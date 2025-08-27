Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se u srijedu s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian Shahin, a u fokusu razgovora bila je teška humanitarna situacija u Pojasu Gaze, koja, kako je naglasio, izaziva veliku zabrinutost.

Plenković je istakao kako se Hrvatska snažno zalaže za hitan prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometan pristup humanitarne pomoći posebno ugroženom stanovništvu, a naročito djeci.

“Vlada Republike Hrvatske ostaje dosljedna u svom stavu da je trajan mir i sigurnost moguć jedino kroz dvodržavno rješenje, gdje bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međunarodno priznatih granica“, poručio je Plenković u saopćenju na platformi društvenih medija kompanije X sa sjedištem u SAD-u.