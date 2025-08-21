Premijer Škotske John Swinney u četvrtak je upozorio na planiranu izraelsku okupaciju grada Gaze, rekavši da to samo pojačava genocid koji se nastavlja u palestinskoj enklavi.
"Akcije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Gazi predstavljaju genocid, a kopnena invazija na grad Gazu ga samo pojačava", rekao je John Swinney na platformi društvenih medija kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Rekao je da svijet ne može skretati pogled i naglasio je potrebu za ozbiljnom i hitnom akcijom kako bi se ovo zaustavilo.
"Vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora opozvati Parlament, sankcionirati Izrael i odmah prekinuti svu prodaju oružja", dodao je.
Izraelski sigurnosni kabinet nedavno je odobrio plan za okupaciju grada Gaze.
Prije sastanka kabineta, Netanyahu je u intervjuu rekao da Izrael ima za cilj potpunu okupaciju Pojasa Gaze.
Prema planu, oko milion Palestinaca će prvo biti raseljeno na jug, dok će grad biti pod opsadom, a zatim okupiran nakon teških napada.
Hamas je 18. augusta objavio da je prihvatio prijedlog o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji su predstavili Egipat i Katar, ali Izrael još nije odgovorio na ponudu.
Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 62.200 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.