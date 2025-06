Islamabad baru-baru ini meluncurkan Strategic Bitcoin Reserve yang didukung negara, dengan tujuan menjadikan mata uang kripto sebagai bagian integral dari kerangka keuangan nasional.

Cadangan ini mencakup penyimpanan Bitcoin — mata uang kripto terdesentralisasi pertama — dalam “dompet nasional” serta dorongan menuju digitalisasi, desentralisasi keuangan, dan upaya menarik miliaran dolar investasi asing.

Negara-negara yang memiliki cadangan Bitcoin milik negara mendapat berbagai keuntungan. Dengan memiliki sebagian aset dalam bentuk Bitcoin, Islamabad dapat mendiversifikasi kekayaan dan menjaga kedaulatan moneter untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi — seperti ketegangan terbaru dengan India yang kembali memanas bulan lalu.

Di tengah lanskap mata uang digital global yang terus berubah dan Presiden AS Donald Trump yang kini mendorong agenda pro-kripto, langkah Pakistan ini dinilai selaras dengan dinamika internasional.

Pakistan juga memprioritaskan inovasi digital dengan mengalokasikan 2.000 megawatt listrik untuk mendukung aktivitas penambangan Bitcoin.

Namun, keberhasilan Strategic Bitcoin Reserve Pakistan akan sangat bergantung pada intervensi terfokus dari pemerintah.

Pentingnya cadangan strategis Bitcoin

Cadangan ini diumumkan pada Mei oleh CEO Pakistan Crypto Council, Bilal Saqib — lembaga pemerintah yang mengatur aset digital dan teknologi blockchain.

Pengumuman dilakukan setelah kunjungan Saqib ke Amerika Serikat, di mana ia memberikan pidato utama dalam konferensi Bitcoin Vegas 2025 di Las Vegas.

Dalam konferensi tersebut, Saqib menjelaskan bahwa Pakistan tengah mengembangkan “dompet Bitcoin nasional” yang menyimpan aset digital sebagai cadangan negara untuk pembiayaan jangka panjang. Ia juga menegaskan bahwa Pakistan akan melindungi investor dengan aktif terlibat dalam ekosistem kripto global, demi menarik miliaran dolar investasi asing.

Ada bukti bahwa negara-negara berkembang memperoleh manfaat dari inisiatif serupa. Salah satunya adalah Bhutan.

Pada 2024, Druk Holding and Investments milik negara Bhutan memegang 12.206 Bitcoin dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar AS, yang memungkinkan negara Himalaya itu mendiversifikasi perekonomian, mencapai stabilitas finansial, dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional seperti pertanian.

Bagi Pakistan, cadangan Bitcoin yang dikelola negara bisa berarti kedaulatan moneter dan stabilitas ekonomi, serta membuka pintu integrasi ke dalam sistem keuangan global dengan menarik perusahaan teknologi dan investasi.

Jika berhasil, cadangan ini akan membantu Pakistan mengatasi inflasi dan mengurangi ketergantungan pada bank internasional dan lembaga global.

Pengalokasian ribuan megawatt untuk penambangan Bitcoin juga bisa membuka jalan bagi investasi di bidang kecerdasan buatan dan efisiensi teknologi tambang.

Namun, sejumlah langkah penting perlu diambil agar Pakistan benar-benar bisa memetik hasil dari cadangan ini.

Kemitraan korporat

Meski memiliki pasar besar untuk pekerja lepas dan insinyur perangkat lunak, infrastruktur kripto di Pakistan masih tergolong minim. Investasi besar dibutuhkan untuk perangkat tambang, jaringan listrik, pusat data, dan keamanan — yang bisa menelan biaya jutaan dolar.

Karena itu, menjalin kemitraan dengan perusahaan seperti Bitmain di China bisa menjadi kunci. Bitmain memproduksi chip khusus untuk penambangan Bitcoin, yang bisa membantu Pakistan memangkas biaya lewat akses rantai pasok yang telah mapan, serta investasi dalam bentuk pembangkit listrik, jaringan serat optik, dan pusat data.

Kemitraan dengan firma infrastruktur blockchain seperti Blockchain Türkiye Platformu di Turkiye juga bisa membantu Pakistan membangun kerangka dan ekosistem yang diperlukan untuk transaksi kripto. Di tingkat lokal, perusahaan seperti Pakistan Telecommunications Company Limited dan K-Electric bisa didorong untuk ikut berinvestasi.

Pelatihan STEM dan energi berkelanjutan

Memahami dunia kripto memerlukan investasi dalam pendidikan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika).

Banyak institusi pendidikan di Pakistan belum memiliki sarana memadai untuk mencetak lulusan yang bisa memaksimalkan manfaat dari teknologi Bitcoin dan blockchain. Kemitraan dengan perusahaan pelatihan kripto bisa menjembatani kekurangan ini.

Selanjutnya, kawasan inovasi teknologi seperti Dubai Internet City di UEA dapat dijadikan inspirasi. Pusat teknologi di kota-kota besar seperti Karachi, Lahore, dan Islamabad bisa mendukung digitalisasi dengan memberikan pelatihan langsung kepada para calon ahli kripto.

Dengan mempertimbangkan keberlanjutan energi, Pakistan juga disarankan untuk mengutamakan penambangan ramah lingkungan lewat tenaga air dan surya, guna mencegah beban tambahan pada jaringan listrik nasional yang sudah terbatas.

Namun untuk bisa memanfaatkan potensi penuh Strategic Bitcoin Reserve, Pakistan harus terlebih dahulu menetapkan kerangka regulasi yang jelas dan berpandangan jauh ke depan. Hingga tahun 2025, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya masih ilegal di negara tersebut — sebuah hambatan besar bagi inovasi dan investasi.

Langkah pertama adalah melegalkan transaksi aset digital melalui legislasi baru. Ini harus dibarengi dengan partisipasi aktif lembaga penting seperti Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dan State Bank of Pakistan untuk menciptakan lingkungan aman dan teregulasi bagi pelaku usaha kripto.

Regulasi efektif juga harus mencakup perlindungan terhadap pencucian uang, kebijakan pajak, dan kejelasan hukum dalam penggunaan mata uang digital — semua hal penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas.

Jika semua dilakukan dengan benar, langkah Pakistan merangkul Bitcoin bisa mengubahnya menjadi pusat keuangan digital regional, menarik modal, talenta, dan teknologi yang mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang dan relevansi global.