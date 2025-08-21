Austrijski ogranak organizacije "Reporteri bez granica" (RSF) saopćio je u četvrtak da su ciljana ubistva medijskih radnika u Gazi odavno zastrašujuća stvarnost.

Grupa je zatražila hitnu zaštitu novinara i mirno rješenje koje će osigurati slobodu medija.

"Za 'Reportere bez granica' (RSF) Austrija, rat u Gazi predstavlja neviđeni civilizacijski slom koji je ostavio svijet u šoku", navedeno je u saopćenju.

Generalni sekretar RSF-a Austrija dodao je: "Dok mehanizmi međunarodne zajednice za trajno rješavanje sukoba uveliko zakazuju, prvi dopunski protokol uz Ženevske konvencije iz 1977. godine, koji garantuje posebnu zaštitu novinara u ratnim i konfliktnim zonama, sve se češće zanemaruje."

RSF je naglasio da je "neophodno da sve strane u sukobu priznaju rad medija u ratnim zonama kao vrijedan doprinos demokratiji, pravdi i trajnom miru".