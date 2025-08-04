Muhammad Rabbani, Direktur Pelaksana CAGE, sebuah organisasi advokasi independen yang berbasis di London, dilarang masuk ke Prancis pada 11 Juli.

Presentasinya yang berdampak besar dalam mengungkap penargetan sistematis terhadap Muslim oleh Prancis pada konferensi Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) tahun lalu diyakini menjadi alasan utama di balik larangan tersebut.

Rabbani tiba di Paris pada 11 Juli untuk bertemu dengan anggota media Prancis dan pemimpin masyarakat sipil. Tak lama setelah kedatangannya, ia ditahan oleh otoritas Prancis dan menghabiskan 24 jam dalam tahanan, pertama di kantor polisi dan kemudian di pusat penahanan migran. Selama masa penahanan ini, ia diinterogasi oleh polisi dan seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.

Larangan tersebut, yang didasarkan pada tuduhan menyebarkan teori konspirasi tentang "penganiayaan Islamofobia," telah mengungkap diskriminasi sistemik yang mendalam terhadap populasi Muslim di Prancis.

Didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan memberdayakan komunitas yang terdampak oleh Perang Melawan Teror, CAGE telah memantau kebijakan negara di Prancis dan dampaknya terhadap populasi Muslim. Dalam sebuah laporan komprehensif yang diterbitkan pada tahun 2022, mereka menyajikan bukti kuat tentang penganiayaan yang disponsori negara terhadap Muslim.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menjelaskan alasan pelarangan Rabbani dalam sebuah dokumen tertanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan: "Kehadirannya di wilayah nasional akan menjadi ancaman serius terhadap ketertiban umum dan keamanan internal Prancis."

Kerusuhan sipil baru-baru ini yang dipicu oleh pembunuhan tragis Nahel Merzouk menjadi pengingat suram lainnya tentang penyalahgunaan sistemik yang dialami oleh minoritas, terutama Muslim, oleh polisi Prancis. Pemerintah Prancis terus menggunakan langkah-langkah hukum untuk membungkam advokat internasional yang menyoroti diskriminasi sistemik terhadap Muslim, dengan pelarangan Rabbani menjadi kasus terbaru.

Kekuatan advokasi

Peran penting Rabbani sebagai Direktur Pelaksana CAGE ditandai dengan advokasi tanpa lelah untuk hak asasi manusia dan keadilan.

Pada konferensi OSCE yang diadakan pada September 2022, ia dengan berani mengungkap Islamofobia yang disponsori negara oleh Prancis dan dampak menghancurkan dari Kebijakan Obstruksi Sistemik—yang dimulai oleh pemerintah Prancis pada tahun 2018 untuk menargetkan apa yang disebut 'Islam radikal'—serta Undang-Undang Anti-Separatisme yang diadopsi pada tahun 2021 untuk memperkuat sistem sekuler Prancis dan dikritik oleh PBB karena menargetkan dan meminggirkan Muslim melalui undang-undang tersebut.

"Kebijakan ini secara terang-terangan disebut kebijakan obstruksi sistemik, dan tujuannya yang jelas, menurut Menteri Dalam Negeri Prancis Darmanin, adalah untuk meneror komunitas Muslim. Hasilnya adalah serangan berkelanjutan dan pembatasan terhadap masyarakat sipil," katanya dalam konferensi tersebut.