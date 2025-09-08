Togg, turski proizvođač električnih vozila, otvorit će svoj novi model T10F za prednarudžbe od 15. septembra u Turskoj i 29. septembra u Njemačkoj.

Zvaničnici Togga su na konferenciji za novinare u ponedjeljak najavili prednarudžbu vozila, prije nego što će ga izložiti na velikom sajmu mobilnosti IAA Mobility 2025 u Minhenu.

Sajam u Minhenu će u utorak dočekati posjetioce događaja koji okuplja proizvođače automobila, tehnološke kompanije, startupove i pionire u održivom transportu. Togg je danas novinarima predstavio svoju inovativnu ponudu proizvoda i ekosistem mobilnosti.

Togg je također objavio da su njegova dva modela, T10X i T10F, dobila najvišu ocjenu od pet zvjezdica u svim testovima koje je proveo nezavisni program Euro NCAP, koji procjenjuje sigurnost vozila na evropskom tržištu.

Govoreći na sastanku, predsjednik Togga Fuat Tosyali rekao je da širenje kompanije u Evropu, nakon uspjeha u Turkiye, predstavlja prekretnicu.