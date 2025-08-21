Austrijski ogranak organizacije "Reporteri bez granica" (RSF) saopćio je u četvrtak da su ciljana ubistva medijskih radnika u Gazi odavno zastrašujuća stvarnost.
Grupa je zatražila hitnu zaštitu novinara i mirno rješenje koje će osigurati slobodu medija.
"Za 'Reportere bez granica' (RSF) Austrija, rat u Gazi predstavlja neviđeni civilizacijski slom koji je ostavio svijet u šoku", navedeno je u saopćenju.
Generalni sekretar RSF-a Austrija dodao je: "Dok mehanizmi međunarodne zajednice za trajno rješavanje sukoba uveliko zakazuju, prvi dopunski protokol uz Ženevske konvencije iz 1977. godine, koji garantuje posebnu zaštitu novinara u ratnim i konfliktnim zonama, sve se češće zanemaruje."
RSF je naglasio da je "neophodno da sve strane u sukobu priznaju rad medija u ratnim zonama kao vrijedan doprinos demokratiji, pravdi i trajnom miru".
Organizacija je također istakla važnost stvaranja perspektiva za budućnost Gaze izvan patnje i razaranja.
"Važno je podsticati novu generaciju novinara koji će, pored slike rata, ukazivati i na kulturne procese, svakodnevni život ljudi i novo samopouzdanje", navedeno je u saopćenju.
RSF je podsjetio da novinarstvo može otvoriti prostor za različite perspektive i pomoći u prevazilaženju stereotipnih narativa o sukobu.
"Sloboda medija je nezamjenjiv temelj. Posebno u području razoreno ratom i nasiljem kao što je Gaza, ona se mora osigurati i snažno razvijati, ne najmanje kako bi se otvorili putevi ka pravdi i miru", zaključeno je.