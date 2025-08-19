Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na prijedlog članova Denisa Bećirovića i Željka Komšića, usvojilo je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu.
Odluka je donesena na vanrednoj sjednici, nakon što je Ministarstvo finansija i trezora BiH odbilo korigirati nacrt budžeta u skladu sa ranijim zaključcima Predsjedništva.
Kako je saopćeno iz kabineta Denisa Bećirovića, usvojeni budžet zaustavlja pokušaje zloupotrebe sredstava državnih institucija, uključujući pokušaj da se sredstva iskoriste za izmirenje entitetskog duga Republike srpske u slučaju “Viaduct“.
“Umjesto destabilizacije, usvojen je zakonski utemeljen prijedlog koji omogućava povećanje plata državnim službenicima, posebno pripadnicima Oružanih snaga BiH, policije i zaposlenima s najnižim primanjima“, navodi se u saopćenju.
Budžetom su spriječeni i pokušaji nezakonitog preusmjeravanja dobiti Centralne banke BiH, a sva sredstva su usmjerena institucijama države BiH.
U saopćenju se navodi da su, između ostalog, osigurana sredstva za transparentnije izbore 2026. godine (112,5 miliona KM za CIK), odbranu i modernizaciju OSBiH (28,4 miliona KM), finansijsku stabilnost BHRT-a (22 miliona KM), institucije kulture od značaja za BiH (7,9 miliona KM), digitalizaciju, arhive, carine i sigurnosne institucije – uključujući SIPA-u, UIO, Arhiv BiH, IDEAA-u i Memorijalni centar Srebrenica.
Predsjedništvo BiH korigiralo je i propust Ministarstva finansija koje nije predvidjelo sredstva za usklađivanje plata s novim zakonskim osnovicama. Obezbijeđeno je 51,13 miliona KM za bruto plate i naknade svim zaposlenima u institucijama BiH.
“Ovim budžetom jačamo funkcionalnost institucija države Bosne i Hercegovine i omogućavamo ispunjavanje međunarodnih obaveza i reformskih prioriteta“, poručio je Bećirović.
Predloženi budžet u skladu je s Ustavom BiH, važećim zakonima, odlukama visokog predstavnika te Globalnim fiskalnim okvirom za period 2025–2027, kojim je predviđen limit od 1,57 milijardi KM za finansiranje državnih institucija.