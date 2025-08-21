Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je naredio hitne pregovore kako bi se oslobodili svi taoci u Gazi i okončao rat, iako je istovremeno odobrio planove za okupaciju Gaze.

Najava je djelovala kontradiktorno, s obzirom na to da je Hamas prije nekoliko dana prihvatio egipatsko-katarski prijedlog za oslobađanje otprilike polovine talaca u zamjenu za 60-dnevno primirje i pregovore o trajnom prekidu sukoba, uvjete koji nisu u skladu s izraelskim ciljem okupacije Gaze.

"Došao sam da odobrim planove vojske za preuzimanje kontrole nad Gazom i odlučivanje bitke protiv Hamasa", rekao je Netanyahu u izjavi koju je prenio izraelski Kanal 12 tokom posjete vojnoj Diviziji Gaze.

"U isto vrijeme, naredio sam hitne pregovore za oslobađanje svih naših talaca i okončanje rata pod uslovima prihvatljivim za Izrael."

Izrael procjenjuje da Hamas drži oko 50 talaca, uključujući 20 za koje se vjeruje da su živi. Više od 10.800 Palestinaca zatvoreno je u Izraelu, uz optužbe organizacija za ljudska prava o torturi i zanemarivanju medicinske pomoći.

"Nalazimo se u odlučujućoj fazi, i duboko cijenim odgovor rezervista i redovne vojske za ovu vitalnu misiju", rekao je Netanyahu, tvrdeći da pobjeda nad Hamasom i oslobađanje svih talaca "idu ruku pod ruku".

Ovo je prvi put da se Netanyahu direktno osvrnuo na potencijalni dogovor o razmjeni otkako je Hamas objavio prihvatanje egipatsko-katarskog prijedloga.