Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se u srijedu s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian Shahin, a u fokusu razgovora bila je teška humanitarna situacija u Pojasu Gaze, koja, kako je naglasio, izaziva veliku zabrinutost.
Plenković je istakao kako se Hrvatska snažno zalaže za hitan prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometan pristup humanitarne pomoći posebno ugroženom stanovništvu, a naročito djeci.
“Vlada Republike Hrvatske ostaje dosljedna u svom stavu da je trajan mir i sigurnost moguć jedino kroz dvodržavno rješenje, gdje bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međunarodno priznatih granica“, poručio je Plenković u saopćenju na platformi društvenih medija kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Naglasio je i kako Hrvatska podržava politički proces ka tom cilju, u okviru Evropske unije i šire međunarodne zajednice.
“Do sada je Hrvatska Vlada donirala gotovo tri miliona eura humanitarne pomoći, uključujući milion eura za djecu u Gazi putem UNICEF-a“, naveo je.
Najavio i novu odluku o dodatnih milion eura pomoći, koja će biti usvojena na sjednici vlade planiranoj za sutra.