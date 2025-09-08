8 Septembar 2025
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je izrazio solidarnost Turkiye s palestinskim narodom, rekavši: "Vlada (izraelskog premijera Benjamina) Netanyahua potpuno je skrenula s kolosijeka".
"U ovim teškim danima kada je vlada Netanyahua potpuno skrenula s kolosijeka, stojimo uz potlačeni narod Gaze svim sredstvima koja su nam na raspolaganju", rekao je Erdogan u obraćanju naciji nakon predsjedavanja sastankom kabineta.
Dotičući se nuklearne elektrane Akkuyu u Turkiye, koja ima ukupni instalirani kapacitet od 4.800 megavata, Erdogan je rekao da će zemlja "preokrenuti svoju sreću" puštanjem elektrane u pogon.