Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u srijedu u Beogradu sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom i tom prilikom istakao da je Srbija opredjeljena da u odnosima sa SAD-om promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, kao i na stavljanje težišta na razvoj prije svega ekonomske, ali i drugih vidova uzajamno korisne saradnje.

"Dobar i sadržajan razgovor s kongresmenom i članom Srpskog kongresnog kokusa Erikom Svolvelom o bilateralnim odnosima Srbije i SAD-a. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, kao i o modalitetima za jačanje saradnje na političkom i ekonomskom planu, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa", naveo je Vučić na Instagram nalogu "budućnosrbijeav".