Najmanje 22 Palestinca ubijena su u novim izraelskim napadima u četvrtak, među njima osam osoba koje su čekale humanitarnu pomoć, dok su još dvoje umrli od gladi u Pojasu Gaze, saopštili su medicinski izvori.
Medicinski izvor naveo je da je pet članova jedne porodice ubijeno u napadu dronom na sjeverozapadu Khan Younisa, u južnoj Gazi.
Još pet osoba poginulo je kada su izraelske snage granatirale grupu civila koji su čekali kod centra za distribuciju pomoći u ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi.
U kvartalu Al-Tuffah u Gazi, još dvoje civila ubijeno je, a nekoliko drugih teško ranjeno u napadu dronom na okupljanje stanovnika u području Al-Zarqa.
Četiri Palestinca ubijena su u napadu dronom u sjevernom gradu Jabalia, dok su još trojica poginula u zračnom napadu kod džamije Al-Istijaba u kvartalu Sabra u Gazi.
U Rafahu su još tri osobe ubijene, a više ranjeno kada su izraelske snage bombardovale civile koji su čekali pomoć kod centara za distribuciju u južnoj Gazi, prema podacima medicinskog osoblja iz bolnice Nasser u Khan Younisu.
Izraelske snage nastavile su rušenja i bombardovanje u kvartovima Zeitoun i Sabra u Gazi, izvijestila je zvanična novinska agencija Wafa.
U međuvremenu, Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, objavio je na društvenoj mreži X da su još dvoje Palestinaca umrli od gladi i pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je broj umrlih od gladi od oktobra 2023. porastao na 271, među njima 112 djece.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.