Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je naredio hitne pregovore kako bi se oslobodili svi taoci u Gazi i okončao rat, iako je istovremeno odobrio planove za okupaciju Gaze.
Najava je djelovala kontradiktorno, s obzirom na to da je Hamas prije nekoliko dana prihvatio egipatsko-katarski prijedlog za oslobađanje otprilike polovine talaca u zamjenu za 60-dnevno primirje i pregovore o trajnom prekidu sukoba, uvjete koji nisu u skladu s izraelskim ciljem okupacije Gaze.
"Došao sam da odobrim planove vojske za preuzimanje kontrole nad Gazom i odlučivanje bitke protiv Hamasa", rekao je Netanyahu u izjavi koju je prenio izraelski Kanal 12 tokom posjete vojnoj Diviziji Gaze.
"U isto vrijeme, naredio sam hitne pregovore za oslobađanje svih naših talaca i okončanje rata pod uslovima prihvatljivim za Izrael."
Izrael procjenjuje da Hamas drži oko 50 talaca, uključujući 20 za koje se vjeruje da su živi. Više od 10.800 Palestinaca zatvoreno je u Izraelu, uz optužbe organizacija za ljudska prava o torturi i zanemarivanju medicinske pomoći.
"Nalazimo se u odlučujućoj fazi, i duboko cijenim odgovor rezervista i redovne vojske za ovu vitalnu misiju", rekao je Netanyahu, tvrdeći da pobjeda nad Hamasom i oslobađanje svih talaca "idu ruku pod ruku".
Ovo je prvi put da se Netanyahu direktno osvrnuo na potencijalni dogovor o razmjeni otkako je Hamas objavio prihvatanje egipatsko-katarskog prijedloga.
Izraelski mediji navode da plan uključuje premještanje izraelskih trupa u područja blizu granice kako bi humanitarna pomoć ušla u Gazu, uz 60-dnevni prekid borbi.
Tokom tog perioda, razmjene bi se odvijale u dvije faze: oslobađanje 10 izraelskih talaca živih i 18 tijela u zamjenu za palestinske zatvorenike, te početak pregovora o trajnoj deeskalaciji od prvog dana.
U srijedu je ministar odbrane Israel Katz odobrio vojni plan pod nazivom "Gideonove kočije 2" za zauzimanje Gaze, uprkos posredničkim naporima.
Plan predviđa prisilno premještanje oko milion stanovnika na jug, opsadu grada i racije u urbanim područjima. Druga faza cilja izbjegličke kampove u centralnoj Gazi, od kojih su mnogi već pretrpjeli teška razaranja.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela do nestašice hrane i smrti od gladi.