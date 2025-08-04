Pada 1 Mei tahun ini, sejumlah tokoh Muslim ternama di Amerika Serikat dijadwalkan berkumpul di Gedung Putih untuk bertemu Presiden Joe Biden dan merayakan Idul Fitri, yang menandai akhir bulan suci Ramadan.

Salah satu tamu undangan adalah Mohamed Khairullah, pria berpostur tegap dengan kepala plontos yang menjabat sebagai wali kota Prospect Park di negara bagian New Jersey.

Namun, setengah jam sebelum tiba di Gedung Putih, Khairullah menerima telepon yang menyampaikan bahwa ia tak lagi diizinkan hadir — Dinas Rahasia menolak memberinya akses masuk.

Khairullah kemudian menghubungi Dewan Hubungan Amerika-Islam (Council on American-Islamic Relations / CAIR) dan mendapati bahwa pelarangan itu terjadi karena status rahasia yang telah disematkan FBI padanya bertahun-tahun sebelumnya — tanpa pemberitahuan atau penjelasan.

"Aku tidak tahu bagaimana bisa masuk daftar itu," ujarnya kepada TRT World. "Tapi mayoritas orang dalam daftar itu adalah Muslim atau Arab, yang artinya, aku bisa saja masuk hanya karena bersin dengan cara yang salah."

Laporan terbaru dari CAIR menyoroti tingginya proporsi Muslim dalam Terrorism Screening Database dan No-Fly List milik FBI.

Menurut laporan itu, lebih dari 98 persen orang dalam daftar pengawasan FBI adalah Muslim — bahkan 99 persen dari No-Fly List (daftar orang yang dilarang naik pesawat komersial) juga merupakan Muslim.

Khairullah, yang mengungsi ke AS setelah melarikan diri dari kekerasan di Suriah pada 1990-an, tak pernah membayangkan akan berakhir dalam daftar tersebut.

Dalam wawancara dengan TRT World, ia menjelaskan dampak yang ia rasakan sebagai politisi, ayah, dan bagian dari komunitas Muslim atas status yang disematkan FBI padanya.

Karier politik berawal dari mimpi jadi pemadam kebakaran

Khairullah mengingat masa kecilnya yang penuh semangat untuk menjadi petugas pemadam kebakaran — dan bagaimana langkah itu justru membawanya ke dunia politik di Amerika Serikat.

“Semenjak kecil, yang selalu ingin saya lakukan adalah menjadi pemadam kebakaran. Amerika memberi saya kesempatan menjadi relawan, dan itulah awal saya mengenal sistem politik," kenangnya.

Namun karena menjadi petugas pemadam kebakaran mengharuskan kewarganegaraan AS, Khairullah diberi tahu bahwa aturan lokal bisa diubah oleh pemerintah kota.

"Itulah yang membuat saya tertarik dengan politik lokal,” katanya.

Setelah menjadi warga negara pada tahun 2000, Khairullah terpilih menjadi anggota Dewan Kota. Pada 2005, ia dipercaya untuk menggantikan wali kota sebelumnya yang pindah kota. Sejak saat itu, ia telah terpilih lima kali, dengan masa jabatan masing-masing empat tahun.

“Saya percaya kita bisa mengubah narasi dengan terlibat dalam sistem. Mereka tak bisa lagi berkata ‘Mohammed itu seperti yang kita lihat di TV,’ karena Mohammed di Prospect Park, NJ, adalah orang yang kita kenal, yang membantu warga dan menggalang dana untuk korban bencana,” ujarnya.

“Mereka mengenal kita (Muslim) dari siapa kita sebenarnya, bukan dari apa yang disampaikan media.”

Reformasi daftar pengawasan FBI sangat mendesak

Wali Kota Khairullah menegaskan bahwa reformasi terhadap proses penyusunan daftar pengawasan FBI harus menjadi prioritas dalam Pemilu 2024.

"Ini sangat penting bagi organisasi-organisasi Muslim dan komunitas Muslim untuk menjadikannya isu utama," katanya.

“Bagaimana seseorang bisa masuk daftar itu, kami tidak tahu. Sampai kebocoran data terjadi, pemerintah bahkan tak mengakui keberadaan daftar tersebut. Bahkan sekarang pun mereka seolah masih menyangkal.”

“Ini aneh di Amerika — negara yang katanya menjunjung institusi dan konstitusi yang melindungi hak-hak sipil. Saya dianggap bersalah atas sesuatu yang bahkan tak dijelaskan, tapi itu cukup untuk mencabut hak saya sebagai warga negara biasa. Bagi saya, itulah inti masalah dari daftar ini.”

Menurut Khairullah, pejabat terpilih sekalipun tidak mendapat penjelasan dari agen federal mengenai daftar ini — termasuk anggota Kongres dan Senat.

"Mereka bahkan tidak menjawab anggota Kongres atau senator... Kalau mereka saja tak bisa mendapat jawaban, bagaimana dengan saya — seorang pelayan masyarakat — atau warga biasa lainnya?"