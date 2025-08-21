21 August 2025
Njemački ministar vanjskih poslova u četvrtak je upozorio da izgradnja ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali ugrožava mogućnost rješenja o dvije države.
U saopćenju objavljenom na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je Johann Wadephul, koji boravi u posjeti Indoneziji, izjavio da je izgradnja naselja na Zapadnoj obali protivna međunarodnom pravu te pozvao na hitan prekid njihove ekspanzije.
"Put ka rješenju s dvije države ne smije biti blokiran izgradnjom izraelskih naselja na Zapadnoj obali", navedeno je u saopćenju.
"Izričito upozoravamo na širenje izgradnje naselja", dodalo je ministarstvo.