Lebih dari 3.200 anggota serikat pekerja yang merakit jet tempur Boeing di wilayah St. Louis dan Illinois melakukan mogok kerja pada Senin, setelah menolak tawaran kontrak kedua sehari sebelumnya.

Boeing Defence menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan diri menghadapi penghentian kerja dan akan menerapkan rencana darurat dengan memanfaatkan tenaga kerja non-serikat.

Menurut perusahaan, kontrak berdurasi empat tahun yang ditolak itu mencakup kenaikan rata-rata upah sekitar 40 persen dan kenaikan gaji umum sebesar 20 persen, serta bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 5.000. Tawaran itu juga mencakup peningkatan kenaikan berkala, tambahan cuti tahunan, dan waktu sakit.

"Kami kecewa karena karyawan kami di St. Louis menolak tawaran yang mencakup peningkatan upah rata-rata sebesar 40 persen," ujar Dan Gillian, wakil presiden Boeing dan manajer umum fasilitas St. Louis, dalam sebuah pernyataan.

Tawaran tersebut sebagian besar sama dengan proposal pertama yang juga ditolak secara besar-besaran seminggu sebelumnya.

‘Kami akan tangani’