Vučić sa Svolvelom: Srbija opredjeljena za razvoj saradnje sa SAD-om
Srbija opredjeljena da u odnosima sa SAD-om promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, kazao je srbijanski predsjednik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u srijedu u Beogradu sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom. / AA
27 August 2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u srijedu u Beogradu sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom i tom prilikom istakao da je Srbija opredjeljena da u odnosima sa SAD-om promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, kao i na stavljanje težišta na razvoj prije svega ekonomske, ali i drugih vidova uzajamno korisne saradnje.

"Dobar i sadržajan razgovor s kongresmenom i članom Srpskog kongresnog kokusa Erikom Svolvelom o bilateralnim odnosima Srbije i SAD-a. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, kao i o modalitetima za jačanje saradnje na političkom i ekonomskom planu, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa", naveo je Vučić na Instagram nalogu "budućnosrbijeav".

Izrazio je zahvalnost za dosadašnju kontinuiranu podršku SAD-a procesu evropskih integracija Srbije i konstatovao da se ekonomska saradnja dvije zemlje intenzivno razvija, prvenstveno kroz sve veće investicije američkih kompanija, naročito u sektorima od strateškog značaja za dalji ekonomski rast Srbije.

"Republika Srbija je opredjeljena da u odnosima sa SAD promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, kao i na stavljanje težišta na razvoj prije svega ekonomske, ali i drugih vidova uzajamno korisne saradnje", istakao je Vučić.

