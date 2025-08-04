Angkatan Laut Rusia dan China sedang melaksanakan latihan artileri dan anti-kapal selam di Laut Jepang sebagai bagian dari latihan bersama yang telah dijadwalkan, menurut Armada Pasifik Rusia pada hari Minggu.

Latihan ini berlangsung dua hari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia telah memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk ditempatkan di "wilayah yang sesuai" sebagai tanggapan atas pernyataan mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Namun, latihan ini sebenarnya telah dijadwalkan jauh sebelum tindakan Trump tersebut.

Kantor berita Interfax mengutip Armada Pasifik yang menyatakan bahwa kapal-kapal Rusia dan China bergerak dalam satu detasemen bersama, termasuk sebuah kapal anti-kapal selam besar Rusia dan dua kapal perusak China.

Dikatakan bahwa kapal selam diesel-listrik dari kedua negara ikut terlibat, bersama dengan kapal penyelamat kapal selam milik China. Manuver ini merupakan bagian dari latihan bertajuk "Maritime Interaction-2025" yang dijadwalkan selesai pada hari Selasa.