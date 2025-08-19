REGIJA
2 minuta čitanja
Obilježena 30. godišnjica pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika na Igmanu
Program je upriličen na mjestu pogibije diplomata i vojnika na Igmanu, planini u blizini Sarajeva, uz intoniranje himni BiH, SAD-a i Francuske, polaganjem cvijeća i minutom šutnje.
Obilježena 30. godišnjica pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika na Igmanu
Program je upriličen na mjestu pogibije diplomata i vojnika uz intoniranje himni BiH, SAD-a i Francuske, kao i polaganjem cvijeća i minutom šutnje. / AA
20 sati prošlost

Na spomen-obilježju na Igmanu u utorak je održan komemorativni skup povodom 30. godišnjice pogibije američkih diplomata Josepha Kruzela, Roberta Freisera, Samuela Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephanea Raoulta, koji su 19. augusta 1995. godine tragično stradali na putu za Sarajevo radi mirovnih pregovora.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i ove godine odaje počast i organizuje prigodnu ceremoniju.

Ceremoniju je predvodio ministar odbrane BiH Zukan Helez, a prisustvovali su i predstavnici NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, Misije OSCE/OESS-a u BiH i predstavnici brojnih institucija vlasti i međunarodnih institucija u BiH.

Program je upriličen na mjestu pogibije diplomata i vojnika uz intoniranje himni BiH, SAD-a i Francuske, kao i polaganjem cvijeća i minutom šutnje.

Preporučeno

“Prošlo je 30. godina od pogibije naših prijatelja, trojice diplomata SAD-a i jednog vojnika Oružanih snaga Francuske. To su ljudi koji su došli u BiH, krenuli prema opkoljenom Sarajevu da pomognu u uspostavljanju mira. Međutim, na te ljude je otvorena vatra, oni su izgubili živote. Ostala je trajno misterija da li su bili pogođeni ili su poginuli u udesu i prevrtanju zbog te vatre“, kazao je resorni bh. ministar Helez.

Ističući da su stradale američke diplomate i francuski vojnik dali svoje živote za slobodu svih građana u BiH, Helez je kazao da je svega nekoliko mjeseci poslije njihove pogibije uspostavljen mir i deblokirano Sarajevo.

Kruzel, Frasure, Drew, američke diplomate iz kabineta Richarda Holbrucka, specijalnog izaslanika Billa Clintona, tadašnjeg predsjednika SAD i Reault su 19. avgusta 1995. godine tragično izgubili život na igmanskom putu, vraćajući se u Sarajevo, nakon obavljene mirovne misije.

Ulica u kojoj se nalazi ambasada SAD-a u Sarajevu nosi ime Roberta Frasurea.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us