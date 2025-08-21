RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Škotski lider upozorio da se Netanyahuove akcije u Gazi svode na genocid
"Vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora opozvati Parlament, sankcionirati Izrael i odmah prekinuti svu prodaju oružja", kazao je John Swinney.
Škotski lider upozorio da se Netanyahuove akcije u Gazi svode na genocid
Prema planu, oko milion Palestinaca će prvo biti raseljeno na jug, dok će grad biti pod opsadom, a zatim okupiran nakon teških napada. / AA
21 August 2025

Premijer Škotske John Swinney u četvrtak je upozorio na planiranu izraelsku okupaciju grada Gaze, rekavši da to samo pojačava genocid koji se nastavlja u palestinskoj enklavi.

"Akcije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Gazi predstavljaju genocid, a kopnena invazija na grad Gazu ga samo pojačava", rekao je John Swinney na platformi društvenih medija kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da svijet ne može skretati pogled i naglasio je potrebu za ozbiljnom i hitnom akcijom kako bi se ovo zaustavilo.

"Vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora opozvati Parlament, sankcionirati Izrael i odmah prekinuti svu prodaju oružja", dodao je.

Izraelski sigurnosni kabinet nedavno je odobrio plan za okupaciju grada Gaze.

Prije sastanka kabineta, Netanyahu je u intervjuu rekao da Izrael ima za cilj potpunu okupaciju Pojasa Gaze.

Preporučeno

Prema planu, oko milion Palestinaca će prvo biti raseljeno na jug, dok će grad biti pod opsadom, a zatim okupiran nakon teških napada.

Hamas je 18. augusta objavio da je prihvatio prijedlog o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji su predstavili Egipat i Katar, ali Izrael još nije odgovorio na ponudu.

Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 62.200 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us