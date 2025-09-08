Broj licenciranih sportista premašio je 7.100.000, dok je broj aktivnih sportista dosegao vrhunac od 4.500.000.

Zahvaljujući ulaganjima u sport, Turkiye je prošla kroz historijsku transformaciju. Kroz proces koji obuhvata dječje školske vrtove do profesionalnih sportskih terena, kao i susjedne klubove do olimpijskih centara, sport je sada postao sastavni dio života ljudi iz svih segmenata društva.

Kako su ulaganja i projekti koje je realiziralo Ministarstvo mladih i sporta olakšali pristup sportu, broj međunarodnih postignuća dramatično se povećao.

Broj sportskih klubova također je porastao sa 6.000 na 24.847, obuhvativši širi dio stanovništva.

Olimpijski pripremni centri, koji su prvi put osnovani u Turkiye, sada djeluju u 25 gradova. U tim objektima 1.279 sportista trenira za Olimpijske igre. Broj centara za trening sportista povećao se sa 28 na 61, a u tim objektima trenira 4.148 sportista.