Broj sportista u Turkiye porastao 63 puta u posljednjih 20 godina
U posljednje dvije decenije Turkiye je napravila historijski skok kada je u pitanju sport. Broj sportista koji je 2002. godine iznosio samo 278.000, dosegao je 17.640.000 u 2025. Ovi brojevi sportista isključuju nogomet.
Broj sportskih klubova također je porastao sa 6.000 na 24.847, obuhvativši širi dio stanovništva. / AA
8 Septembar 2025

Broj licenciranih sportista premašio je 7.100.000, dok je broj aktivnih sportista dosegao vrhunac od 4.500.000.

Zahvaljujući ulaganjima u sport, Turkiye je prošla kroz historijsku transformaciju. Kroz proces koji obuhvata dječje školske vrtove do profesionalnih sportskih terena, kao i susjedne klubove do olimpijskih centara, sport je sada postao sastavni dio života ljudi iz svih segmenata društva.

Kako su ulaganja i projekti koje je realiziralo Ministarstvo mladih i sporta olakšali pristup sportu, broj međunarodnih postignuća dramatično se povećao.

Broj sportskih klubova također je porastao sa 6.000 na 24.847, obuhvativši širi dio stanovništva.

Olimpijski pripremni centri, koji su prvi put osnovani u Turkiye, sada djeluju u 25 gradova. U tim objektima 1.279 sportista trenira za Olimpijske igre. Broj centara za trening sportista povećao se sa 28 na 61, a u tim objektima trenira 4.148 sportista.

Od 2017. godine, procijenjeno je 9.100.000 učenika, kao eventualnih sportskih talenata, što je rezultiralo sa 456.000 upućenih u sport. U akademskoj 2024.-2025. godini broj procijenjenih učenika premašio je 1.000.000.

Turkiye ulaganja u sport isplatila su se ​​na međunarodnim takmičenjima. Turkiye, koja je 2002. godine imala samo 1.481 medalju, doživjela je značajan uspon o 2020. Te godine osvojene su 1.832 medalje, sljedeće godine 4.418, 2022. godine 6.942, 8.450 medalja 2023. godine i 9.747 medalja 2024. godine.

U 2025. godini trenutni broj medalja je 3.313.

Objekti izgrađeni širom Turkiye, od nogometnih terena i bazena do atletskih staza i stadiona, poboljšali su pristup mladih sportu. Atletska avantura koja je započela u obrazovnim ustanovama kulminirala je nacionalnim inicijativama i međunarodnim postignućima.

Danas se Turkiye etablirala kao nacija koja ne samo da trenira sportiste, već i njeguje sportsku kulturu, saopćeno je iz Ambasade Turkiye u Bosni i Hercegovini. 

IZVOR:FENA
