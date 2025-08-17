U prvom polugodištu 2025. zabilježen je rast broja putnika od 31,1 posto u odnosu na isti period 2024. Prema tvrdnjama stručanjaka, ove pozitivne rezultate bi paralelno trebalo pratiti osnivanje nacionalne aviokompanije. Takav strateški korak ključan bi bio za stabilizaciju povezanosti, smanjenje ovisnosti o stranim prijevoznicima i dalji razvoj tržišta.

Prema odjeljku koji se odnosi na BiH, ACI Europe u izvještaju ističe da je domaće tržište poraslo 31,1 posto u 2025., u odnosu na 4,5 posto u europskoj mreži i 5,6 posto za zemlje izvan EU. U poređenju sa susjedima (Hrvatska +7,5 posto, Srbija +5,1 posto, Crna Gora +6,9 posto), BiH je ostvarila rast iznad europskog prosjeka.

Posebno se izdvaja Aerodrom Sarajevo koji je, prema istim navodima, odgovoran za veliki dio rasta i danas je 107,1 posto u odnosu na 2019. godiniu. ACI naglašava i makroefekte - europski aerodromi katalitički doprinose ekonomiji.

BiH je označena kao tržište u nastajanju - sklonost letenju je 0, što znači mnogo prostora da sustigne ostatak Evrope. Za održivi rast ACI preporučuje dugoročna ulaganja u kapacitet i efikasnost, fokus na održivost i povezivost te regulatorni okvir koji omogućava aerodromima da nadoknade troškove kroz razumno formirane naknade.

Međunarodni aerodrom Sarajevo navodi da je u ljetnoj sezoni 2025. prisutan 31 avioprijevoznik na 38 destinacija, a u prvom polugodištu prevezena su 947.744 putnika.

- Pored 'legacy' prijevoznika (povezanost s Istanbulom, Bečom, Frankfurtom, Cirihom), ključan je LCC segment: Ryanair, Wizz Air, Norwegian, SunExpress, Eurowings, A-jet, Flynas, Flydubai, Flyadeal, Jazeera Airways, Pegasus – ukupno 26 niskobudžetnih ruta prema gradovima kao što su London, Pariz, Rim, Oslo, Kopenhagen, Bruxelles, Štokholm, Bergamo, Girona, Geteborg, Memmingen, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Dubai, Rijad, Jedda i drugi. Aerodrom bilježi odličnu popunjenost, a nove linije su otvorile značajna međunarodna tržišta poput Velike Britanije, Francuske, Španije i Italije. Infrastruktura prati rast te je tako završena dogradnja i modernizacija Terminala B (kapacitet do 2 miliona putnika godišnje), proširena je platforma, moderniziran Duty Free, a daljnja unapređenja planiraju se u skladu s Master planom 2018–2028 - navode za Fenu iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

U poslovnom planu za sljedeće tri godine, kako ističu, cilj je povećati broj destinacija i dovesti nove kompanije, s posebnim fokusom na dosad neuslužena tržišta (npr. Nizozemska) – uz nastavak saradnje s turističkim institucijama na strateškim rutama.

Alen Šćuric, stručnjak za civilno vazduhoplovstvo, u razgovoru za Fenu, širi sliku na europski kontekst.

- Ponovo smo počeli rasti i anulirali kompletan efekat COVID-19. To je rast od 5 do 10 posto. No, niz država u Europi to još nije uspjelo - kaže, ukazujući na utjecaj zelenih agendi i enormnih taksi.

- U Njemačkoj su povećali takse za čak 180 posto, što je rezultiralo povlačenjem dijela flota i preusmjeravanjem aviona na druga tržišta. Nasuprot tome, Mađarska je bitno smanjila taksu da bi motivirala zračni promet, dok se za Francusku bilježi očekivano smanjenje broja putnika od 13 posto. Posljedica su brze rotacije flota kod LCC-a: avioni napuštaju skuplja tržišta i sele se tamo gdje su uvjeti povoljniji,. između ostalog i u našu regiju - izjavio je Šćuric.

Za BiH Šćuric naglašava da je tržište bilo daleko od svojih potencijala, ali da se sada to ubrzano mijenja. Kao glavnog generatora rasta ističe Aerodrom Sarajevo, uz napomenu da je Mostar u porastu i da je Banja Luka na razini rekordne 2023. godine, s procjenom da bi iduće mogla preći 500.000 putnika. Sarajevo, kaže, ozbiljno razmišlja o povećanju terminala i piste, zbog potencijalnih dolazaka širokotrupaca i smanjenja utjecaja magle,što bi dodatno poduprlo rast.

Direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel ističe tri noseća stuba porasta na ovom aerodromu: bazni avion kompanije SkyAltz sa šest ruta, liniju Eurowings za Stuttgart, s više 90 posto popunjenosti, te cjelogodišnje veze sa Zagrebom i Beogradom.

- Zbog kompliciranog položaja zračne luke Mostar ne možemo konkurirati klasičnim low-cost prevoznicima, izuzev Eurowingsa - kaže Đuzel, ali dodaje da su upravo ove kompanije te koje donose broj putnika i agresivno povećanje.