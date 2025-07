Apple telah menandatangani kesepakatan senilai $500 juta dengan MP Materials untuk magnet tanah jarang, dengan tujuan mengurangi risiko pasokan setelah pembatasan ekspor oleh China awal tahun ini.

Pekan lalu, perusahaan ini mendapatkan dukungan dari Pentagon – Departemen Pertahanan AS – yang kini menjadi pemegang saham terbesar mereka.

Kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi MP Materials, satu-satunya operator tambang tanah jarang di Amerika Serikat , yang sahamnya melonjak 20 persen sebagai hasilnya.

Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump menggunakan kekuatan darurat untuk meningkatkan produksi domestik mineral penting, dengan tujuan menyeimbangkan dominasi besar China dalam industri ini.

“Material tanah jarang sangat penting untuk pembuatan teknologi canggih, dan kemitraan ini akan membantu memperkuat pasokan material vital ini di Amerika Serikat,” kata CEO Apple Tim Cook bulan ini .

“Kami sangat antusias dengan masa depan manufaktur Amerika, dan kami akan terus berinvestasi dalam kegigihan, kreativitas, dan semangat inovatif rakyat Amerika.”

Namun, meskipun ada kesepakatan besar ini, China masih memproses hampir 90 persen tanah jarang dunia, dan sekitar dua pertiga mineral yang ditambang di Amerika dikirim ke China untuk diolah sebelum dapat digunakan dalam produk seperti milik Apple .

Kontrol China atas sektor ini juga mencakup MP Materials melalui Shenghe Resources , yang memiliki sekitar delapan persen saham di perusahaan tersebut. Selama bertahun-tahun, MP mengirimkan sebagian besar bijihnya ke China untuk diproses.

Kini, Departemen Pertahanan AS memiliki saham efektif sebesar 15 persen di MP dengan membeli saham preferen senilai setengah miliar dolar beserta waran. Perusahaan ini telah berjanji tidak akan lagi mengirimkan material apa pun ke China untuk diproses.

“Kami memenuhi kebutuhan penting keamanan nasional, tetapi kami tetap mempertahankan pendekatan perusahaan publik pasar bebas kami,” kata CEO MP, James Litinsky, dalam panggilan dengan investor.

Kesepakatan ini menandai langkah signifikan menuju pemulihan kemampuan pemrosesan kritis di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang apakah upaya semacam ini benar-benar dapat mengubah keseimbangan.

Jalan panjang menuju kemandirian

Meskipun pejabat pemerintag AS dan pemimpin industri antusias merayakan kesepakatan terbaru MP Materials sebagai titik balik, para ahli memperingatkan bahwa ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan yang jauh lebih panjang.

Dominasi besar China dalam pemrosesan dan pemurnian tanah jarang berarti AS masih menghadapi hambatan struktural yang sangat besar.

Menurut Jack Lifton, Senior Fellow di Institute for the Analysis of Global Security, lanskap fundamental telah berubah melampaui apa yang diperkirakan sebagian besar pembuat kebijakan Barat.

“Yang berubah adalah munculnya persaingan global yang sebenarnya,” kata Lifton kepada TRT World. “Orang Amerika dan Eropa sangat, sangat terlambat—terlalu terlambat—untuk permainan ini.”

Kini, ini bukan hanya soal mengejar ketertinggalan dalam penambangan atau ekstraksi. Seperti yang diuraikan dalam laporan dari Hinrich Foundation , bahkan jika output penambangan Amerika meningkat, sebagian besar mineral tersebut tetap berakhir di kilang China sebelum dapat mencapai pabrik-pabrik AS.

Steve Christensen, direktur eksekutif Responsible Battery Coalition, menyambut baik investasi baru ini, tetapi mengakui keterbatasannya.

“Ekspansi ekstraksi sangat bagus, dan kami membutuhkan lebih banyak investasi di sepanjang rantai nilai,” kata Christensen.

“Logam yang dihasilkan dari MP akan mengurangi ketergantungan kita pada China.”

Namun, tantangan melampaui rantai pasokan.

Lifton menunjukkan bahwa kini negara-negara di Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika semakin bertekad untuk mempertahankan lebih banyak manfaat ekonomi dari sumber daya mineral mereka sendiri, daripada hanya mengejar keuntungan cepat.

Dengan kata lain, lanskap global untuk mineral kritis berkembang dengan cepat, dengan China siap menawarkan teknologi pemrosesannya sebagai imbalan atas pengaruh yang berkelanjutan.

“Perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa tidak dapat bersaing di level ini,” kata Lifton.

Perubahan kebijakan di Washington telah mencoba mengatasi beberapa kesenjangan ini.

Perintah darurat Presiden Trump dan Ocean Shipping Reform Act adalah upaya untuk membuat rantai pasokan Amerika lebih tangguh.

Namun, laporan mengungkapkan bahwa perjuangan regulasi dan lingkungan berarti bahkan proyek penambangan yang telah disetujui di AS dapat memakan waktu puluhan tahun untuk diterapkan.

“AS memiliki waktu tunggu terpanjang kedua secara global (29 tahun) dari penemuan hingga produksi,” tulis laporan S&P Global .

Sebagian besar bukti menunjukkan bahwa bahkan dengan lebih banyak investasi, upaya Amerika akan memakan waktu bertahun-tahun—jika bukan puluhan tahun—untuk menyamai skala dan kecanggihan jaringan China.

Seperti yang dibahas para ahli, keberhasilan akan membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi, investasi jangka panjang, dan kemauan untuk bekerja sama dengan mitra di Selatan Global, daripada hanya mengandalkan solusi domestik.