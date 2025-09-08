TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Turski Togg otvorio prednarudžbe za novi model električnih automobila
Model T10F će prvo biti dostupan za Turkiye i Njemačku, a postepeno će se otvarati i za ostale evropske zemlje-
Turski Togg otvorio prednarudžbe za novi model električnih automobila
Prodajne cijene T10F u Turkiye i Njemačkoj bit će objavljene na dan kada vozilo postane dostupno za narudžbu u obje zemlje. / AA
8 Septembar 2025

Togg, turski proizvođač električnih vozila, otvorit će svoj novi model T10F za prednarudžbe od 15. septembra u Turskoj i 29. septembra u Njemačkoj.

Zvaničnici Togga su na konferenciji za novinare u ponedjeljak najavili prednarudžbu vozila, prije nego što će ga izložiti na velikom sajmu mobilnosti IAA Mobility 2025 u Minhenu.

Sajam u Minhenu će u utorak dočekati posjetioce događaja koji okuplja proizvođače automobila, tehnološke kompanije, startupove i pionire u održivom transportu. Togg je danas novinarima predstavio svoju inovativnu ponudu proizvoda i ekosistem mobilnosti.

Togg je također objavio da su njegova dva modela, T10X i T10F, dobila najvišu ocjenu od pet zvjezdica u svim testovima koje je proveo nezavisni program Euro NCAP, koji procjenjuje sigurnost vozila na evropskom tržištu.

Govoreći na sastanku, predsjednik Togga Fuat Tosyali rekao je da širenje kompanije u Evropu, nakon uspjeha u Turkiye, predstavlja prekretnicu.

Preporučeno

Govorio je o Toggovom proizvodnom putu i o tome kako je to bio izazov.

"Prvi put u historiji, proizvodnja automobila sa svim pravima intelektualnog vlasništva koja pripadaju Turskoj bila je sama po sebi izazov kada se pogleda industrijska historija naše zemlje, i uspjeli smo. Srećom, nismo odustali. Čak i kada smo se suočavali s poteškoćama, uvijek smo se fokusirali na pronalaženje rješenja i naporno radili, rekao je.

Najavio je da firma otvara prednarudžbe za svoje modele T10X i T10F u Njemačkoj od 29. septembra.

Prodajne cijene T10F u Turkiye i Njemačkoj bit će objavljene na dan kada vozilo postane dostupno za narudžbu u obje zemlje.

Rekao je da je firma ponosna što je Togg podigla na novi nivo širenjem svojih ekosistema mobilnosti u Evropi, napominjući da će se postepeno otvarati i za druge evropske zemlje iz Njemačke.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us