Na festivalu će biti aeromitinzi, razne izložbe i radionice, impresivne simulacijske prostore, planetarij, sajamske aktivnosti i posebni studentski letovi, okupljajući mnoštvo tehnoloških i uzbudljivih iskustava.
Počelo odbrojavanje do vodećeg turskog tehnološkog događaja TEKNOFEST
Događaj se tradicionalno održava u raznim turskim gradovima parnih godina i u Istanbulu neparnih godina. / TRT World
8 Septembar 2025

Vodeći turski tehnološki događaj TEKNOFEST počet će sljedeće sedmice, 17. septembra, u turskoj metropoli Istanbulu.

Petodnevni događaj, čiji je domaćin aerodrom "Ataturk" u Istanbulu, organizuju Fondacija Turski tehnološki tim (T3) i Ministarstvo industrije i tehnologije Turske.

TEKNOFEST se održava od 2018. godine uz podršku desetina vladinih tijela, partnera iz privatnog sektora i univerziteta.

Ističući se svojim godišnje obnovljenim takmičarskim kategorijama, TEKNOFEST će imati 58 glavnih i 137 podkategorija.

Timovi koji prođu preliminarnu fazu dobit će finansijsku podršku veću od 1,7 miliona eura, dok će oni koji završe prvi dobiti nagrade u ukupnom iznosu većem od 1,36 miliona eura.

Učesnici iz cijelog svijeta podijelit će svoja znanja i iskustva, ostvarujući značajan napredak u oblasti razvoja tehnologije.

Od 17. do 21. septembra, TEKNOFEST dočekuje posjetioce ne samo tehnološkim takmičenjima, već i širokim spektrom događaja.

Na festivalu će biti aeromitinzi, razne izložbe i radionice, impresivne simulacijske prostore, planetarij, sajamske aktivnosti i posebni studentski letovi, okupljajući mnoštvo tehnoloških i uzbudljivih iskustava.

Zainteresovani za prisustvovanje događaju mogu se prijaviti za besplatne ulaznice na web-stranici TEKNOFEST-a.

Događaj se tradicionalno održava u raznim turskim gradovima parnih godina i u Istanbulu neparnih godina.

Događaj je također održan u dvije strane zemlje: Azerbejdžanu i Turskoj Republici Sjeverni Kipar.

Plava domovina, pomorsko izdanje TEKNOFEST-a, održana je prošlog mjeseca u Istanbulu.

Događaj u južnom turskom gradu Adani privukao je otprilike 1,1 milion posjetilaca 2024. godine, s ukupnom posjećenošću od oko 11 miliona do sada.


