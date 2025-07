Negosiasi mengenai tarif baru terhadap China telah menjadi elemen utama dalam perang dagang yang diperbarui oleh Presiden Donald Trump karena skala hubungan perdagangan dan implikasi geopolitik dari kesepakatan di masa depan.

Setelah beberapa hari negosiasi perdagangan di London antara delegasi China dan AS, Trump mengumumkan bahwa pembicaraan tersebut berhasil, melanjutkan diskusi sebelumnya di Jenewa.

“Kami telah mencapai kerangka kerja untuk mengimplementasikan Konsensus Jenewa dan panggilan kedua presiden,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan setelah pernyataan Trump.

Sebagian besar analis sepakat bahwa poin utama dari kesepakatan ini melibatkan China yang memasok AS dengan mineral tanah jarang (rare earth minerals/REM), yang sangat penting bagi industri besar Amerika seperti otomotif, semikonduktor, dan smartphone.

Keputusan untuk mengadakan pembicaraan di London dicapai setelah percakapan telepon selama 90 menit antara Presiden Xi Jinping dan Trump. Ini adalah interaksi pertama antara kedua pemimpin sejak Trump memulai masa jabatan keduanya.

Hal ini terjadi setelah pertemuan puncak yang produktif di Jenewa pada bulan Mei, di mana perwakilan pemerintah tingkat tinggi dari kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi selama sengketa dagang pada bulan April.

Di Jenewa, kedua negara sepakat untuk menerapkan jeda 90 hari pada tarif tambahan guna memfasilitasi negosiasi untuk kesepakatan perdagangan yang lebih luas.

Kekurangan mineral di Amerika

Ekstraksi REM adalah proses yang sangat kompleks karena mineral ini tidak ditemukan dalam bentuk murni, melainkan diperoleh dari bijih. Ekstraksi REM berat bahkan lebih menantang.

Elemen-elemen ini harus dipisahkan dari senyawa kimia yang mereka bentuk menggunakan peralatan khusus dan unik, yang sebagian besar masih dikembangkan dan diproduksi di China.

Faktor-faktor ini, ditambah dengan cadangan yang melimpah, telah memungkinkan Beijing untuk membangun hampir monopoli di sektor ini.

Saat ini, tambang-tambang China menyumbang sekitar 70 persen dari produksi global logam tanah jarang, sementara dalam domain pengolahan, China memegang hampir 90 persen – angka yang mendekati 99 persen hingga tahun 2023.

Selain itu, negara ini memiliki basis manufaktur dan sumber daya yang signifikan serta pasar domestik yang terus berkembang, yang berpotensi memungkinkannya mengalihkan aliran perdagangan.

AS hanya menyumbang 11 persen dari produksi global REM.

Pemerintahan Trump menghadapi tekanan besar dari sektor otomotif, yang dengan cepat beralih ke produksi kendaraan listrik (EV).

Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan bahwa pada tahun 2024, lebih dari 70 persen produksi EV global terjadi di China, menghasilkan total 12,4 juta EV.

Di antara jumlah tersebut, perusahaan-perusahaan China memproduksi sebagian besar dengan 10,2 juta unit, diikuti oleh 900 ribu unit yang diproduksi oleh perusahaan berbasis di AS, dengan 1,3 juta sisanya berasal dari usaha patungan antara perusahaan China dan asing. Penjualan di dalam China mencapai 11,2 juta unit.

Pada tahun yang sama, 2,4 juta kendaraan diproduksi di Uni Eropa, wilayah terbesar berikutnya untuk produksi EV.

CNBC memperkirakan bahwa sebuah kendaraan listrik bermotor tunggal rata-rata mengandung 550 gram elemen tanah jarang, 300 gram di antaranya digunakan untuk magnet.

Selain itu, China bertanggung jawab atas sekitar 90 persen dari produksi tahunan magnet tanah jarang dunia, dengan total 200.000 ton.

Pembatasan China terhadap tanah jarang juga mengancam sektor pertahanan Amerika. Sejak 2020, Pentagon telah mengalokasikan $439 juta untuk membangun rantai pasokannya sendiri, tetapi kemajuan masih dalam tahap awal.

Pada akhir Maret 2025, Trump mengaktifkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defence Production Act) tahun 1950 untuk meningkatkan eksplorasi, penambangan, dan pemurnian REM. Perusahaan industri militer Amerika, Lockheed Martin , adalah salah satu importir utama.

Cengkeraman naga

Beijing menggunakan berbagai alat untuk memberlakukan pembatasan ekspornya. Pemerintah memantau tujuan ekspor REM.

Sejak April, eksportir harus menyerahkan enam dokumen, termasuk profil tujuan akhir untuk pengiriman mereka. Persyaratan baru ini telah menyebabkan beberapa perusahaan mengurangi pembelian mereka dari China karena kekhawatiran tentang kerahasiaan informasi ini.

Importir dan pengguna akhir juga harus menandatangani deklarasi yang menyetujui untuk tidak mentransfer produk kepada pihak lain tanpa persetujuan China.

Dengan cara ini, bea cukai China dapat melacak dan mencegah ekspor ulang REM dari negara ketiga ke AS, Jepang, Jerman, dan negara lainnya.

Hampir monopoli China atas tanah jarang dapat sangat memengaruhi strategi pesaing. Beberapa perusahaan internasional secara aktif mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada tanah jarang China.

Misalnya, Tesla dilaporkan telah mengurangi ketergantungannya pada tanah jarang dalam motornya sebesar 25 persen dan sedang bekerja untuk menemukan pengganti.

Sementara itu, General Motors telah mengindikasikan bahwa mereka “mengeksplorasi opsi untuk membatasi atau bahkan menghilangkan tanah jarang dalam motor kendaraan listrik,” meskipun belum ada jadwal pasti yang diberikan.

Pesaing akan kesulitan untuk menandingi dominasi China dalam penambangan dan pengolahan REM.

Benchmark Mineral Intelligence menyatakan bahwa biaya penambangan bijih dan mengubahnya menjadi oksida di China sekitar $11-$15 per kilogram. Sebaliknya, proses yang sama memakan biaya sekitar $35-$40 per kilogram di Brasil, dan bahkan lebih mahal di AS atau Australia.

Selain itu, menciptakan teknologi baru untuk menggantikan penggunaan tanah jarang memakan waktu lama dan mahal.

Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa pasar REM global bernilai $7,55 miliar menurut Research and Markets dan $6,2 miliar menurut Future Market Insights, Inc. pada tahun 2024.

Diperkirakan bahwa pasar ini akan meningkat menjadi $16,1 miliar pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sedikit di atas 10 persen.

Pada tahun 2024, nilai tambah manufaktur China mencapai US$4,16 triliun, yang menyumbang 29 persen dari total global dan melampaui gabungan empat negara manufaktur terbesar berikutnya (AS, Jepang, Jerman, dan India).

Akan sangat sulit bagi negara lain, termasuk AS, untuk mengejar ketertinggalan dengan China di industri ini. Oleh karena itu, bernegosiasi dengan China untuk membeli REM tampaknya menjadi pendekatan yang paling memungkinkan bagi AS dalam waktu dekat.