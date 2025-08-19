Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na prijedlog članova Denisa Bećirovića i Željka Komšića, usvojilo je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu.

Odluka je donesena na vanrednoj sjednici, nakon što je Ministarstvo finansija i trezora BiH odbilo korigirati nacrt budžeta u skladu sa ranijim zaključcima Predsjedništva.

Kako je saopćeno iz kabineta Denisa Bećirovića, usvojeni budžet zaustavlja pokušaje zloupotrebe sredstava državnih institucija, uključujući pokušaj da se sredstva iskoriste za izmirenje entitetskog duga Republike srpske u slučaju “Viaduct“.

“Umjesto destabilizacije, usvojen je zakonski utemeljen prijedlog koji omogućava povećanje plata državnim službenicima, posebno pripadnicima Oružanih snaga BiH, policije i zaposlenima s najnižim primanjima“, navodi se u saopćenju.

Budžetom su spriječeni i pokušaji nezakonitog preusmjeravanja dobiti Centralne banke BiH, a sva sredstva su usmjerena institucijama države BiH.