Premijer Hrvatske Andrej Plenković saopćio je da je danas održan online sastanak “Koalicije voljnih“ i Evropskog vijeća na kojem se raspravljalo o narednim koracima za okončanje rata u Ukrajini.

Plenković je u objavi na društvenoj platformi kompanije X istakao da su pozdravili političke i diplomatske napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen te drugih evropskih lidera koji su se sinoć sastali u Washingtonu.

“Svi podržavamo što skoriji završetak rata koji je odnio previše života“, rekao je Plenković.