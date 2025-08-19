Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev kabinetu predsjednika bh. entiteta Republika srpska (RS) za povrat diplomatskog pasoša Milorada Dodika, nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH ranije ovog mjeseca oduzela mandat.

U dopisu, koji je u utorak potpisao ministar Elmedin Konaković, a koji je objavljen u medijima, navodi se da je u skladu s članom 9. Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša, "osoba kojoj je prestalo svojstvo na osnovu kojeg je stekla pravo na diplomatsku putnu ispravu, dužna da je vrati u roku od 15 dana od prestanka mandata".

Poziv za vraćanje pasoša Dodiku upućen je na osnovu odluke Centralne izborne komisije BiH od 6. augusta 2025. godine, kojom je utvrđen prestanak njegovog mandata.