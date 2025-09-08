Togg, turski proizvođač električnih vozila, otvorit će svoj novi model T10F za prednarudžbe od 15. septembra u Turskoj i 29. septembra u Njemačkoj.
Zvaničnici Togga su na konferenciji za novinare u ponedjeljak najavili prednarudžbu vozila, prije nego što će ga izložiti na velikom sajmu mobilnosti IAA Mobility 2025 u Minhenu.
Sajam u Minhenu će u utorak dočekati posjetioce događaja koji okuplja proizvođače automobila, tehnološke kompanije, startupove i pionire u održivom transportu. Togg je danas novinarima predstavio svoju inovativnu ponudu proizvoda i ekosistem mobilnosti.
Togg je također objavio da su njegova dva modela, T10X i T10F, dobila najvišu ocjenu od pet zvjezdica u svim testovima koje je proveo nezavisni program Euro NCAP, koji procjenjuje sigurnost vozila na evropskom tržištu.
Govoreći na sastanku, predsjednik Togga Fuat Tosyali rekao je da širenje kompanije u Evropu, nakon uspjeha u Turkiye, predstavlja prekretnicu.
Govorio je o Toggovom proizvodnom putu i o tome kako je to bio izazov.
"Prvi put u historiji, proizvodnja automobila sa svim pravima intelektualnog vlasništva koja pripadaju Turskoj bila je sama po sebi izazov kada se pogleda industrijska historija naše zemlje, i uspjeli smo. Srećom, nismo odustali. Čak i kada smo se suočavali s poteškoćama, uvijek smo se fokusirali na pronalaženje rješenja i naporno radili, rekao je.
Najavio je da firma otvara prednarudžbe za svoje modele T10X i T10F u Njemačkoj od 29. septembra.
Prodajne cijene T10F u Turkiye i Njemačkoj bit će objavljene na dan kada vozilo postane dostupno za narudžbu u obje zemlje.
Rekao je da je firma ponosna što je Togg podigla na novi nivo širenjem svojih ekosistema mobilnosti u Evropi, napominjući da će se postepeno otvarati i za druge evropske zemlje iz Njemačke.