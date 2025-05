Bagaimana seharusnya kita memahami pernyataan yang banyak dilaporkan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri China: “Jika perang adalah yang diinginkan AS, baik itu perang tarif, perang dagang, atau jenis perang lainnya, kami siap bertarung hingga akhir.”

Banyak yang menafsirkan ini sebagai eskalasi dalam perang kata-kata, setidaknya dari pihak China. Pernyataan ini terasa mengkhawatirkan karena jarang sekali kita mendengar pernyataan langsung seperti ini dari Kementerian Luar Negeri China, yang kemudian diulang di berbagai akun media sosial resmi di seluruh dunia.

Singkatnya, ini bukanlah jenis keberanian yang sering kita dengar dari Kementerian Pertahanan, Global Times, atau salah satu diplomat “prajurit serigala” yang sering berbicara di luar jalur atau melakukannya sesuai arahan dengan jarak tertentu dari pusat kekuasaan.

Selain itu, ini sangat mengejutkan karena dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilu AS, pernyataan resmi dari China serta laporan di media pemerintah memperlakukan Washington dengan hati-hati, menunggu untuk melihat jalur apa yang ingin diambil Donald Trump tanpa terjebak dalam spiral balas dendam yang biasanya disukai Trump.

Sekarang, ketika jelas bahwa pemerintahan baru AS bergerak cukup agresif melawan China, pernyataan langsung ini adalah sinyal bahwa sarung tangan telah dilepas, setidaknya dalam hal retorika.

Kita juga bisa bertanya-tanya apakah ini menandai perubahan di Beijing, yang sedang mempersiapkan sebuah fase konfrontasi lebih langsung dengan AS. Jika pelepasan keterlibatan AS dari Ukraina akhirnya membuka jalan bagi Washington untuk mengarahkan perhatian penuh terhadap China, seperti yang diperkirakan beberapa pihak, maka sekarang adalah waktu bagi Beijing untuk berdiri teguh tanpa ambigu, bahkan sampai mengatakan siap untuk perang jika AS memprovokasinya.

Di satu sisi, sikap seperti itu konsisten dengan pernyataan Beijing bahwa di era baru ini, China telah kembali ke panggung dunia sebagai kekuatan besar, yang sudah secara konstruktif mewujudkan munculnya dunia multipolar.

Di sisi lain, Trump telah menunjukkan pada beberapa kesempatan nilai kehati-hatian dalam berurusan dengan Rusia, berulang kali mengangkat kemungkinan perang dunia ketiga jika hubungan itu salah ditangani.

Ini memberikan konteks penting saat Trump bergerak untuk menyelesaikan perang Presiden Joe Biden melawan Rusia: para pemimpin AS menjanjikan kekalahan Rusia dan kehancuran ekonomi Rusia. Namun, di sinilah kita hari ini, seorang presiden AS yang kemungkinan besar akan merundingkan kesepakatan yang mengkonfirmasi kemenangan Rusia, dan melakukannya tanpa sekutu atau bahkan Ukraina di meja perundingan.

Pelajaran bagi China cukup jelas: jika Trump takut akan perang yang lebih luas dengan Rusia, jika Rusia berdiri teguh melawan NATO, Ukraina, Eropa, dan AS, dan melakukannya dengan ekonominya yang bertahan dari serangan dahsyat, maka China, sebagai negara yang jauh lebih kuat daripada Rusia baik secara ekonomi maupun militer, juga harus berdiri tidak kalah teguh, apalagi jika pemerintahan Trump siap menguji keteguhan China.

Tahun lalu, ada konsensus diam-diam di Beijing bahwa masa jabatan kedua Trump akan menguntungkan kepentingan China. Tentu saja, ada pihak yang khawatir bahwa penyelesaian konflik di Ukraina akan membebaskan Washington untuk lebih fokus pada China. Namun, dapat dikatakan bahwa AS mengeksploitasi konflik tersebut untuk merusak hubungan China dengan Eropa.

Sementara itu, pemerintahan Biden sama sekali tidak melambat dalam meluncurkan strategi pembendungan anti-China hingga risiko perang menjadi sangat tinggi pada tahun 2023, yang membutuhkan moderasi. Pada saat yang sama, semakin jelas bahwa tujuan AS akan gagal di Ukraina.

