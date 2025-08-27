REGIJA
1 minuta čitanja
Hrvatska se zalaže za prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometan pristup humanitarne pomoći u Gazi
Vlada Hrvatske ostaje dosljedna u stavu da je trajan mir i sigurnost moguć jedino kroz dvodržavno rješenje, poručio je Plenković nakon sastanka s palestinskom ministricom Shahin.
Hrvatska se zalaže za prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometan pristup humanitarne pomoći u Gazi
Naglasio je i kako Hrvatska podržava politički proces ka tom cilju, u okviru Evropske unije i šire međunarodne zajednice. / AA
27 August 2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se u srijedu s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian Shahin, a u fokusu razgovora bila je teška humanitarna situacija u Pojasu Gaze, koja, kako je naglasio, izaziva veliku zabrinutost.

Plenković je istakao kako se Hrvatska snažno zalaže za hitan prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometan pristup humanitarne pomoći posebno ugroženom stanovništvu, a naročito djeci.

“Vlada Republike Hrvatske ostaje dosljedna u svom stavu da je trajan mir i sigurnost moguć jedino kroz dvodržavno rješenje, gdje bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međunarodno priznatih granica“, poručio je Plenković u saopćenju na platformi društvenih medija kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Preporučeno

Naglasio je i kako Hrvatska podržava politički proces ka tom cilju, u okviru Evropske unije i šire međunarodne zajednice.

“Do sada je Hrvatska Vlada donirala gotovo tri miliona eura humanitarne pomoći, uključujući milion eura za djecu u Gazi putem UNICEF-a“, naveo je.

Najavio i novu odluku o dodatnih milion eura pomoći, koja će biti usvojena na sjednici vlade planiranoj za sutra.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us