Najmanje 22 Palestinca ubijena su u novim izraelskim napadima u četvrtak, među njima osam osoba koje su čekale humanitarnu pomoć, dok su još dvoje umrli od gladi u Pojasu Gaze, saopštili su medicinski izvori.

Medicinski izvor naveo je da je pet članova jedne porodice ubijeno u napadu dronom na sjeverozapadu Khan Younisa, u južnoj Gazi.

Još pet osoba poginulo je kada su izraelske snage granatirale grupu civila koji su čekali kod centra za distribuciju pomoći u ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi.

U kvartalu Al-Tuffah u Gazi, još dvoje civila ubijeno je, a nekoliko drugih teško ranjeno u napadu dronom na okupljanje stanovnika u području Al-Zarqa.

Četiri Palestinca ubijena su u napadu dronom u sjevernom gradu Jabalia, dok su još trojica poginula u zračnom napadu kod džamije Al-Istijaba u kvartalu Sabra u Gazi.

U Rafahu su još tri osobe ubijene, a više ranjeno kada su izraelske snage bombardovale civile koji su čekali pomoć kod centara za distribuciju u južnoj Gazi, prema podacima medicinskog osoblja iz bolnice Nasser u Khan Younisu.