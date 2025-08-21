RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
"Reporteri bez granica" osudili ubistva novinara u Gazi, traže zaštitu medijskih radnika
Za "Reportere bez granica" (RSF) Austrija, rat u Gazi predstavlja neviđeni civilizacijski slom koji je ostavio svijet u šoku, saopćili su.
"Reporteri bez granica" osudili ubistva novinara u Gazi, traže zaštitu medijskih radnika
Organizacija je takođe istakla važnost stvaranja perspektiva za budućnost Gaze izvan patnje i razaranja. / AA
21 August 2025

Austrijski ogranak organizacije "Reporteri bez granica" (RSF) saopćio je u četvrtak da su ciljana ubistva medijskih radnika u Gazi odavno zastrašujuća stvarnost.

Grupa je zatražila hitnu zaštitu novinara i mirno rješenje koje će osigurati slobodu medija.

"Za 'Reportere bez granica' (RSF) Austrija, rat u Gazi predstavlja neviđeni civilizacijski slom koji je ostavio svijet u šoku", navedeno je u saopćenju.

Generalni sekretar RSF-a Austrija dodao je: "Dok mehanizmi međunarodne zajednice za trajno rješavanje sukoba uveliko zakazuju, prvi dopunski protokol uz Ženevske konvencije iz 1977. godine, koji garantuje posebnu zaštitu novinara u ratnim i konfliktnim zonama, sve se češće zanemaruje."

RSF je naglasio da je "neophodno da sve strane u sukobu priznaju rad medija u ratnim zonama kao vrijedan doprinos demokratiji, pravdi i trajnom miru".

Preporučeno

Organizacija je također istakla važnost stvaranja perspektiva za budućnost Gaze izvan patnje i razaranja.

"Važno je podsticati novu generaciju novinara koji će, pored slike rata, ukazivati i na kulturne procese, svakodnevni život ljudi i novo samopouzdanje", navedeno je u saopćenju.

RSF je podsjetio da novinarstvo može otvoriti prostor za različite perspektive i pomoći u prevazilaženju stereotipnih narativa o sukobu.

"Sloboda medija je nezamjenjiv temelj. Posebno u području razoreno ratom i nasiljem kao što je Gaza, ona se mora osigurati i snažno razvijati, ne najmanje kako bi se otvorili putevi ka pravdi i miru", zaključeno je.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us