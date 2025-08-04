Korea Utara, yang sangat sensitif terhadap kritik dari luar terhadap kepemimpinannya dan pemimpin generasi ketiga mereka, Kim Jong-un, belum memberikan komentar atas langkah Korea Selatan tersebut.

Pemerintah konservatif sebelumnya di Korea Selatan melanjutkan siaran pengeras suara harian pada Juni tahun lalu setelah jeda bertahun-tahun, sebagai balasan atas aksi Korea Utara yang menerbangkan balon berisi sampah ke arah Selatan dalam kampanye perang psikologis.

Pengeras suara tersebut menyiarkan pesan propaganda dan lagu-lagu K-pop, sebuah daftar putar yang jelas dirancang untuk mengganggu Pyongyang. Pemerintah Kim telah meningkatkan kampanye untuk menghilangkan pengaruh budaya pop dan bahasa Korea Selatan di antara penduduknya, sebagai upaya memperkuat kekuasaan dinasti keluarganya.

Kampanye perang psikologis ala Perang Dingin ini semakin memperburuk ketegangan yang sudah memanas akibat program nuklir Korea Utara yang terus berkembang dan upaya Korea Selatan untuk memperluas latihan militer bersama dengan Amerika Serikat serta kerja sama keamanan trilateral mereka dengan Jepang.

Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, seorang liberal yang menjabat pada bulan Juni setelah memenangkan pemilu awal untuk menggantikan Yoon Suk-yeol yang konservatif, telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Korea Utara sebelumnya bereaksi keras terhadap kebijakan garis keras Yoon dan menolak dialog.

Namun, Kim Yo-jong, saudara perempuan berpengaruh dari pemimpin Korea Utara, pekan lalu menolak pendekatan pemerintah Lee, dengan mengatakan bahwa "kepercayaan buta" Seoul pada aliansinya dengan AS dan permusuhannya terhadap Korea Utara membuatnya tidak berbeda dengan pendahulunya yang konservatif.

Komentarnya mengisyaratkan bahwa Korea Utara — yang saat ini sibuk dengan kerja sama yang berkembang dengan Rusia terkait perang di Ukraina — tidak merasa perlu untuk melanjutkan diplomasi dengan Seoul dan Washington dalam waktu dekat.