanan nasional," kata ketua Distrik 837, Tom Boelling.

CEO Boeing, Kelly Ortberg, meremehkan dampak mogok kerja ini saat berbicara dengan para analis pada Selasa terkait laporan keuangan kuartal kedua. Ia menyinggung bahwa perusahaan mampu menghadapi mogok selama tujuh minggu tahun lalu oleh anggota Distrik 751, yang membangun pesawat komersial di wilayah Barat Laut AS dan berjumlah 33.000 orang.

"Saya tidak akan terlalu khawatir soal dampak dari mogok kerja ini. Kami akan menghadapinya," ujarnya.

Pekerja Distrik 837 bertugas merakit jet tempur Boeing F-15 dan F/A-18, pesawat latih T-7, serta MQ-25 — drone pengisian bahan bakar udara yang sedang dikembangkan untuk Angkatan Laut AS.

Divisi pertahanan Boeing saat ini tengah memperluas fasilitas produksi di wilayah St. Louis untuk pesawat tempur baru Angkatan Udara AS, F-47A, setelah memenangkan kontrak pada tahun ini.

Mogok kerja Distrik 751 sebelumnya berakhir setelah persetujuan kontrak empat tahun yang mencakup kenaikan gaji sebesar 38 persen.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us