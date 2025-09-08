Dvojica policajaca su šehidi, a dvojica su povrijeđena u oružanom napadu na policijsku stanicu u zapadnoj turskoj provinciji Izmir u ponedjeljak, saopćili su zvaničnici, pri čemu je uhapšen šesnaestogodišnji osumnjičeni.

Tinejdžer je ispalio hitce iz puške na policijsku stanicu Salih Isgoren u u izmirskom okrugu Balcova.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikaya rekao je da je „gnusni“ napad na policijsku stanicu u Balcovi, distriktu zapadno od turističkog grada, doveo do toga da dvojica policajaca postanu šehidi, jedan bude „ozbiljno povrijeđen“, dok je drugi zadobio „manje povrede“.

„Osumnjičeni u incidentu, šesnaestogodišnji E.B, uhapšen je i pokrenuta je istraga“, napisao je Yerlikaya na X-u.