REGIJA
1 minuta čitanja
Plenković: Podržavamo pravedan i trajan mir u Ukrajini
Premijer Hrvatske se oglasio nakon online sastanka “Koalicije voljnih“ i Evropskog vijeća na kojem se raspravljalo o narednim koracima za okončanje rata u Ukrajini.
Plenković: Podržavamo pravedan i trajan mir u Ukrajini
Plenković je također poručio da će Hrvatska nastaviti pružati sveobuhvatnu pomoć ukrajinskom narodu, Ukrajini i predsjedniku Volodimiru Zelenskom. / Reuters
19 August 2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković saopćio je da je danas održan online sastanak “Koalicije voljnih“ i Evropskog vijeća na kojem se raspravljalo o narednim koracima za okončanje rata u Ukrajini.

Plenković je u objavi na društvenoj platformi kompanije X istakao da su pozdravili političke i diplomatske napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen te drugih evropskih lidera koji su se sinoć sastali u Washingtonu.

“Svi podržavamo što skoriji završetak rata koji je odnio previše života“, rekao je Plenković.

Preporučeno

Naglasio je važnost postizanja pravednog i trajnog mira koji će očuvati suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine te joj osigurati čvrste sigurnosne garancije.

“Na taj način doprinosimo evropskoj i globalnoj sigurnosti“, dodao je.

Plenković je također poručio da će Hrvatska nastaviti pružati sveobuhvatnu pomoć ukrajinskom narodu, Ukrajini i predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us