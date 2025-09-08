Dvojica policajaca su šehidi, a dvojica su povrijeđena u oružanom napadu na policijsku stanicu u zapadnoj turskoj provinciji Izmir u ponedjeljak, saopćili su zvaničnici, pri čemu je uhapšen šesnaestogodišnji osumnjičeni.
Tinejdžer je ispalio hitce iz puške na policijsku stanicu Salih Isgoren u u izmirskom okrugu Balcova.
Ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikaya rekao je da je „gnusni“ napad na policijsku stanicu u Balcovi, distriktu zapadno od turističkog grada, doveo do toga da dvojica policajaca postanu šehidi, jedan bude „ozbiljno povrijeđen“, dok je drugi zadobio „manje povrede“.
„Osumnjičeni u incidentu, šesnaestogodišnji E.B, uhapšen je i pokrenuta je istraga“, napisao je Yerlikaya na X-u.
Povrijeđeni policajac prebačen je u Univerzitetsku istraživačku i kliničku bolnicu Dokuz Eylul.
Ministar pravde Yilmaz Tunc saopćio je da je Glavno javno tužilaštvo u Izmiru pokrenulo sudsku istragu o napadu.
„Glavno javno tužilaštvo u Izmiru odmah je pokrenulo sudsku istragu u vezi s incidentom, a za slučaj su imenovana 2 zamjenika glavnog tužioca i 6 tužilaca“, napisao je Tunc na X-u, osuđujući oružani napad.
Mediji javljaju da su policajci odmah raspoređeni širom područja i da su uvedene stroge sigurnosne mjere. Gradonačelnik Izmira Cemil Tugay osudio je „izdajnički“ napad i u objavi na X-u uputio saučešće porodicama šehida.