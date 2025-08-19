Premijer Hrvatske Andrej Plenković saopćio je da je danas održan online sastanak “Koalicije voljnih“ i Evropskog vijeća na kojem se raspravljalo o narednim koracima za okončanje rata u Ukrajini.
Plenković je u objavi na društvenoj platformi kompanije X istakao da su pozdravili političke i diplomatske napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen te drugih evropskih lidera koji su se sinoć sastali u Washingtonu.
“Svi podržavamo što skoriji završetak rata koji je odnio previše života“, rekao je Plenković.
Naglasio je važnost postizanja pravednog i trajnog mira koji će očuvati suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine te joj osigurati čvrste sigurnosne garancije.
“Na taj način doprinosimo evropskoj i globalnoj sigurnosti“, dodao je.
Plenković je također poručio da će Hrvatska nastaviti pružati sveobuhvatnu pomoć ukrajinskom narodu, Ukrajini i predsjedniku Volodimiru Zelenskom.