Na spomen-obilježju na Igmanu u utorak je održan komemorativni skup povodom 30. godišnjice pogibije američkih diplomata Josepha Kruzela, Roberta Freisera, Samuela Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephanea Raoulta, koji su 19. augusta 1995. godine tragično stradali na putu za Sarajevo radi mirovnih pregovora.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i ove godine odaje počast i organizuje prigodnu ceremoniju.

Ceremoniju je predvodio ministar odbrane BiH Zukan Helez, a prisustvovali su i predstavnici NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, Misije OSCE/OESS-a u BiH i predstavnici brojnih institucija vlasti i međunarodnih institucija u BiH.

Program je upriličen na mjestu pogibije diplomata i vojnika uz intoniranje himni BiH, SAD-a i Francuske, kao i polaganjem cvijeća i minutom šutnje.