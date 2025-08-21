RAT PROTIV GAZE
Njemačka upozorila da ilegalna izraelska naselja na Zapadnoj obali ugrožavaju dvodržavno rješenje
Ministarstvo vanjskih poslova je reklo da gradnja na Zapadnoj obali krši međunarodno pravo.
Njemačka upozorila da ilegalna izraelska naselja na Zapadnoj obali ugrožavaju dvodržavno rješenje
Ministarstvo vanjskih poslova je reklo da gradnja na Zapadnoj obali krši međunarodno pravo.
21 August 2025

Njemački ministar vanjskih poslova u četvrtak je upozorio da izgradnja ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali ugrožava mogućnost rješenja o dvije države.

U saopćenju objavljenom na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je Johann Wadephul, koji boravi u posjeti Indoneziji, izjavio da je izgradnja naselja na Zapadnoj obali protivna međunarodnom pravu te pozvao na hitan prekid njihove ekspanzije.

"Put ka rješenju s dvije države ne smije biti blokiran izgradnjom izraelskih naselja na Zapadnoj obali", navedeno je u saopćenju.

"Izričito upozoravamo na širenje izgradnje naselja", dodalo je ministarstvo.


