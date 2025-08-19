Na spomen-obilježju na Igmanu u utorak je održan komemorativni skup povodom 30. godišnjice pogibije američkih diplomata Josepha Kruzela, Roberta Freisera, Samuela Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephanea Raoulta, koji su 19. augusta 1995. godine tragično stradali na putu za Sarajevo radi mirovnih pregovora.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i ove godine odaje počast i organizuje prigodnu ceremoniju.
Ceremoniju je predvodio ministar odbrane BiH Zukan Helez, a prisustvovali su i predstavnici NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, Misije OSCE/OESS-a u BiH i predstavnici brojnih institucija vlasti i međunarodnih institucija u BiH.
Program je upriličen na mjestu pogibije diplomata i vojnika uz intoniranje himni BiH, SAD-a i Francuske, kao i polaganjem cvijeća i minutom šutnje.
“Prošlo je 30. godina od pogibije naših prijatelja, trojice diplomata SAD-a i jednog vojnika Oružanih snaga Francuske. To su ljudi koji su došli u BiH, krenuli prema opkoljenom Sarajevu da pomognu u uspostavljanju mira. Međutim, na te ljude je otvorena vatra, oni su izgubili živote. Ostala je trajno misterija da li su bili pogođeni ili su poginuli u udesu i prevrtanju zbog te vatre“, kazao je resorni bh. ministar Helez.
Ističući da su stradale američke diplomate i francuski vojnik dali svoje živote za slobodu svih građana u BiH, Helez je kazao da je svega nekoliko mjeseci poslije njihove pogibije uspostavljen mir i deblokirano Sarajevo.
Kruzel, Frasure, Drew, američke diplomate iz kabineta Richarda Holbrucka, specijalnog izaslanika Billa Clintona, tadašnjeg predsjednika SAD i Reault su 19. avgusta 1995. godine tragično izgubili život na igmanskom putu, vraćajući se u Sarajevo, nakon obavljene mirovne misije.
Ulica u kojoj se nalazi ambasada SAD-a u Sarajevu nosi ime Roberta Frasurea.