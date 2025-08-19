REGIJA
MVP BiH zatražio od Dodika povrat diplomatskog pasoša
Milorad Dodik dužan je vratiti pasoš u roku od 15 dana od prestanka mandata.
Dodik je dobio godinu dana zatvora, što je otkupio uplatom 18.700 eura (36.500 KM), te šest godina zabrane političkog djelovanja. / AP
19 August 2025

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev kabinetu predsjednika bh. entiteta Republika srpska (RS) za povrat diplomatskog pasoša Milorada Dodika, nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH ranije ovog mjeseca oduzela mandat.

U dopisu, koji je u utorak potpisao ministar Elmedin Konaković, a koji je objavljen u medijima, navodi se da je u skladu s članom 9. Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša, "osoba kojoj je prestalo svojstvo na osnovu kojeg je stekla pravo na diplomatsku putnu ispravu, dužna da je vrati u roku od 15 dana od prestanka mandata".

Poziv za vraćanje pasoša Dodiku upućen je na osnovu odluke Centralne izborne komisije BiH od 6. augusta 2025. godine, kojom je utvrđen prestanak njegovog mandata.

Dodiku je oduzet mandat odlukom Centralne izborne komisije (CIK) BiH, a koju je potvrdilo Apelaciono vijeće Suda BiH. Mandat mu je oduzet zbog pravosnažne presude zbog neizvršenja odluka visokog predstavnika u BiH, koja je donesena u julu.

Dodik je dobio godinu dana zatvora, što je otkupio uplatom 18.700 eura (36.500 KM), te šest godina zabrane političkog djelovanja. U skladu s drugim dijelom presude, oduzet mu je mandat te je on, od 12. juna, izgubio mjesto predsjednika RS-a.

