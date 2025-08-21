Premijer Škotske John Swinney u četvrtak je upozorio na planiranu izraelsku okupaciju grada Gaze, rekavši da to samo pojačava genocid koji se nastavlja u palestinskoj enklavi.

"Akcije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Gazi predstavljaju genocid, a kopnena invazija na grad Gazu ga samo pojačava", rekao je John Swinney na platformi društvenih medija kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da svijet ne može skretati pogled i naglasio je potrebu za ozbiljnom i hitnom akcijom kako bi se ovo zaustavilo.

"Vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora opozvati Parlament, sankcionirati Izrael i odmah prekinuti svu prodaju oružja", dodao je.

Izraelski sigurnosni kabinet nedavno je odobrio plan za okupaciju grada Gaze.

Prije sastanka kabineta, Netanyahu je u intervjuu rekao da Izrael ima za cilj potpunu okupaciju Pojasa Gaze.