Dapat dikatakan bahwa tahun 2023 menandai tahun kegagalan strategis, menunjukkan batas keras kemampuan Amerika untuk memaksakan kembali tatanan dunia unipolar, tahun yang diikuti oleh stabilisasi yang meningkat dalam ekonomi Tiongkok dan terobosan teknologi utama yang menandakan kesia-siaan yang merugikan diri sendiri dari blokade teknologi AS.

Akibatnya, Doktrin Biden gagal. Sementara kembalinya Trump akan menawarkan AS kesempatan yang baik untuk mengubah taktik, China cukup yakin bahwa dia akan menjadi kurang efektif daripada pendahulunya dalam menggalang dukungan internasional melawan China. Mereka berpikir dia akan lebih mungkin memicu polarisasi dan krisis dalam pemerintahan di antara sekutu Amerika dan di AS sendiri serta lebih mungkin untuk merundingkan kesepakatan dagang, seperti yang terjadi selama masa jabatan pertama Trump.

Hal ini dikarenakan perang dagang pada akhirnya membawa rasa sakit besar bagi rakyat Amerika, dan tak lama kemudian, rekan-rekan Kongres Trump akan menghadapi pemilih yang menginginkan perdamaian dan penurunan inflasi yang dijanjikan kepada mereka.

Memang, jika Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres, kembalinya Trump akan dianggap sebagai kegagalan kedua, dan status bebek lumpuh akan memunculkan bagi sebagian dari kita meme populer China tentang Trump sebagai “ayam emas.”

Meskipun Trump belum sepenuhnya menunjukkan kartunya, Beijing melihat AS menjajaki tiga jalur strategis potensial secara bersamaan. Pertama, dia mungkin sepenuhnya mendukung pemisahan dan pembendungan anti-China. Namun, ini dapat memicu perang ekonomi yang dapat mendorong China melawan dolar. Ini, pada gilirannya, dapat lebih langsung mengarah pada konflik militer, mengingat fakta bahwa ekonomi AS (dan dengan demikian kekuatan militer AS) secara substansial adalah rumah kartu yang dibangun di atas kekuatan dolar sebagai mata uang supranasional.

Kedua, dia dapat mempromosikan kebijakan penarikan strategis ke lingkup pengaruh yang lebih sempit, sebuah Doktrin Monroe Baru, seperti yang disarankan beberapa langkahnya, kembali terutama ke belahan bumi Barat di mana AS diuntungkan secara geografis. Ini dapat dilengkapi dengan langkah-langkah melawan Greenland dan Kanada, mengingat nilai relatif Global Utara terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, China dan Rusia kemudian harus mencari tahu posisi masing-masing di Asia Tengah terutama, yang mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, meskipun ada kemajuan yang telah dicapai keduanya dengan bekerja sama melalui kemitraan strategis dan melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRICS, dan Organisasi Kerjasama Shanghai.

Ketiga, Trump sedang mengumpulkan pengaruh untuk kesepakatan besar mungkin, di mana dia berharap mendapatkan sebanyak mungkin dari China, termasuk perlindungan untuk dolar, ekonomi AS, dan kepentingan strategis AS di Amerika, sambil akhirnya mendorong investasi dan manufaktur China di AS, dan mengungguli Eropa saat dia melakukannya. Kemungkinan ini tentu menggembirakan Beijing dan menakutkan bagi Eropa, dan dari tiga jalur ini mungkin yang paling realistis, yang perlu diwujudkan sebelum Kongres mencapai masa paruh waktu.

Adil untuk mengatakan bahwa China memahami taktik dan jalur strategis potensial ini, dan memiliki rencana kontingensi untuk masing-masing jalur. Sementara itu, tampil cemas atau khawatir bukanlah sesuatu yang ingin dikomunikasikan Beijing, karena itulah yang ingin Trump dapatkan. Hal terakhir yang ingin dia dengar adalah bahwa negara yang lebih kuat dari Rusia siap untuk perang. Dan tidak seperti Kanada, Meksiko, Panama, dan Kolombia, China tidak akan diintimidasi untuk membuat konsesi.