Vodeći turski tehnološki događaj TEKNOFEST počet će sljedeće sedmice, 17. septembra, u turskoj metropoli Istanbulu.

Petodnevni događaj, čiji je domaćin aerodrom "Ataturk" u Istanbulu, organizuju Fondacija Turski tehnološki tim (T3) i Ministarstvo industrije i tehnologije Turske.

TEKNOFEST se održava od 2018. godine uz podršku desetina vladinih tijela, partnera iz privatnog sektora i univerziteta.

Ističući se svojim godišnje obnovljenim takmičarskim kategorijama, TEKNOFEST će imati 58 glavnih i 137 podkategorija.

Timovi koji prođu preliminarnu fazu dobit će finansijsku podršku veću od 1,7 miliona eura, dok će oni koji završe prvi dobiti nagrade u ukupnom iznosu većem od 1,36 miliona eura.

Učesnici iz cijelog svijeta podijelit će svoja znanja i iskustva, ostvarujući značajan napredak u oblasti razvoja tehnologije.

Od 17. do 21. septembra, TEKNOFEST dočekuje posjetioce ne samo tehnološkim takmičenjima, već i širokim spektrom događaja.